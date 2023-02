Amtseinführung vor vollen Kirchenbänken: Lenggries freut sich auf den neuen Pfarrer

Von: Alois Ostler

Beim Festgottesdienst zur Amtseinführung: (v. re.) Pallottinerpater Josef Wasensteiner, der Tölzer Stadtpfarrer Peter Demmelmair, Pfarrer Josef Rauffer, Dekan Thomas Neuberger sowie Pastoralreferent Christoph Freundl (ganz li.). © Alois Ostler

Josef Rauffer bekam am Sonntag die Kirchenschlüssel von St. Jakob ausgehändigt. Damit hat Lenggries offiziell wieder einen Pfarrer - beziehungsweise einen halben.

Lenggries - „Wir freuen uns auf Sie!“ Das hat Josef Rauffer in den vergangenen Wochen oft gehört. Bei seiner offiziellen Amtseinführung als neuer Pfarrer von Lenggries bekam er nun zu spüren, wie groß diese Freude in der Isarwinkler Gemeinde ist. Beim Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Jakob sagte er am Sonntag allen ein aufrichtiges „Vergelt‘s Gott“ für die herzliche Aufnahme.

Josef Rauffer (35) als neuer Pfarrer von Lenggries eingeführt

Formell ging es nur zu Beginn der Messe zu. Dekan Thomas Neuberger überreichte dem neuen Lenggrieser Pfarrer Josef Rauffer die Kirchenschlüssel und ließ die von Kardinal Reinhard Marx unterzeichnete Ernennungsurkunde verlesen. Mit einem kräftigen „Ja, ich bin bereit“ antwortete Rauffer auf die offizielle Anfrage des Dekans, ob er das Amt ausüben wolle.

Volle Kirchenbänke: In der Pfarrkirche St. Jakob feierten am Sonntag viele Gläubige den Antrittsgottesdienst des neuen Pfarrers Josef Rauffer mit. © Alois Ostler

„Ich war nie Ministrant und hatte in jungen Jahren mit der Kirche nicht viel am Hut“, sagte Rauffer in der Predigt. Der 35-jährige Seelsorger schilderte, wie er erst über sein Orgelspiel in der Wallfahrtskirche in Birkenstein den Weg zur Kirche gefunden habe. „Viele der Pilger kommen zu Fuß aus Lenggries ins Leitzachtal“, habe er festgestellt. Der Marienort habe eine besondere Ausstrahlung und ziehe deshalb so viele Wallfahrer an. Eines Tages habe sich Rauffer gefragt: „Kann es einen schöneren Beruf geben, als mit anderen Menschen auf die Suche nach Gott zu gehen?“ Rauffer studierte ab 2009 Theologie und wurde 2017 zum Priester geweiht. Bei der Antrittspredigt in Lenggries rief er seinen Primizspruch in Erinnerung: „Gott ist Licht; keine Finsternis ist in ihm.“ Auch wenn er nur ein „halber Pfarrer“ sei, weil er mit der anderen Halbtagsstelle Leiter der Abteilung Liturgie im Erzbischöflichen Ordinariat in München bleibe, so sei er überzeugt, „dass das in Lenggries hinhaut“.

Vor wenigen Tagen in Liturgiewissenschaften promoviert

Das sieht auch seine neue Pfarrei so. „Jetzt gehören Sie uns“, sagte nach dem Gottesdienst Kirchenpfleger Peter Dichtl. „Wir sind stolz und froh“, dass so schnell ein Nachfolger für Pfarrer Josef Kraller bestimmt worden sei – „noch dazu ein junger und einer, der unseren Dialekt spricht“. Dichtl gratulierte dem Seelsorger zu dem vor wenigen Tagen verliehenen Doktortitel als Liturgiewissenschaftler. Der neue Lenggrieser Pfarrer baut auf die Unterstützung, die er schon vor seinem Amtsantritt in Lenggries erfahren hat. Allen voran von Pastoralreferent Christoph Freundl sowie den Ehrenamtlichen im Pfarrgemeinderat und in der Kirchenverwaltung.

Für die Seelsorge-Vertretung dankte Rauffer nach der Messe dem Tölzer Stadtpfarrer und Konzelebranten Peter Demmelmair sowie Pater Josef Wasensteiner. Mit dabei beim Festgottesdienst waren die Diakone Matthias Friedl und Joachim Baumann sowie Jugendseelsorger Andreas Häring – und 53 Ministranten. Rauffer: „Das ist eine wahnsinnige Zahl.“

Ehrensalut für den neuen Pfarrer Josef Rauffer

Der Festgottesdienst wurde musikalisch mitgestaltet von den Orgelpfeifen, der Schlosswepsnmusi, dem Brasilienchor, dem Lenggrieser Kirchenchor und der Schola mit Alexander Pointner an der Orgel.

Nach einem Ehrensalut der Antlaßschützenkompanie unter Hauptmann Kaspar Reiser führte die Blaskapelle Lenggries unter der Leitung von Bernhard Simon den Festzug vom Kirchplatz mit den Fahnenabordnungen aller Ortsvereine zum Alpenfestsaal an und spielte beim dortigen gemeinsamen Mittagessen auf.

Bürgermeister zum neuen Pfarrer: „Sie passen zu uns!“

„Wir haben uns in den vergangenen Monaten viele Gedanken gemacht“, sagte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher in einer launigen Ansprache. „Wer kommt da nach Lenggries: ein Inder, ein Preuße oder gar ein Bayer?“ Nun habe Lenggries einen Seelsorger aus dem Nachbartal bekommen. „Sie passen zu uns und zur Pfarrei – auch wenn es nicht immer ganz einfach ist mit uns Lenggriesern.“

