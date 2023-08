10.000 Patienten auf den Zahn gefühlt: Dr. Franz Becker geht in Ruhestand

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Pfarrer oder Zahnarzt schlug ihm einst der Berufsberater als Jobs mit gesicherter Zukunft vor. Franz Becker entschied sich für Letzteres. Jetzt hört er auf. © privat

Dr. Franz Becker, der dienstälteste Lenggrieser Zahnarzt, geht am Freitag in den Ruhestand. Schätzungsweise über 13.000 Zähne hat er gezogen - und dafür einen besonderen Spitznamen bekommen.

Lenggries – Dr. Franz Becker hat es einmal grob überschlagen. 10 000 Patienten könnten es schon gewesen sein, die in den vergangenen 38 Jahren auf dem Behandlungsstuhl in seiner Zahnarztpraxis Platz nahmen. „Und bis heute habe ich wohl 13 000 bis 14 000 Zähne gezogen“, fügt Becker hinzu. Sein geschicktes Vorgehen dabei brachte ihm sogar einen Spitznamen ein. „Django – keiner zieht schneller“ steht auf einem T-Shirt, das er geschenkt bekommen hat. Am kommenden Freitag aber ist Schluss: Der dienstälteste Lenggrieser Zahnarzt geht in den Ruhestand.

Hilfseinsatz für Rotary im Herbst in Nepal

„Ich freue mich auf den neuen Lebensabschnitt“, sagt Becker. Schließlich sei er gerade Großvater geworden, seine Tochter baut in Lenggries. Für die German Rotary Volunteer Doctors ist er im Herbst für einige Wochen in Nepal im Einsatz. Und ob Radeln, Wandern, Skifahren oder Schwimmen – sportlich kann sich der 66-Jährige ohnehin für vieles begeistern. „Aber er ist auch Zahnarzt mit Leib und Seele“, betont seine Frau Marlis.

Eigentlich wollte er Lehrer werden

Dabei wollte Becker ursprünglich Lehrer werden. In der Berufsberatung am Gymnasium wurde ihm seinerzeit aber erklärt, dass die Berufsaussichten nicht eben rosig seien. „Also hab’ ich den Berater gefragt, in welchem Beruf man 100-prozentig eine Stelle findet und ein Auskommen hat“, erinnert sich der zweifache Familienvater. Pfarrer oder Zahnarzt, lautete die Antwort des Berufsberaters. „Pfarrer wollte ich nicht werden“, sagt Becker lachend. Er stamme aus einer Handwerkerfamilie. Und da erschien ihm die Zahnmedizin als „gute Verbindung von Kopf- und Handarbeit“.

Durch die Bundeswehr nach Lenggries gekommen

Der gebürtige Münchner studierte in Gießen. Danach arbeitete er dort ein Jahr lang an der Uniklinik. Nach Lenggries verschlug es ihn über die Bundeswehr. Da er sein Studium schon in der Tasche hatte, konnte er seinen Dienst als Stabsarzt ableisten. „Ich bin nach Lenggries geschickt worden – da hat es mir gefallen.“ Und zwar so gut, dass er nach seinem Wehrdienst wiederkam. „Hier gab es auch Platz für einen jungen Kollegen, weil alle Zahnärzte vor Ort 60, 65 Jahre alt waren.“

Am 1. September 1985 eröffnete Becker die Praxis, die sich damals noch an der Lenggrieser Marktstraße befand. 1996 zog er an die Tölzer Straße um. Seit damals arbeitet auch seine Frau, die er 1987 kennenlernte, in der Praxis mit. Viele langjährige Mitarbeiter begleiteten ihn auf dem Weg. Auch seine allererste Auszubildende ist immer noch in der Praxis. „Sie hat sich am 11. August den allerletzten Termin reserviert“, sagt Becker.

Terminvereinbarungen waren anfangs für Patienten ungewohnt

Vieles habe sich über die Jahre verändert, nicht jede Änderung kam bei den Patienten sofort gut an. „Dass man einen Termin vereinbaren musste für eine Behandlung, war am Anfang nicht ganz üblich“, sagt Becker. Er erinnert sich noch an den Jachenauer, der sich furchtbar beschwerte, als er mangels Termin (und mangels Notfall) wieder nach Hause geschickt wurde. „Später hat er uns dann über den Schellenkönig gelobt, weil er bei seinen Terminen nie lange warten musste.“

Nicht ganz einfach sei am Anfang auch das Thema Prophylaxe zu vermitteln gewesen. „Beim Becker lernt man erst einmal das Zähneputzen“, hätten manche Patienten abfällig erzählt. „Und manche haben gesagt: Da gehen wir nicht mehr hin.“

Für kleine und große Patienten gab es Geschenke

Viele Patienten kamen aber gerne in die Praxis. Dankeskarten, die Becker aufbewahrt hat, zeugen davon. „Es ist schön, wenn man Menschen helfen kann. Und ich habe mich immer als Familienzahnarzt gesehen“, sagt Becker. Er sorgte dafür, dass vor allem seine kleinen Patienten keine Angst vor der Behandlung hatten. Dabei half auch eine besondere Schublade gleich neben dem Behandlungsstuhl. Spielzeugautos, Ringe, Luftballons und andere kleine Geschenke gab es darin – und immer durften sich die jungen Patienten etwas aussuchen. Und weil gleiches Recht für alle gilt, gab es die gleiche Schublade mit Brillenputztüchern und anderen nützlichen Dingen auch für Erwachsene.

Gebissen wurde er in all den Jahren übrigens nur ein einziges Mal von einem Patienten. Generell sei das bei Zahnärzten eigentlich kein Thema. „Nur Laien denken das immer.“ Eigentlich gebe es auch „keine schwierigen Patienten – nur interessante“, sagt er.

Engagement in der „Landesarbeitsgemeinschaft Zahngesundheit“

Seinen ursprünglichen Berufswunsch, Lehrer zu werden, hat sich Becker übrigens auch noch ein bisschen erfüllt. Bei der Bayerischen Landesarbeitsgemeinschaft Zahngesundheit bot er Fortbildungen an. Und praktisch seit Gründung der Praxis betreute er die Lenggrieser Mädchen und Buben als Kindergarten- und Schulzahnarzt.

Das sind die Nachfolger

Seine Praxis beziehungsweise seine Patienten übergibt Becker am 12. August an die „Zahnärzte im Isarwinkel“, Dr. Paula Schneider und Dr. Simon Junker, die ihre Praxis an der Bachmairgasse haben. Seine Frau Marlis wird im dortigen Team noch weiter mitarbeiten – während ihr Mann den wohlverdienten Ruhestand genießt.

