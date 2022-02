Pflegeheim Lenggries: Der nächste Schritt zum Neubau

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Wie ein verschobenes H sieht der geplante Pflegeheim-Neubau aus. Der Lieferverkehr soll künftig von der Demmeljochstraße (linker Bildrand) aus erfolgen. Der Besucherparkplatz befindet sich nahe der Karwendelstraße (re.). Im Abstimmungsentwurf nicht mehr enthalten ist der derzeit noch bestehende Altbau, der nach Fertigstellung des neuen Heims abgerissen werden soll. © Plan: Gemeinde

Der Lenggrieser Gemeinderat befasstesich erneut mit Bebauungsplan für das geplante Pflegeheim und den Einwänden dazu. Vor allem Anlieger haben Bedenken: Sie befürchten mehr Verkehr.

Lenggries – Langsam, aber zumindest stetig geht es mit den Planungen für das neue Lenggrieser Pflegeheim voran. In der Sitzung am Montag befasste sich der Gemeinderat mit den Einwänden, die im Zuge der ersten Auslegung des Bebauungsplans eingegangen waren. Vor allem Anlieger hegen nach wie vor Bedenken gegen das Projekt. Ärgerlich: Von einigen wesentlichen behördlichen Stellen fehlen die Stellungnahmen bislang komplett.

Es fehlen noch wesentliche Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange

Ende November hatte der Gemeinderat den Auslegungs- und Billigungsbeschluss für die Aufstellung des Bebauungsplans für das Areal zwischen Karwendel- und Demmeljochstraße gefasst. Zuvor waren noch einmal Umplanungen notwendig geworden, weil aus Kostengründen unter anderem auf die Küche verzichtet wird (wir berichteten). Bis Ende Januar lag der Plan dann aus. Bauamtsleiter Ronny Bousseljot gab am Montag einen Überblick über die eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange. „Relativ viele haben keine Einwände. Aber von vielen gibt es auch bislang keine Antwort.“ Hier werde man nun im Zuge der zweiten Auslegung noch einmal „mit Nachdruck“ um eine Beteiligung bitten. Denn tatsächlich fehlen auch von wesentlichen Stellen Stellungnahmen – beispielsweise vom Bereich Naturschutz am Landratsamt. „Aus Arbeitsüberlastung“ sei man hier auf die zweite Auslegung vertröstet worden, sagte Bousseljot.

Kritik von Vize-Bürgermeister Franz Schöttl an Ämtern

Das fand Vize-Bürgermeister Franz Schöttl (CSU) mehr als ärgerlich. Bei diesen Stellungnahmen gehe es zumeist „um wesentliche Punkte, die die Planungen beeinflussen können“, sagte Schöttl. Er verstehe schon, dass die Behörden viel Arbeit haben, „aber wir haben auch ein schmales Zeitfenster“. Es sei eine Entwicklung, „die mir nicht gefällt“, schimpfte Schöttl – auch in Richtung Wasserwirtschaftsamt, das aber zumindest kurz vor knapp noch eine Stellungnahme eingereicht hatte. In dieser werden Bedenken geäußert, dass sich der Neubau im Überschwemmungsgebiet des Weiherbachs befinden könnte. Eine entsprechend angepasste Bauweise werde angeraten, sagte Bousseljot. Auf Nachfrage sieht Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG) hier keine großen Probleme. „Wir haben ohnehin kaum Unterkellerung, und die muss wegen des Grundwassers sowieso wasserdicht gemacht werden.“

Bedenken von Anliegern

Die meisten Kritikpunkte zur Planung kommen von Anliegern. Formuliert wurden sie in einem Schreiben von einem gemeinsamen Anwalt. „Es gab am 1. Dezember einen Ortstermin. Wir haben uns die Probleme angehört und versucht, die Anregungen bestmöglich zu berücksichtigen“, sagte Klaffenbacher am Montag. Daraus resultierte unter anderem eine Änderung der Zufahrt für den Lieferverkehr. Dieser soll den Versorgungshof nicht mehr über die Juifenstraße, sondern über einen Durchstich von der Demmeljochstraße anfahren. „Ursprünglich war das nur als Baustellenzufahrt vorgesehen. Nach dem Ende der Bauarbeiten war der Rückbau geplant“, sagte Klaffenbacher. Nun werde man diese Zufahrt aber dauerhaft erhalten. „Das begrüße ich sehr“, sagte Roman Haehl (Grüne). Zudem wurde auf Wunsch der Anwohner der Baukörper im Gesamten etwas weiter nach Süden verschoben.

Sorge vor mehr Verkehr

Dennoch befürchten die Anlieger weiterhin eine Zunahme des Verkehrs im Wohngebiet, mehr Lärm und eine Geruchsbelästigung bei ungünstigen Windverhältnissen. Zu all diesen Punkten gebe es aber keinerlei Einwände oder Hinweise von den beteiligten Trägern öffentlicher Belange, sagte Bousseljot. Auch die von Anliegern vorgeschlagene Drehung des Baukörpers um 90 Grad wird die Gemeinde nicht umsetzen. „Das lässt sich nicht darstellen“, sagte Rathauschef Klaffenbacher. Der Gemeinderat fasste den Auslegungs- und Bewilligungsbeschluss für die zweite Auslegung einstimmig. Voraussichtlich ab der kommenden Woche dürfte diese erfolgen.

