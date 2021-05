Pflegeheim-Neubau in Lenggries: Verzicht auf Küche senkt Kosten - Weiteres Sparpotenzial gesucht

So soll das neue Lenggrieser Pflegeheim eines Tages aussehen. Bezugsfertig wird es wohl 2025 sein.

Rund 20 Millionen Euro an Baukosten standen zuletzt für das neue Lenggrieser Pflegeheim im Raum. Zu viel für die Caritas, die das Haus künftig betreiben soll. Nun wurde hinter den Kulissen um eine Lösung gerungen. Verzichtet wird auf die Küche – aber das allein wird nicht reichen.

Lenggries – Dass die Gemeinde Lenggries den Ersatzbau für das in die Jahre gekommene bisherige Kreispflegeheim selbst stemmen will, das hatte der Gemeinderat bereits 2018 beschlossen. Im Oktober 2020 legten die Planer des Ingenieurbüros Sweco zum ersten Mal eine konkretisierte Kostenaufstellung auf den Tisch: Knapp 20 Millionen Euro wurden für das 90-Betten-Haus, das an der Karwendelstraße neben dem jetzigen Heim errichtet werden soll, veranschlagt. Nicht inbegriffen war die Einrichtung der Küche, die die künftige Betreiberin, die Caritas, für eine gute Million selber stemmen sollte.

Bei Baukosten jenseits der 20 Millionen Euro lasse sich kein realistischer Pflegesatz errechnen

Schnell war klar, dass diese Lösung für die Caritas schlicht zu teuer ist. Denn letztlich legt die Gemeinde die Investition über die Pacht auf die Betreiberin um. Die Caritas wiederum errechnet daraus den Betrag, den die künftigen Heimbewohner pro Monat bezahlen müssen. Der Pflegesatz müsse von der Höhe her vertretbar bleiben, sagt Doris Schneider, Geschäftsleiterin der 27 Caritas-Altenheime in München und Oberbayern. Bei Baukosten jenseits der 20 Millionen lasse sich aber kein realistischer Pflegesatz mehr berechnen. „Wir gehen bei einem Neubau von 150 000 Euro pro Pflegeplatz aus. 180 000 Euro sind für uns noch machbar. In Lenggries lagen wir aber bei 230 000 Euro. Das ist nicht machbar“, sagt Schneider.

Der Wille zur Einigung war auf beiden Seiten vorhanden

Es begann ein zähes Ringen um eine Lösung, deren Notwendigkeit aber von beiden Seiten gesehen wurde. Der Wille zu Einigung sei immer dagewesen, sagt Schneider. Am Dienstag sei man „einen großen Schritt weitergekommen“. Die Gemeinde willigte ein, auf eine eigene Küche in dem neuen Pflegeheim zu verzichten. Ein großes Zugeständnis, denn dieser Punkt war einer der Eckpfeiler der ursprünglichen Ausschreibung. Die Qualität des Essens bleibe davon unberührt, unterstreicht Schneider und verweist darauf, dass inzwischen gut ein Drittel aller Caritas-Altenheime ohne eigene Küche betrieben würde. „Warme Mittagessen werden dann angeliefert und im Cook-and-Chill-Verfahren in den kleinen Küchen der Wohnbereiche fertig zubereitet. Das schmeckt gut und ist in der Vorbereitung und Verteilung viel familiärer“, erklärt die Altenheim-Chefin der Caritas.

Auch ohne Küche: „Wir bringen gute Qualität auf den Tisch“, sagt die Caritas

Man dürfe sich das keinesfalls wie das Rest-Aufwärmen zu Hause in der Mikrowelle vorstellen. Die Speisen seien zu 80 Prozent vorgegart, der Rest des Garvorgangs werde dann erst im Heim erledigt. „Wir bringen gute Qualität auf den Tisch.“

Schneider kann nachvollziehen, dass das Thema ein durchaus „emotionales“ für den Gemeinderat und die Heimbewohner ist – auch weil Arbeitsplätze daran hängen. „Wir reden hier aber nur von einer Handvoll Mitarbeiter. Es wird überhaupt kein Problem sein, sie unterzubringen – zumal das Haus ja auch größer wird.“ Dass es eine Lösung für die Mitarbeiter gibt, das sei der Gemeinde besonders wichtig gewesen, sagt Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. Außerdem habe man sich das „Cook-and-Chill“-Verfahren angeschaut. „Wir waren überrascht, wie qualitativ hochwertig das ist.“ Dennoch sei die Entscheidung, auf die Küche zu verzichten, „natürlich schwierig“ gewesen.

Weiteres Einsparpotenzial wird gesucht

Der Wegfall der Küche spart der Caritas etwa 1,2 Millionen Euro. Auch bei den Baukosten könne so etwas gespart werden, sagt Klaffenbacher. Allerdings nicht genug. Irgendwo zwischen 16 und 17 Millionen Euro wird man landen müssen, um die von der Caritas angestrebten Neubaukosten von maximal 180 000 Euro pro Platz zu erreichen. „Wir sind noch nicht am Ziel. Wir arbeiten weiter daran, die Kostenfrage reell zu gestalten, um die Heimkosten für die späteren Bewohnerinnen und Bewohner in verträglichen Margen zu halten“, erläutert Schneider. Bürgermeister Stefan Klaffenbacher ergänzt: „Es ist sehr wichtig für unsere Bürgerinnen und Bürger, dass das Projekt zügig vorangetrieben wird und nicht weiter ins Stocken gerät. Dafür sind nach ausführlichen Gesprächen mit dem Caritasverband weitere Einsparungen unumgänglich.“

Er warnt aber auch vor überzogenen Erwartungen. Die immer wieder ins Spiel gebrachten 150 000 Euro pro Platz seien bestenfalls vor einigen Jahren möglich gewesen. Mit Blick auf die allgemeinen Preissteigerungen sei diese Zahl heute einfach nicht mehr realistisch.

Die Planer sollen noch einmal in die Pflicht genommen werden

Konkret werden Gemeinde und Caritas nun die Planer „noch einmal in die Pflicht nehmen“, sagt Schneider. Es gebe durchaus Luft in der Planung. Man werde jedes Detail „durchkneten“ und nach Einsparpotenzial suchen. „Letztlich steht alles auf dem Prüfstand. Das wird ein mühsamer Prozess“, sagt Schneider.

Bis Ende Juli – so die Hoffnung – liegen dann neue, bessere Zahlen auf dem Tisch. „Es braucht zwar noch viel Hirnschmalz, aber ich bin zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden“, sagt die Altenheim-Chefin der Caritas. Dann müssen die neuen Pläne noch einmal durch alle Gremien – bei der Caritas und bei der Gemeinde. Wenn dann alles planmäßig laufe, wird mit einem Baubeginn 2023 und der Fertigstellung des Projekts 2025 gerechnet.

