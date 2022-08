Platz eins für die „Ziegen-Lady“: Familie Filgertshofer heimst Preis für Käse ein

Von: Elena Royer

Außen rot und innen schneeweiß: Elisabeth und Leo Filgertshofer präsentieren ihre ausgezeichnete Käse-Sorte „Ziegen-Lady“. Sie reift in rotem Wachs und schmeckt sehr mild. © Hias krinner

Eine Käse-Sorte der Familie Filgertshofer vom Ziegenhof in Lenggries gewinnt bei einem bayernweitem Wettbewerb. Die „Ziegen-Lady“ macht sogar den ersten Platz.

Lenggries – Ob Schnittkäse, Frischkäse oder Weichkäse, ob mit Chili, italienischen Kräutern, oder mit Bärlauch. Das Ziegenkäse-Angebot der Familie Filgertshofer lässt keine Wünsche offen. Kürzlich wurde die Sorte „Ziegen-Lady“ von Ernährungsministerin Michaela Kaniber beim Käsewettbewerb „Bayerische Käseschätze gesucht“ ausgezeichnet.

„Wir legen viel Wert darauf, die Natur in unseren Käse zu bringen“, erklärt Leo Filgertshofer, der gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth den Ziegenhof im Lenggrieser Ortsteil Winkl betreibt. „Unsere Ziegen fressen an 365 Tagen im Jahr nur Heu. Im Heu ist der Geschmack der Pflanze noch erhalten“, erklärt der Bauer weiter. „Das möchten wir auch in der Milch haben.“

Käseproben werden postalisch nach Kempten gesendet

Um am Wettbewerb teilnehmen zu können, mussten die Filgertshofers Käseproben per Post nach Kempten schicken, wo die Produkt-Prüfung stattfand. „Wir haben uns mit zwei Sorten, der ,Ziegen-Lady‘ und der ,Edelziege‘ beworben“, sagt Elisabeth Filgertshofer. Allein das Versenden des Käses ist schon eine Herausforderung, denn der darf nicht wärmer als zehn Grad in Kempten ankommen, erklärt Leo Filgertshofer. Nach einer sorgfältigen Laboruntersuchung bewertet eine Jury den Käse. Dabei legt sie ihr Augenmerk auf das Aussehen, den Geruch, die Beschaffenheit und natürlich den Geschmack. In der Kategorie „Halbfester Schnittkäse“ und davon in der Unterkategorie „Schaf, Ziege und Co.“ holte die „Ziegen-Lady“ den ersten Platz. „Die Ziegen-Lady ist eine sehr milde Sorte, fast wie Butterkäse“, erklärt Leo Filgertshofer. „Sie ist im Wachs gereift und schmeckt fast nicht nach Ziege.“ Seine Frau Elisabeth ergänzt: „Sie ist einfach was besonderes.“

Seit 25 Jahren stellen die Filgertshofers schon Käse her. 2019 haben sie eine neue Käserei gebaut, in der im Jahr darauf das erste Mal produziert wurde. Jeden zweiten Tag wird die Milch der 125 Ziegen auf dem Hof verarbeitet. „Inzwischen betreiben wir den Hof als Vollerwerb“, sagt Leo Filgertshofer, der vorher als Zimmerer tätig war. „Angefangen haben wir in der Küche mit einem kleinen Kessel“, erinnert er sich zurück. „Heute haben wir einen 800-Liter-Kessel.“

Offizielle Preisverleihung ist im September

Die Auszeichnung zeigt der Familie Filgertshofer, dass sie mit ihrer Investition in eine neue Käserei auf dem richtigen Weg ist. „Wir sehen, dass es sich gelohnt hat mit unserer neuen Käserei“, sagt Elisabeth Filgertshofer. „Und wir freuen uns, dass unsere Wertschätzung, die wir dem Käse gegenüber haben, auch von anderen bestätigt wird.“ Die offizielle Preisverleihung findet am Sonntag, 25. September, auf dem Käse-Genussmarkt im Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in München im Rahmen der Bauernmarktmeile statt.

