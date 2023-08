„Maximal beschleunigt“: Polizei stoppt Motorradrennen auf Bundesstraße

Von: Andreas Steppan

Eine Polizeistreife stoppte ein illegales Motorradrennen auf der B13 in Lenggries. © Carsten Rehder/dpa

Bei einem illegalen Motorradrennen mit verbotenen Überholmanövern wurden zwei Geretsrieder auf der B13 bei Lenggries erwischt. Das wird für sie Konsequenzen haben.

Lenggries/Geretsried - Zwei Geretsrieder haben sich am Sonntag auf der B13 in Lenggries ein verbotenes Motorradrennen geliefert. Nach Angaben der Polizei beschleunigten ein 25-Jähriger auf seiner Yamaha und eine 27-Jähriger auf seiner KTM ihre Maschinen maximal und überholten die vor ihnen in Richtung Bad Tölz fahrenden Pkw trotz durchgezogener Linie und Sperrfläche.

Nach Motorrad-Rennen in Lenggries: Polizei stellt Maschinen sicher

Das alles beobachtete eine Streifenbesatzung, die gerade in dem Bereich unterwegs war. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, konnten die rasenden Motorradfahrer aber nicht einholen. Erst als diese verkehrsbedingt langsamer fahren mussten, gelang es den Beamten, die beiden Geretsrieder anzuhalten.

Die Polizei unterband die Weiterfahrt und stellte die Führerscheine der Männer sowie ihre Motorräder nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vor Ort sicher. Die beiden Motorradfahrer haben nun eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens zu erwarten.

Polizei erwischt wiederholt Motorrad-Raser auf B13

Die Bundesstraße zwischen Bad Tölz und Lenggries wurde in jüngster Zeit wiederholt als Rennstrecke missbraucht. Erst Anfang August stoppte die Polizei einen Kawasaki-Fahrer, der mit bis zu 190 Stundenkilometern unterwegs war.

Zwangsweise ausgebremst wird der Verkehr auf dem Streckenabschnitt derzeit allerdings von einer Baustelle. Wegen des Radwegbaus entlang der B13 ist die Straße aktuell an einer Stelle einseitig gesperrt.

