Polizei stoppt zwei betrunkene Lenggrieser

Gleich zweimal stoppten Polizisten in der Nacht zu Donnerstag betrunkene Autofahrer in Lenggries.

Lenggries - Zunächst wurde um 22.40 Uhr ein Lenggrieser an der Wegscheider Straße angehalten. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch im Fahrzeug. Bei einem Test wurde der Schwellenwert überschritten, weshalb der 53-Jährige auf der Inspektion einem gerichtsverwertbaren Test unterzogen wurde. Der Wert lag bei einem Promille. Er durfte nicht mehr weiterfahren. Ihn erwarten ein Fahrverbot und ein Bußgeld. Etwa eineinhalb Stunden später, um kurz nach Mitternacht, bemerkten die Polizisten bei einer Standkontrolle an der Jachenauer Straße ein Auto, das auf sie zufuhr. Obwohl sie es zum Anhalten aufforderten, fuhr es weiter, ohne langsamer zu werden. Die Polizisten verfolgten das Auto etwa zwei Kilometer lang, bis sie es in Wegscheid stoppen konnten. Am Steuer saß eine Lenggrieserin (25). Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von über 1,9 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet wurde. Das Auto wurde abgestellt, die Polizisten behielten Schlüssel und Führerschein. Die Lenggrieserin sagte, sie habe die Beamten schon gesehen, auch deren Aufforderung, dass sie anhalten solle. Sie sei aber weitergefahren, weil sie betrunken sei. Auf sie kommen jetzt ein Fahrverbot und eine Geldstrafe zu. (mel)