Pop und Politik: Lenggrieser Festwoche mit Aiwanger und „Folkshilfe“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Kommt ins Lenggrieser Festzelt: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. © Lehmann

Das Programm der Lenggrieser Festwoche im August steht: Unter anderem gibt es ein Live-Konzert mit „Folkshilfe“ und natürlich auch ein bisschen Wahlkampf.

Lenggries – Bei der Lenggrieser Festwoche vom 4. bis 15. August steht ein Jubiläum an: Zum 20. Mal freuen sich die Festwirte Michael und Peter Gascha auf viele Besucher. Eigentlich haben die beiden die Festwoche vor 22 Jahren übernommen. Wegen der Corona-Pause wird aber erst heuer der runde Geburtstag gefeiert. Am Sonntag, 6. August, gibt es deshalb „einen Bierpreis wie früher“, verspricht Michael Gascha. 6,60 Euro kostet dann die Mass Ayinger Bier. Ansonsten muss man 9,60 Euro dafür bezahlen. „Wir sind eines der letzten Zelte, die noch unter zehn Euro bleiben.“

„Folkshilfe“ füllt in Österreich mittlerweile große Hallen

Der erste Montag, 7. August, ist wieder für Live-Konzerte reserviert. Als Vorbands treten ab 19 Uhr „AYCY“ und die „Keller Steff Bigband“ auf. Eine „wahnsinnig coole Performance“ verspricht Michael Gascha. Hauptact des Abends ist „Folkshilfe“. Die österreichische Band bezeichnet ihr Genre selbst als „Quetschn-Synthi-Pop“. In ihrer Heimat spiele das Trio mittlerweile in ausverkauften Hallen mit 25 000 Plätzen. „Wir haben sie glücklicherweise gebucht, bevor sie so erfolgreich wurden“, sagt Gascha schmunzelnd. Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem in Lenggries bei Lotto Knabner, bei „Schreibzeig“, in der Sparkasse und in der Tourist-Information Lenggries sowie im Internet auf www.muenchenticket.de und www.eventim.de.

Tauziehen und Meisterschaft im Fingerhakeln

Auch ansonsten ist bei der Festwoche einiges geboten. Das beliebte Tauziehen findet zum ersten Mal unter der Woche abends statt – und zwar am 10. August. Sportlich wird es auch am Sonntag, 13. August, wenn ab 9 Uhr die Alpenländische Meisterschaft im Fingerhakeln ausgetragen wird. Die ganze Festwoche über spielen auch wieder Blaskapellen – darunter unter anderem die Trachtenkapelle Wessobrunn–, aber auch Rock- und Partybands.

Hubert Aiwanger kommt am 8. August ins Festzelt

Besonders in Wahljahren ziehen Festzelte Politiker magisch an. Daher gibt es auch heuer im Landtagswahlkampf einen Auftritt. Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) kommt am Dienstag, 8. August, um 19 Uhr. Gaschas sitzen zwar auch für die Freien Wähler im Gemeinderat, „wir haben das Zelt aber auch der CSU angeboten“, betont Michael Gascha.

Rund ums Festzelt mit seinen rund 1300 Sitzplätzen gibt es natürlich auch wieder Schausteller. „Die sind alle wieder mit an Bord“, freut sich der Festwirt.

