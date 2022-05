Post auf Partnersuche: Betreiber aktuellen Lenggrieser Filiale hören auf

Von: Andreas Steppan

Die Postfiliale in Lenggries ist aktuell in einem Modellbaugeschäft an der Bahnhofstraße integriert. © arp

Die Betreiber der Filiale an der Lenggrieser Bahnhofstraße hört im Herbst auf. Nun sucht die Post nach einem Partner. Denn: Lenggries braucht eine Filiale.

Lenggries – Lenggries braucht einen neuen Betreiber für eine Postfiliale. Aktuell ist die Post in dem Geschäft „Team 3 Modellbau & More“ an der Bahnhofstraße integriert. Dessen Betreiber hört jedoch auf. Wie sowohl der Vermieter des Hauses als auch die Deutsche Post gegenüber dem Tölzer Kurier bestätigen, hat er die jeweiligen Verträge zum September-Ende gekündigt. Die Post will sich jetzt auf die Suche nach einem neuen Partner machen.

Persönliche Kontaktaufnahme mit der Post sei dem Eigentümer des derzeitigen Ladengeschäfts nicht gelungen

Etwas in der Luft hängt derzeit der Eigentümer des Ladengeschäfts. Er schildert gegenüber dem Tölzer Kurier seine Lage, möchte aber nicht namentlich genannt werden. „Prinzipiell bin ich erst einmal davon ausgegangen, dass die Post die Filiale in Zukunft selbst am jetzigen Standort weiterbetreiben möchte“, erklärt er. Eine persönliche Kontaktaufnahme mit dem Konzern sei allerdings in den vergangenen Wochen nicht gelungen. Der Vermieter will derweil wissen, woran er ist und ob er den 200-Quadratmeter-Laden anderweitig zur Miete anbieten soll. Ungefähr ab Januar oder Februar 2023 könnten die Räume wieder zur Verfügung stehen. „So was braucht ja Vorlaufzeit, einen längeren Leerstand will ich vermeiden.“ Sollte die Post selbst kein Interesse haben, fänden sich sicherlich genügend andere Interessenten, meint er.

Als der Tölzer Kurier bei der Deutschen Post dazu nachfragt, hört es sich allerdings nicht so an, als beabsichtige der Konzern, selbst als Nachmieter einzuspringen. Die eingegangene Kündigung des Inhabers des Modellbaugeschäfts „bedeutet für uns, dass wir jetzt wieder auf Partnersuche gehen werden“, sagt Pressesprecher Dieter Nawrath. Er macht deutlich, dass die Post „klar favorisiert“, ihre Filiale in einem anderen Geschäft in Lenggries unterzubringen. „Und wir gehen davon aus, dass das gelingt“, so Nawrath. „Bis Ende September ist ja auch noch etwas Zeit.“ In jedem Fall bräuchten sich die Lenggrieser keine Sorgen zu machen: Die Post wolle und müsse einen Standort in Lenggries bereit halten.

Post sucht Partner - will keine eingenständig betriebene Filiale eröffnen

Auch aus Sicht von Bürgermeister Stefan Klaffenbacher steht es „außer Frage“, dass Lenggries unbedingt weiterhin eine Postfiliale braucht. Er habe bereits Kontakt zur zuständigen Gebietsbetreuerin bei der Post aufgenommen. Mitte des Monats wolle man sich zusammensetzen. Klaffenbachers Wissensstand ist ebenfalls, dass es der Wunsch der Post ist, einen neuen Partnerbetrieb zu finden und nur, falls dies nicht gelingen sollte, eine eigenständig betriebene Filiale aufzumachen.

Park-Probleme vor der aktuellen Filiale

Der Vermieter an der Bahnhofstraße ist unterdessen selbst zwiegespalten, ob er sich weiter eine Postfiliale in seiner Immobilie wünscht. Einerseits wäre die Post auf alle Fälle ein „super Mieter“, andererseits gebe es auch Probleme: „Der Verkehr ist extrem – und viele parken direkt vor dem Geschäft auf dem Gehsteig“, beklagt er Hauseigentümer. „Sobald der eine wegfährt, kommt der nächste.“ Passanten im Rollstuhl oder mit Kinderwagen hätten dann Probleme, die Stelle zu passieren. „Ich habe mich da schon mit vielen angelegt.“ Dabei seien in unmittelbarer Nähe reguläre Parkstreifen mit ausrechend Platz vorhanden. „Aber viele Leute sind zu faul, um 20 oder 30 Meter zu Fuß zu gehen.“

Der Hauseigentümer würde sich deswegen drei bis vier Pfosten vor dem Geschäft wünschen, die das Parken auf dem Bürgersteig unmöglich machen. Das wiederum sieht der Bürgermeister skeptisch. Die Pfosten könnten den Winterdienst beeinträchtigen, meint Klaffenbacher. „Und sie wären ein Bezugsfall für andere Geschäfte. Wenn irgendwann die ganze Marktstraße mit Pfosten durchzogen ist, ist das auch nicht schön.“ Die Gemeinde habe auch schon die Verkehrsüberwachung beauftragt, an der Stelle verstärkt zu kontrollieren. „Aber die Fluktuation dort ist sehr hoch. Mit der Überwachung erreicht man bloß einen Bruchteil der Leute.“ Davon abgesehen sei die zentrale Lage aber sehr günstig als Post-Standort. Der Noch-Inhaber der Postfiliale und des Modellbauladens war auf telefonische Anfrage zu dem Thema nicht zu erreichen. Laut Vermieter gibt es für die Kündigung private Gründe.

