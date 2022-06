Premiere am Brauneck: Elektro-Festival setzt Publikum unter Strom

Gut besucht war das erste „Season of Sounds“-Festival. Gut 1000 Besucher drängten sich vor der Bühne. © Hans Demmel

Gäste aus ganz Deutschland feiern gelungene Premiere von „Season of Sounds“-Festival am Brauneck. Das Fazit: „Alles einwandfrei.“

Wegscheid – Kein Weg war ihnen zu weit: Über neun Stunden Anreise haben Miri und Daniel auf sich genommen. Mit dem Auto sind sie aus Hamburg eigens ans Brauneck gefahren, um ein Elektrofestival vor Bergkulisse zu erleben und dabei mitzuhelfen. Und mit rund 1000 weiteren Besuchern waren sie sich nach der Großveranstaltung „Season of Sounds“ am Samstag einig: Es hat sich gelohnt.

Das Fazit nach der Premiere Festgelände am Parkplatz des „Jaudenstadls“ fiel in jeder Hinsicht positiv aus. Einzig ein leichter Schwächeanfall eines Besuchers sorgte kurzzeitig für Aufregung. Ansonsten aber war das überwiegend junge Publikum bester Laune. „Alle sind gut drauf“, freute sich Florian Müller, der das Festival zusammen mit Sebastian Berger veranstaltete, über einen absolut friedlichen Verlauf. Lob gab es auch für due gute Organisation, zum Beispiel den Shuttlebus vom Lenggrieser Bahnhof zum Festivalgelände. „Das hat einwandfrei funktioniert“, sagten die Hamburger Miri und Daniel, die mit der Abwicklung vor Ort betraut waren. Kritik hatte Veranstalter Müller nur am Wetter zu üben: „Es war ein bisschen zu heiß.“

Gut gelaunt waren die Gäste, die teilweise weit gereist waren, um zu ihrer Musik feiern zu können. © Hans Demmel

Der Kartenvorverkauf war zwar gut gelaufen, doch zum Auftakt mit „Alma“ war der Platz vor der Bühne noch kaum gefüllt. Aber dann wurde es immer voller, gut 1000 Besucher kamen schnell in Schwung. Darunter auch Agnes und Benny, die vor gut einem Jahr nach Wegscheid gezogen sind. „Ehrlich, wir sind total positiv überrascht. Mit einem solchen Festival haben wir hier nicht gerechnet“, freute sich Agnes. Und dann wird auch noch ziemlich genau meine Musik gespielt.“ Benny steht freilich mehr auf Helene Fischer. „Es passt schon“, schmunzelte er dennoch, als Marc de Pulse für den Sound sorgte.

„Einmusik“ begeistert mit House-, Techno-, Trance- und Breakbeats-Elementen

Beim Leipziger war wenig Platz für Kuschelmusik. Das Spektrum reichte von Minimal bis zu Tech-House und Techno. Alle, die engagiert waren, gelten als international bekannte Größen. Selbstverständlich auch „Einmusik“. Der Berliner ist ein wahrer Tausendsassa der Szene, begeistert mittlerweile als DJ oder Live-Act Menschen auf der ganzen Welt mit seiner Musik. Seine Sets sind gespickt mit zahlreichen schaurig-schönen melancholischen und sphärischen Passagen. Samuel Kindermann, so der bürgerliche Name, begeisterte mit House-, Techno-, Trance- und Breakbeats-Elementen. Seine Tracks waren lebendig, erfrischend und abwechslungsreich.

Gut getanzt haben diese beiden Festival-Teilnehmer – mit perfekt abgestimmter Choreografie. © Hans Demmel

Immer mehr kam das Publikum in Fahrt, tanzte und hüpfte ausgelassen auf dem bestens für das Festival geeignete Gelände. Und kam bei den hochsommerlichen Temperaturen ins Schwitzen. Abhilfe gab es an zahlreichen Verpflegungsständen. So ließ es sich auch eine Freundesgruppe, die aus Mühldorf am Inn nach Lenggries gekommen war, richtig schmecken. „Wir sind hauptsächlich wegen Felix Kröcher hier und werden morgen den Tag zum Relaxen am Sylvenstein nutzen“, verrieten sie vor dem Auftritt der Frankfurter Techno-Legende. Kröcher überzeugte die Fans mit energiegeladenen Techno-Beats. So herrschte eine ausgelassene Stimmung, als sich die Nacht langsam über das Gelände sank und Daniela Hensel den Schlusspunkt setzte.

Ein Event ging zu Ende, das nicht nur Miri und Daniel in bester Erinnerung behalten werden: „Eine unwahrscheinlich lockere Veranstaltung, mit großartigen DJs, netten Leuten, grandiosem Wetter, vor traumhafter Kulisse.“ Und Organisator Florian Müller bilanzierte: „Sebastian und ich sind zufrieden, weil es auch die Leute sind. Was unterm Strich dabei herauskommt, wird sich erst noch zeigen. Jetzt muss zunächst einmal zwei Tage aufgeräumt werden. Alles soll tipptopp in Ordnung sein.“

