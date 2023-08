Qualitätssiegel Geriatrie: Lenggrieser Klinik hat „Zertifizierungsverfahren nicht absolviert“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Am 31. August 2023 muss die Fachklinik Lenggries schließen. © arp

Hat die Lenggrieser Fachklinik für geriatrische Rehabilitation ein Gütesiegel geführt, das sie gar nicht hat? So sieht es jedenfalls der Bundesverband für Geriatrie. Die Klinik dagegen spricht von einem Versehen.

Lenggries - Mittlerweile ist der Hinweis auf das Qualitätssiegel von der Klinik-Homepage verschwunden. Das ist offenbar aber erst kürzlich passiert, denn am Donnerstag sah sich der Bundesverband für Geriatrie dazu gezwungen, eine Klarstellung zu veröffentlichen. „Die Klinik stellt auf ihrer Website die Behauptung auf, dass sie das Qualitätssiegel Geriatrie des Bundesverbandes Geriatrie besitzt. Diese Behauptung ist definitiv unwahr“, wird Dirk van den Heuvel, Geschäftsführer des Bundesverbandes Geriatrie, in der Mitteilung zitiert. „Die Reha-Fachklinik Lenggries hat nicht das Zertifizierungsverfahren absolviert, das zur Erlangung des Qualitätssiegels notwendig ist, und kann sich deshalb auch nicht auf die fachliche Qualifikation berufen, die damit verbunden ist.“ Deshalb tauche die Fachklinik auch nicht in der Liste der zertifizierten geriatrischen Einrichtungen auf, die der Bundesverband auf seiner Webseite führt.

Lenggrieser Klinik hat sich dem Zertifizierungsverfahren nicht unterzogen

Zertifizierungen des internen Qualitätsmanagementsystems seien für die Rehabilitation in Deutschland gesetzlich verpflichtend. Das Qualitätssiegel Geriatrie sei ein von Experten entwickeltes Zertifizierungsverfahren speziell für geriatrische Einrichtungen, mit dem die erfolgreiche Umsetzung des Qualitätsmanagements in regelmäßigen Abständen unabhängig nachgewiesen wird. „Damit können alle qualitätsorientierten geriatrischen Versorgungseinrichtungen ihre hohe Versorgungsqualität dokumentieren“, heißt es in der Pressemitteilung. Herausgebende Stelle ist der Bundesverband Geriatrie, der mit dem Zertifizierungsunternehmen Geri-Zert zusammenarbeitet. Alle geriatrischen Reha-Einrichtungen könnten das Qualitätssiegel Geriatrie erwerben – sofern sie sich erfolgreich dem damit verbundenen Zertifizierungsverfahren unterziehen. „Bei der geriatrischen Reha-Fachklinik Lenggries war dies nicht der Fall“, so van den Heuvel.

Klinik spricht von einem Fehler beim Erstellen der Internetseite

Die Einrichtung sei auch kein Mitglied im Bundesverband Geriatrie. Mitglieder müssten vor der Aufnahme einen umfangreichen Fragebogen als Selbstbewertung einreichen, der im Rahmen einer Begehung vor Ort vor der Aufnahme überprüft wird. Zudem werden jährlich im Rahmen der Mitgliederversammlung acht Mitgliedseinrichtungen ausgelost, die für die Überprüfung im Bestand dieses Verfahren erneut durchlaufen müssen.

Tatsächlich wird als Mitgliedseinrichtung nur das zur selben Klinikgruppe gehörende Haus in Bruckmühl geführt. Beim Erstellen der verschiedenen Inhalte für die Internetseiten der beiden Kliniken sei hier schlicht ein Fehler passiert, heißt es aus der Lenggrieser Klinik. In der Liste der laut Bundesverband zertifizierten Einrichtungen, die das Qualitätssiegel Geriatrie führen dürfen, taucht die Bruckmühler Klinik allerdings auch nicht auf. Das liege daran, dass die Zertifizierung vor dem Umzug von Bad Aibling nach Bruckmühl erfolgt sei, so die Erklärung.

Lenggrieser Klinik muss nach Entzug der Betriebserlaubnis Ende August schließen.

Von der Lenggrieser Klinik-Internetseite sind mittlerweile alle Angaben zur Zertifizierung verschwunden. Natürlich gebe es aber eine von der Dekra, betont die Klinik. Das belegen auch die Listen, die die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation im Internet veröffentlicht.

Für die Lenggrieser Klinik dürfte das alles ohnehin nur ein Nebenkriegsschauplatz sein. Wie berichtet hat das Landratsamt der Einrichtung wegen „gravierender Mängel“ die Betriebserlaubnis entzogen. Spätestens Ende August muss die Klinik schließen. Darüber hinaus laufen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen (wir berichteten).

