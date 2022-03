Radweg-Bau Bad Tölz und Lenggries: Warum gerade Naturschützer das Projekt kritisieren

Von: Andreas Steppan

Für den geplanten Radweg zwischen Bad Tölz und Lenggries wurde entlang der B13 bereits ausgeholzt. Der für Mai angekündigte Baubeginn hat Diskussionen ausgelöst. © Arndt Pröhl

In der Regel freuen sich Naturschützer, wenn die Infrastruktur für Radfahrer verbessert ist. Doch im Fall des geplanten neuen Radwegs zwischen Bad Tölz und Lenggries ist das anders.

Gaißach/Lenggries – Ein neuer Radweg entlang der Bundesstraße 13 soll künftig Bad Tölz auf direktem Weg mit Lenggries verbinden. Die Ankündigung des Baubeginns für Mai stieß aber nicht ausschließlich auf positives Echo: In Leserbriefen wurde Kritik laut, der Radweg bedeute eine unnötige Flächenversiegelung. Die Verantwortlichen halten dem entgegen, dass der neue Radweg als schnelle Verbindung für Alltagswege gedacht sei und den Umstieg vom Auto aufs Fahrrad attraktiver mache.

Neue Verbindung Tölz-Lenggries ist Teil des Alltagsradwege-Netzes

Verantwortlich für den Bau ist das Staatliche Bauamt Weilheim. Doch der Radweg stand auch auf der Wunschliste der betroffenen Gemeinden und ist als wichtige Verbindung im Alltagsradwegekonzept des Landkreises verzeichnet. Aktuell, so erklärt Martin Herda, für den landkreis zuständiger Abteilungsleiter im Staatlichen Bauamt, könnten Radfahrer zwischen Bad Tölz und Lenggries die Kreisstraße Töl16 und die Staatsstraße 2072 nutzen. „Aber auf beiden Straßen herrscht relativ viel Verkehr, mit etwa 3500 Fahrzeugen am Tag, und der Ausbauzustand ist nicht allzu gut.“ Das seien „keine guten Bedingungen“ für Radfahrer. Auf der Bundesstraße, über die am Tag 12.000 Fahrzeuge rollen, seien aus gutem Grund „kaum Radfahrer zu sehen“.

Außerdem gebe es einen touristischen Radweg an der Isar, großteils mit Schotterdecke. Der neue Radweg an der B13 sei im Gegensatz dazu als „schnelle, saubere Verbindung“ gedacht, „zum Beispiel für diejenigen, die mit dem Fahrrad zur Arbeit wollen“ – und die dort gerne ankommen wollen, ohne die Kleidung wechseln oder duschen zu müssen. Herda sieht „erheblichen Bedarf“, sich sicher, schnell und kreuzungsarm zwischen zwei zentralen Orten wie Lenggries mit seinen 10 000 und Bad Tölz mit 19 000 Einwohnern bewegen zu können.

Naturschützer kritisieren Flächenversiegelung für Radweg-Bau

Dass dafür Fläche versiegelt werde, das sei „nicht von der Hand zu weisen“, räumt Herda ein. Bei sechs Kilometern Strecke und einer Radwegbreite von 2,50 bis 3 Metern kämen rund 15.000 Quadratmeter zusammen. Es sei auch richtig, dass das FFH-Gebiet Oberes Isartal tangiert werde. Dieser Eingriff in die Natur werde ausgeglichen. In diesem Fall erfolge das in Form von „Wertpunkten“. Diese würden wiederum in Geldzahlungen umgewandelt, die an Träger wie die Staatsforsten oder auch Private vergeben werden und daran gebunden seien, dass damit bestimmte Maßnahmen durchgeführt werden, wie etwa die Pflege von Streuobstwiesen, Moorrenaturierung oder die Renaturierung von Bachläufen.

Ein Bekenntnis zu dem Radweg kommt aus den Gemeinden, über deren Gebiet die Verbindung verlaufen wird. Gaißachs Bürgermeister Stefan Fadinger erinnert daran, dass es zur Bekämpfung des Klimawandels gewollt sei, mehr Individualverkehr vom Auto aufs Fahrrad zu verlagern. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass immer mehr E-Bikes unterwegs seien, und das oft mit erheblicher Geschwindigkeit. Da seien aus Sicherheitsgründen asphaltierte Radwege mit einer gewissen Breite notwendig. Bei den bestehenden Varianten (Kreis-/Staatsstraße) gebe es dagegen keine separaten Radspuren.

Bürgermeister verteidigt Schnell-Radweg zwischen Lenggries und Bad Tölz

„Natürlich kollidiert so eine Infrastrukturmaßnahme mit dem Ziel des geringstmöglichen Flächenverbrauchs“, sagt er. „Das ist immer wieder ein Spagat, und man muss abwägen.“

Ähnlich argumentiert der Lenggrieser Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. Den Radwegbau an der B13 ordnet er in den staatlichen Ausbauplan für Schnell-Radwege ein. „Möglichst kurze und schnelle Verbindungen machen es attraktiver, mit dem Rad zu Arbeit zu fahren“, sagt er. Daneben finde er es gut, dass der neue Radweg eine Lücke auch in der touristischen Route München-Venedig schließe. Dazu merkt auch Herda an, dass der neue Radweg direkt an den Radweg zum Sylvensteinsee anschließe. Klaffenbacher ergänzt: „Außerdem ist es bei uns im Gemeindebereich relativ wenig Fläche, die versiegelt wird, weil im Bereich Lenggries bis Klärwerk bestehende Feldwege verwendet werden.“

Bund Naturschutz: „Nicht Natur opfern, die man eigentlich schützen will“

Kritisch steht dem Radwegbau Friedl Krönauer, Kreisvorsitzender des Bund Naturschutz, gegenüber. „Wenn ich mir den Flächenverbrauch anschaue, finde ich den Bau bedenklich und angesichts der guten, kurzen Verbindung zwischen Tölz und Lenggries nicht notwendig“, sagt er. Es sei zwar gut, etwas für Radfahrer zu tun. Krönauer stellt aber in Frage, „ob es der richtige Weg ist, dafür Natur zu opfern, die man eigentlich schützen will“. Für den Naturschutz sei es erforderlich, „innezuhalten, sich einzuschränken und einen Schritt zurückzugehen“ statt auf größtmögliche Bequemlichkeit und auf Wachstum zu setzen. „Es ist ein Missverständnis zu sagen: Wir wollen weiter wachsen, jetzt wachsen wir halt grün.“

