Räumungsverkauf im Lenggrieser Kleidermarkt

Von: Melina Staar

Im Kleidermarkt „Fesch“ in Lenggries werden weiterhin ehrenamtliche Helfer gesucht. © Arndt Pröhl

Der Lenggrieser BRK-Kleidermarkt „Fesch“ wird renoviert und macht daher kurzzeitig zu. Dringend gesucht werden weiterhin Ehrenamtliche.

Lenggries – Der BRK-Kleidermarkt „Fesch“ in Lenggries braucht eine kleine Verschönerung. Die Wände sollen neu gestrichen werden. Deshalb ist es notwendig, den Markt möglichst leer zu bekommen, wie Helmut Kulla, Bereichsleiter Soziale Dienste beim BRK, sagt. Von Dienstag, 21. Februar, bis Freitag, 10. März, ist Räumungsverkauf mit „enormen Rabatten“. Danach wird der Kleidermarkt für die Zeit der Malerarbeiten geschlossen – wahrscheinlich dauert dies aber nur drei Tage. Der Termin der Wiedereröffnung wird bekannt gegeben.

Während der Schließung bitte keine Kleidung vorbeibringen

Helmut Kulla bittet darum, in der Zeit des Ausräumens, Streichens und Wiedereinräumens keine Sachspenden vorbeizubringen. „Bitte auch weiterhin keine Spenden vor die Türe stellen“, sagt Kulla. Das sei gut gemeint, aber am Ende müsse man solche Spenden oft entsorgen. „Das ist sicher nicht im Sinne der Spender.“ Wer etwas abgeben möchte, könne dies in Tölz tun – oder eben warten, bis das „Fesch“ wieder normale geöffnet hat.

Spendenbereitschaft ist stark schwankend

Insgesamt sei die Spendenbereitschaft schwankend: „Wir wissen, dass die Leute im Frühjahr Wintersachen bringen und im Winter Sommersachen.“ Darauf habe man sich eingestellt. „Während Corona sind wir in Spenden fast ertrunken.“ Denn da hatten alle plötzlich Zeit zum Aufräumen. Nun habe es sich wieder nivelliert.

Ehrenamtliche gesucht - sie sind die tragende Säule

Außerdem sucht das BRK nach Ehrenamtlichen, die in den Kleidermärkten anpacken möchten. „Sie sind unsere tragenden Säulen“, betont Kulla. „Wir würden uns mehr helfende Hände wünschen.“ Denn natürlich hören Ehrenamtliche manchmal auf, wenn die Zeit nicht mehr reicht. „Es kann sich immer etwas verändern.“ Unterstützt von Ladenleiterin Luise Riedl, könnten sich die Helfer in verschiedenen Bereichen betätigen. „Grundsätzlich sollte man Spaß am Textilhandel haben und natürlich den direkten Kontakt mit Menschen mögen“, sagt Kulla. Man könne es auch einfach ausprobieren. Es sei auch nicht wichtig, immer Zeit zu haben. Nur wer im Wochenplan für einen Dienst eingeteilt ist, sollte schon verbindlich kommen.

Es gibt verschiedene Einsatzmöglichkeiten

Auch für die Märkte in Bad Tölz und Geretsried würden immer Helfer gesucht. „Diese sind größer, daher gibt es auch vielfältigere Einsatzmöglichkeiten.“ Beispielsweise gebe es einen Ehrenamtlichen in Geretsried, der sich leidenschaftlich um die Bücherecke kümmere. „Vielleicht hat jemand auch Spaß daran, ein Schaufenster zu dekorieren.“ Grundsätzlich können Interessierte einfach sagen, was sie machen möchten und welche Erfahrungen sie mitbringen, dann komme man schon zusammen. mel

Information: Der BRK-Kleidermarkt „Fesch“ in Lenggries (Johann-Probst-Straße 20) hat Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9.30 bis 13 Uhr geöffnet, am Donnerstag von 9.30 bis 17 Uhr. Von Dienstag, 21. Februar, bis Freitag, 10. März, findet der Räumungsverkauf statt. Danach ist der Markt für voraussichtlich eine Woche geschlossen.