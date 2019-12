Neuer Bauamtsleiter kommt im Februar

Die Suche hat eine ganze Weile gedauert, aber jetzt ist es geschafft: Lenggries hat einen neuen Bauamtsleiter. Ronny Bousseljot tritt Anfang Februar die Stelle an. Der 42-Jährige zieht dafür mit seiner Familie von Unterfranken beziehungsweise Thüringen ins Oberland um.

Die Suche hat eine ganze Weile gedauert, aber jetzt ist es geschafft: Lenggries hat einen neuen Bauamtsleiter. Ronny Bousseljot tritt Anfang Februar die Stelle an. Der 42-Jährige zieht dafür mit seiner Familie von Unterfranken beziehungsweise Thüringen ins Oberland um.

Drei Ausschreibungsrunden waren notwendig, um einen geeigneten Nachfolger für Anton Bammer zu finden. Der langjährige Bauamtsleiter verlässt Lenggries Ende des Jahres Richtung Bad Wiesee. Nach 21 Jahren in derselben Verwaltung freut sich der 51-Jährige dort auf neue Herausforderungen (wir berichteten).

Auf die erste Ausschreibung der Stelle habe sich überhaupt niemand beworben, berichtet Bürgermeister Werner Weindl. In der zweiten Runde gab es einen durchaus vielversprechenden Anwärter. Der sagte später aber ab. „Insgesamt wird es immer schwieriger, jemanden zu finden“, sagt Weindl. Jetzt aber sei man „zuversichtlich“. Der Gemeinderat konnte sich Bousseljot als neuen Bauamtsleiter gut vorstellen und segnete die Einstellung in nicht öffentlicher Sitzung ab.

Da der 42-Jährige als Beamter arbeitet, musste die Gemeinde Lenggries die Versetzung bei Bousseljots jetzigem Arbeitgeber, der Verwaltungsgemeinschaft Bad Königshofen in Unterfranken, beantragen. Seit wenigen Tagen ist der Wechsel nun unter Dach und Fach.

Bousseljot ist stressmäßig abgehärtet. Die VG besteht aus sieben Gemeinden, die wiederum bis zu sechs Ortsteile haben. Sieben Gemeinderatssitzungen pro Monat absolviert der 42-Jährige – inklusive Vor- und Nachbereitung. „Nach der Sitzung ist immer auch vor der Sitzung“, scherzt er. Dazu kommen zwei Wasser- und drei Schulverbände. Sich jetzt auf eine einzige Gemeinde konzentrieren zu können – das war mit ausschlaggebend für die Bewerbung.

Tatsächlich reichte er seine Unterlagen für zwei Stellen ein – für Lenggries und eine Gemeinde in der Nähe des Chiemsees. „Nach dem Herbsturlaub in Österreich haben wir auf dem Rückweg beide Orte besucht. Der Chiemsee war für meine Familie und mich nicht interessant“, sagt Bousseljot. Lenggries dagegen schon. Die Gemeinde kannte der 42-Jährige auch schon aus seiner Bundeswehrzeit. Zehn Jahre lebte er damals in Kaufbeuren und war währenddessen auch mehrfach in der Prinz-Heinrich-Kaserne in Lenggries.

Bousseljot stammt aus Arnstadt in Thüringen. In dem Freistaat lebt er derzeit auch mit seiner Frau und den beiden Kindern. Aus dem südthüringischen Meiningen pendelt er täglich zu seiner Arbeitsstelle in Unterfranken. Vier Jahre leitete er in der VG das Bauamt, davor war er am Landratsamt im Wartburgkreis der Leiter der Zulassungsstelle. In seiner Freizeit spielt er Fußball und ist als Fußballtrainer tätig.

Vorerst wird seine Familie in Thüringen bleiben. So schnell wie möglich sollen die drei aber nachkommen. Was dafür noch fehlt, ist ein passendes Zuhause. Er wisse schon, dass die Suche nach einer Wohnung oder einem Haus schwierig ist, sagt Bousseljot. „Ich selbst bin schon seit November auf der Suche nach einem Zimmer für mich für Februar.“