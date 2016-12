Reifenstecher setzt acht Autos platt

In Lenggries

Lenggries - Ein Rowdy hat in der Nacht zum Freitag in Lenggries acht Autos „aus dem Verkehr gezogen“: Er hat sämtliche Reifen zerstochen.

Der unbekannte Täter hat in der Zeit zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitag, 5.30 Uhr, sämtliche Reifen an den Fahrzeugen zerstochen. Die Autos waren an der Bahnhofstraße, Geiersteinstraße, Kirchstraße, Gaißacher Straßé und am Pendlerparkplatz neben dem Festplatz abgestellt.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5500 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise auf den Reifenstecher unter Telefon 0 80 41/76 10 60.