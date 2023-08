Aus Lenggries zu den Filmfestspielen: Transsexuelle Lenggrieserin Amanda Reiter fährt nach Venedig

Von: Andreas Steppan

Sportlich unterwegs ist Amanda Reiter aus Lenggries. Sie hat dabei allerdings auch immer wieder mit Vorurteilen zu kämpfen, da sie in einem männlichen Körper geboren wurde. © Oliver Bodmer

Eine Dokumentation mit der transsexuellen Lenggrieserin Amanda Reiter wird auf den Filmfestspielen in Venedig gezeigt. Sie spielt darin eine tragende Rolle.

Lenggries – Ende August beginnt das 30. Internationale Filmfestival von Venedig. In der Lagunenstadt wird dann auch Amanda Reiter aus Lenggries über den roten Teppich schreiten. Dort feiert nämlich der Dokumentarfilm „Life ist not a competition, but I’m winning“ (deutsch: „Das Leben ist kein Wettkampf, aber ich gewinne“) Weltpremiere. Reiter spielt darin eine tragende Rolle, weshalb sie zu den Festspielen eingeladen ist. Darüber freut sich die 56-Jährige auch, weil somit ein ihr wichtiges Thema eine große Bühne erhält: Transsexuelle im Sport.

Dokumentarfilm mit transsexueller Lenggrieserin Amanda Reiter feiert in Venedig Premiere

„Life ist not an competition, but I’m winning“ ist der Abschlussfilm von Regisseurin Julia Fuhr Mann an der Münchner Hochschule für Film und Fernsehen (HFF). In Venedig wurde er als eines von sieben Erstlingswerken für die „Critics’ Week“ des Verbands der italienischen Filmkritiker ausgewählt.

Bei den Dreharbeiten habe sie die Regisseurin in ganz alltäglichen Situationen begleitet, berichtet Amanda Reiter, beim Training in Lenggries zum Beispiel oder bei Wettkämpfen. „Da werde ich unverfälscht, ohne Filter und total authentisch gezeigt“, sagt sie.

Dass die 56-Jährige als Hermann Reiter aufwuchs und sich vor Jahren einer geschlechtsangleichenden Operation unterzog, ist in Lenggries allgemein bekannt. Ebenso, dass sie begeisterte Langstreckenläuferin ist und an Wettbewerben teilnimmt.

Wo werden im Sport Grenzen zwischen den Geschlechtern gesetzt?

In dem Film sei sie nicht die einzige Protagonistin, erklärt Amanda Reiter. Vielmehr gehe es allgemein um die Frage der vorurteilsbehafteten Geschlechterregeln im Leistungssport. Das beginne bei der Geschichte der Olympischen Spiele, bei denen Frauen lange Zeit in einigen Disziplinen gar nicht teilnehmen durften. Außerdem erzähle der Film zum Beispiel die Geschichte der intergeschlechtlichen 800-Meter-Läuferin Annett Negesa, die gegen ihren Willen zu einem operativen Eingriff gedrängt worden sei, um an Wettbewerben teilnehmen zu dürfen.

Wo werden im Sport Grenzen zwischen den Geschlechtern gesetzt? Was davon ist richtig, was zeitgemäß? Diese Fragen, die der Film aufwirft, „betreffen mich auch“, sagt Amanda Reiter. Denn immer wieder werde ihr unterstellt, dass sie, biologisch als Mann geboren, im Sport Vorteile gegenüber anderen Frauen habe – nach dem Motto: „Amanda Reiter lässt den anderen Damen keine Chance.“

Der Film selbst setze dahinter ein Fragezeichen, sagt die Lenggrieserin. „Er stellt sich auf keine Seite, sondern überlässt die Antwort den Zuschauern.“ Selbst weist Amanda Reiter Vorwürfe, sie mache sich auf unfaire Art körperliche Vorteile zunutze, zurück. „Ein bisschen Toleranz, Offenheit und gesunden Menschenverstand“ wünscht sie sich in dieser Frage.

Transsexuelle im Leistungssport: Wissenschaftliche Forschungslage ist dünn

Die wissenschaftliche Forschungslage dazu sei dünn und nicht eindeutig, räumt sie ein. Doch sie empfiehlt, sich einfach mal ihre Ergebnisse anzuschauen. „Seit 2014 gehe ich bei den Damen an den Start und bin bei unzähligen Wettbewerben mitgelaufen.“ Dabei habe sie keinerlei Rekorde gebrochen. „Bin ich irgendeine Zeit gelaufen, die eine andere Frau nicht auch hätte laufen können? Nein!“ Persönlich laufe sie die zehn Kilometer in 42 Minuten – der deutsche Rekord bei den Frauen liege bei 35 Minuten.

Allein in der Region gebe es etwa mit Heidi Danner aus Gaißach oder Thea Heim aus Sachsenkam Läuferinnen, die ihr haushoch überlegen seien. Ja, sie sei 1,79 Meter groß, sagt Amanda Reiter. „Aber bei jedem Wettbewerb sehe ich Frauen, die größer, stärker und schneller sind als ich.“

Einige Erfolge erzielte Amanda Reiter in der Damen-Kategorie durchaus, wurde etwa 2017 in ihrer Altersklasse deutsche Meisterin im Zehn-Kilometer-Straßenlauf, belegte heuer beim Marathon in Regensburg den dritten Platz. „Aber dann liefen eben bei diesen Rennen gerade keine schnelleren Frauen mit.“ Und die Konkurrentin, die 2017 zehn Sekunden langsamer als sie gewesen sei, habe sie im Jahr darauf um eine Minute abgehängt.

Aus subjektiver eigener Erfahrung sagt sie, dass der Prozess der Geschlechtsangleichung körperlich deutlich mehr Nachteile mit sich gebracht habe. Beim Laufen habe sie „mehr Fleiß als Talent“, sagt Amanda Reiter über sich. Zum Training laufe sie 5000 Kilometer im Jahr, sieben bis zehn Einheiten pro Woche. Dieser Aufwand stehe in keinem Verhältnis zu den erzielten Ergebnissen.

Vorurteile und Desinformation machen Transsexuellen zu schaffen

Allgemein seien Transsexuelle im Sport keineswegs überrepräsentiert, im Gegenteil: Viele hätten Vorurteile und Falschinformationen so internalisiert, dass sie sich gar nicht trauen, an Sportwettbewerben teilzunehmen. Oder sie träten nicht an, „weil sie wissen, dass es für sie ein Spießrutenlauf wird und sie sich dem nicht aussetzen wollen“. Auf jeden Fall „entscheidet sich niemand, transsexuell zu sein, um im Sport zu gewinnen“, stellt Amanda Reiter klar. Diese Annahme sei absurd.

Für sie selbst sei es mit ihren 56 Jahren nicht mehr relevant, was andere sagen. Doch es gehe ihr um kommende Generationen. Wer Transsexuellen mit Vorurteilen begegne oder sie vom Sport ausschließen wolle, solle sich fragen, was wäre, wenn sein eigens Kind oder Enkelkind einmal betroffen wäre. Die Mehrheit in der Laufszene trete ihr freilich weiterhin offen entgegen, „Gott sei Dank“.

Dennoch bedeutet es Amanda Reiter viel, dass Filme wie „Life is not a competition, but I’m winning“ vorgefertigten Meinungen mit sachlicher Information entgegentreten. Unabhängig davon freut sie sich auf die Reise ins schöne Venedig – die sie übrigens auf eigene Kosten antritt. Ob ihr bei den Festspielen tatsächlich der sprichwörtliche rote Teppich ausgerollt wird oder ob sie nur irgendwo unscheinbar im Kino sitzt: Sie weiß es nicht. „Ich bin ein Mensch, der die Dinge nimmt, wie sie kommen“, sagt sie. Ihr Ehemann Winardi designe für sie jedenfalls schon einmal ein Kleid für den besonderen Anlass. (ast)

