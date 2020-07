„Richtiges Dorfkind“: Klaus Hanus (Grüne) will auf den Lenggrieser Chefsessel

Nun ist es offiziell: Klaus Hanus (45) kandidiert für die Lenggrieser Grünen als Bürgermeister. Am Samstagabend nominierten ihn die elf anwesenden Mitglieder des Ortsvereins einstimmig.

Lenggries – Notwendig geworden ist die Neuwahl wie berichtet durch den plötzlichen Tod von Markus Landthaler. „Wir haben einen guten Bürgermeister verloren“, sagte die Grünen-Ortsvorsitzende Lisa Busch über Landthaler vor den gut 40 Zuhörern im Restaurant Lahnerstubn. Sie freue sich, dass es drei Kandidaten gebe, die sich seine Nachfolge zutrauen. Hanus habe als parteipolitisch Ungebundener auch bei anderen Gruppierungen nachgefragt, ob sie sich seine Kandidatur vorstellen können. Die Grünen sagten schließlich zu. Busch: „Dass wir nicht eher zusammengefunden haben, hat sicherlich auch damit zu tun, dass es uns Lenggrieser Grüne ja noch gar nicht so lange gibt.“

Hanus: Ich war immer in Lenggries, bin in Lenggries, werde immer in Lenggries bleiben

Hanus bezeichnete sich selbst in seiner Vorstellungsrede als „richtiges Dorfkind: Ich war immer in Lenggries, bin in Lenggries und werde immer in Lenggries bleiben.“ Seit 20 Jahren führt der Vater von zwei Kindern eine Zimmerei in Fleck. Als Handwerker kenne er sich mit Buchführung aus: „Ich bin da ned auf der Brennsuppn daherg’schwumma.“ Der 45-Jährige ist unter anderem bei den Trachtlern Mitglied, besonders liege ihm die Sport-Jugend am Herzen, sagte er.

Als möglicher Bürgermeister hat er sich erst einmal drei Ziele gesetzt. So will er einen Shuttlebus von der Dammkrone des Sylvenstein-Stausees nach Fall einrichten. Dieses Teilstück sei aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens für Familien mit dem Rad quasi nicht befahrbar: „Es ist wirklich ein schöner Radweg, aber ich finde es schlecht, dass er am Sylvenstein aufhört. Bevor wir das umfassend angehen, müssen wir eine kurze, knackige Lösung finden.“

Hanus wünscht sich Markthalle in der Kaserne

Als zweites Ziel möchte Hanus die regionalen Erzeuger stärken und die Direktvermarktung fördern. Hanus wünscht sich, dass zu diesem Zweck eine Baracke in der Kaserne zu einer Markthalle umgewandelt wird. Dort könnten dann im Wochen- oder 14-Tages-Rhythmus Lebensmittel angeboten werden. Hanus: „Auf diese Weise könnte man die Lenggrieser auch an die Kaserne heranführen. So wie es dort oben momentan aussieht, muss man sich ja fast schämen.“

Schließlich will der Bürgermeister-Kandidat auch bezahlbaren Wohnraum fördern. Dies will er durch eine Modifizierung der Ortsgestaltungs-Satzung erreichen: „Wenn wir die Kniestock-Höhe von 50 Zentimetern auf einen Meter erhöhen, könnte man jeden Speicher in eine vollwertige Wohnung umwandeln.“ Auf diese Weise würde nach seiner Rechnung ein Drittel mehr Wohnraum entstehen. Ihm sei bewusst, dass diese Änderung das Ortsbild erheblich verändern würde. Zugleich werde aber übermäßiger Flächenfraß verhindert.

Hanus: „Ich bin nicht der Heilsbringer“

„Ich bin nicht der Heilsbringer, der alles auf einmal lösen kann“, sagte Hanus. Man müsse die Probleme Schritt für Schritt angehen. Er will sich auch dafür starkmachen, dass etliche Geschäfte in der Marktstraße nicht mehr leer stehen. Nicht zuletzt wolle er sich für ein „gescheites Glasfaser-Internet“ auch in den Ortsteilen Schlegldorf, Winkl und Fleck einsetzen. „Wenn uns wieder mal so etwas wie die Corona-Krise trifft, sollten wir ein gescheites Homeschooling machen können.“

