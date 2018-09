Rohr ragt über die Ladefläche eines Autos hinaus: Vorbeigehende Mutter mit Kinderwagen bei Unfall  verletzt

Bei einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall sind am Mittwochvormittag in Lenggries eine 30 Jahre alte Frau und ihr zehn Monates altes Baby verletzt worden.

Lenggries - Der Unfall passierte auf der Bergbahnstraße. Wie die Polizei berichtet, fuhr dort gegen 10.30 Uhr ein Wegscheider von der Bergbahn kommend Richtung Ortszentrum. Der 34-Jährige saß am Steuer eines Pickups, auf dem er mehrere verschieden lange Kunststoffrohre geladen hatten. Die Rohre hatten einen Durchmesser von durchschnittlich 20 Zentimeter, so die Polizei. Der Mann hatte die Rohre schräg über die hintere Ladekante und über das Dach gelegt und dann mit Spanngurten befestigt. Während der Fahrt löste sich jedoch die Befestigung, so dass die Rohre verrutschten und infolge dessen teilweise seitlich über das Fahrzeug hinausragten.

Unglücklicherweise traf eines dieser Rohre während der Fahrt eine Mutter, die gerade mit ihrem Kinderwagen an dem Fahrzeug vorbeiging. Die Frau, eine 30 Jahre alte Urlauberin aus Nordrhein-Westfalen, wurde im Hals- und Brustbereich getroffen, sie fiel nach hinten und war kurze Zeit ohnmächtig. Auch der Kinderwagen, in dem ein zehn Monate altes Mädchen lag, kippte um.

Eine Zeugin rief den Notarzt, der Mutter und Kind in die Tölzer Stadtklinik brachte. Die Mutter erlitt ein Schleudertrauma und Prellungen, das Baby trug Abschürfungen davon. Der Fahrer des Pickups muss sich jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung in Zusammenhang mit unzureichender Ladungssicherung verantworten müssen, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht.