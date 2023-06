Sabotage an Blitzer-Anhänger: Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht zum Samstag

Erneut ist ein Blitzer-Anhänger des Zweckverbands Kommunale Dienste Oberland das Ziel eines Sabotageversuchs geworden. Zurzeit häufen sich die Fälle.

Lenggries - Wie die Polizei berichtet, machten sich bislang Unbekannte in der Nacht zum Samstag an dem mobilen Geschwindigkeitsmessgerät zu schaffen, das in Almbach/Fleck aufgestellt war. Durch die Manipulationen an dem Anhänger, der dem Zweckverband Kommunale Dienste Oberland gehört, war die Funktionstüchtigkeit der Messanlage vorübergehend einschränkt.

Kein Schaden, dennoch strafrechtlich relevant

„Zwar entstand kein Sachschaden, jedoch ist die vorgenommene Sabotage nichtsdestotrotz strafrechtlich relevant“, so die Beamten. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60.

Mehrere Sabotageversuche in diesem Jahr

Es ist nicht der erste Sabotageversuch in diesem Jahr. Erst am 5. Juni war ein Blitzer-Anhänger an der Lenggrieser Straße in Bad Tölz von Unbekannten mit Farbe beschmiert worden. Zwei Wochen zuvor - in der Nacht zum 21. Mai - hatten Unbekannte einen in Bad Heilbrunn an der Bundesstraße 472 stehenden Blitzer in Brand gesetzt. Bei diesem Fall entstand Sachschaden in Höhe von rund 250.000 Euro. Anfang Februar war ein Blitzer - in diesem Fall gehörte das Gerät der Polizei - an der Staatsstraße 2072 in Ascholding mit Farbe besprüht worden. Im vergangenen Jahr waren zwei Blitzer-Anhänger in Greiling und Lenggries bei Brandanschlägen erheblich beschädigt worden. In diesem Fall hatte die Polizei die Täter wenig später ermittelt.

