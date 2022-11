Saftige Rechnung nach dem Raven in Lenggries

Aus dem Amtsgericht

Ein Winterfestival-Besucher stand jüngst vorm Wolfratshauser Amtsgericht wegen Körperverletzung. Nun wurde das Verfahren gegen eine Zahlung eingestellt.

+ Im Amtsgericht ging es dieser Tage um einen Vorfall auf einem Winterfestival in Lenggries. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Lenggries – Der Besuch des Electric-Winterfestivals in Lenggries im vergangenen März hatte für einen Österreicher ein unangenehmes Nachspiel. Beim Verlassen des Festivalgeländes an der Talstation der Brauneck-Bergbahn war der 29-Jährige mit einem Security-Mitarbeiter in Streit geraten und hatte diesem mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Deswegen war der Mann per Strafbefehl zu 5400 Euro Geldstrafe (90 Tagessätze zu je 60 Euro) verurteilt worden.

„Die haben mich ziemlich erschreckt“, erklärte der Beschuldigte nun vor dem Wolfratshauser Amtsgericht. Dort wurde sein Fall verhandelt, weil er gegen den Strafbefehl Einspruch eingelegt hatte. Am Ende kam der Mann deutlich billiger davon: Das Verfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung wurde gegen Zahlung von 1000 Euro an den Geschädigten sowie eine gemeinnützige Einrichtung eingestellt.

Amtsgericht beschäftigt sich mit Vorfall auf Winterfestival am Brauneck

Die von der Staatsanwaltschaft erhobenen Vorwürfe räumte der Angeklagte ein. Als er gegen 19.30 Uhr das Festival verlassen und ins Hotel zurückkehren wollte, war er von dem Sicherheitspersonal am Ausgang aufgefordert worden, sein Einlassbändchen wieder abzugeben. „Der Veranstalter hatte es so angeordnet“, erklärte der Mitarbeiter (29). Der Angeklagte habe erwidert, „Du bekommst gar nichts“ und noch eine Beleidigung rausgelassen. „Dann bekam ich einen Schlag ins Gesicht.“ Die Faust sei am Mundwinkel gelandet, gravierend verletzt worden sei er dadurch jedoch nicht, berichtete der Geschädigte in seiner Zeugenaussage.

Richter schlägt Einstellen des Verfahrens gegen Zahlung ein

„Das war falsch, sowas macht man nicht“, sagte der Verteidiger. Allerdings habe sein Mandant „auch nicht korrekt gefunden, wie man ihn behandelt hat“. Nach dem Schlag war er von zwei Securityleuten zu Boden gebracht und anschließend der Polizei übergeben worden. „Das hätte nicht sein müssen, ich wollte das Festival ja verlassen“, zeigte sich der Österreicher, der nach eigener Einschätzung an jenem Abend „angetrunken, aber nicht sturzbetrunken“ gewesen sei, reumütig. Nachdem im Gerichtssaal noch ein kurzes Video mit der Rangelei am Gitterzaun angeschaut worden war, schlug Richter Helmut Berger vor, das Verfahren nach Paragraph 153 a, also verbunden mit einer Geldauflage für den Angeklagten, einzustellen. Dem stimmten alle Verfahrensbeteiligten zu. Im Gegenzug muss der Österreicher 1000 Euro zahlen – 500 Euro Schmerzensgeld an den Mitarbeiter und dieselbe Summe als Geldbuße an den Verein Arbeit für Jugend.

