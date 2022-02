Demonstrant beleidigt zwei Polizisten auf Lenggrieser Corona-Demo - Jetzt wird es richtig teuer

Wegen Beleidigung in zwei Fällen musste sich ein junger Eurasburger nun vor dem Amtsrichter verantworten. © dpa

Ein 25-jähriger Eurasburger soll Polizisten auf einer Corona-Demo in Lenggries beleidigt haben. Dafür gab es jetzt eine satte Geldstrafe.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Es war eine weitgehend friedliche Veranstaltung, die Corona-Demo „Wir geben unseren Kindern eine Stimme“, die im April 2021 auf dem Festplatz in Lenggries stattfand. Doch als sie im Vorbeigehen den Ausspruch „ACAB“ („All Cops Are Bastards“) vernahmen, hatte für eine Polizistin und ihren Kollegen der Spaß ein Ende. Wegen Beleidigung in zwei Fällen musste sich jetzt ein 25-Jähriger aus Eurasburg vor dem Amtsgericht verantworten: Er wurde zu 3000 Euro Geldstrafe verurteilt.

Nach Beleidigung auf Corona-Demo: Eurasburger verurteilt

Die Veranstaltung ging ihrem Ende entgegen, als es zu dem Zwischenfall kam. Die Besucher seien noch einmal darauf hingewiesen worden, beim Verlassen des Geländes einen Mund-Nasenschutz zu tragen, erklärte die Beamtin als Zeugin, die mit ihrem Kollegen auf die Einhaltung der Corona-Regeln achten sollte. Weil ein Mädel ihre Maske „auf halbmast“ trug, habe man sie gebeten, sie „richtig aufzusetzen“, führte die Polizistin aus. Kurz darauf sei der Spruch „in unsere Richtung“ gefallen, erinnerte sich der zweite Beamte.

Der Teilnehmer, dem sie den beleidigenden Ausspruch zugeordnet hatten, habe sich dafür zunächst entschuldigt, aber gleichzeitig darauf verwiesen, dass „ACAB“ – der Spruch, der bei jedem Gesetzeshüter eine Art allergische Reaktion hervorruft – laut diversen Gerichtsurteilen keine Beleidigung mehr sei. Einige Zeit später, in einer schriftlichen Stellungnahme zu den Vorwürfen, habe der Angeklagte davon jedoch nichts mehr wissen wollen.

Demonstrant wurde ausfallend, nachdem Polizistin ihn gebeten hatte, die Maske aufzusetzen

Der Beschuldigte selbst äußerte sich in der Verhandlung nicht zu den Vorwürfen. Sein Vater, der beim Verlassen des Festplatzes nach eigener Aussage kurz hinter seinem Sohn gegangen war, sagte, er habe mitbekommen, dass der Polizist seinen Sohn bezichtigt habe, ihn beleidigt zu haben. Er selbst habe allerdings keine Beleidigung vernommen. „Uns hat komplett gewundert, was da abgelaufen ist“, sagte der 56-Jährige. „Für mein Empfinden war das alles sehr merkwürdig.“

Ähnlich äußerte sich die Freundin des Angeklagten, die von der Verteidigung als weitere Zeugin benannt worden war. Da diese zwei Personen, die in unmittelbarer Nähe des Geschehens standen, nichts gehört hatten, sei sie überzeugt, dass ihr Mandant freizusprechen sei, sagte Verteidigerin Daniela Gabler. Sie präsentierte anschließend dem Gericht ihre eigene Deutung des Akronyms ACAB: „All Cops Are Beautiful“. Zudem seien Polizisten keine besseren Zeugen als andere. „Das ist nicht wie beim Schafkopf: Ober schlägt Unter“, so die Rechtsanwältin, die daraus schloss: „Was wir haben, reicht nicht aus, um ihn zu verurteilen.“

Gericht verhängt dennoch 3000 Euro Geldstrafe

Das sah das Gericht anders. „Es hätte ihnen gut zu Gesicht gestanden, wenn Sie sich entschuldigt hätten“, hielt Richter Helmut Berger dem Angeklagten vor, nachdem er diesen zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 50 Euro verurteilt hatte. Für ihn ergaben die Schilderungen des Polizisten ein schlüssiges Bild. „Warum sollte er so detailliert erzählen, wenn er sie nur anschwärzen will?“, fragte der Richter. Dass der Beamte den 25-Jährigen grundlos aus der Menge gezogen habe, um sich Arbeit machen zu wollen, glaube er nicht, so Berger. Dem Angeklagten gab er zu verstehen: „Der Ausspruch war völlig sinnlos.“

