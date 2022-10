Michaela Gerg verklagt Rentenversicherung - es geht um eine satte Summe

Verlangt Schadensersatz: Michaela Gerg. Es geht um 45 000 Euro © Ewald J.Scheitterer

Erlassen staatliche Stellen fehlerhafte Bescheide, haben Bürger Chancen, dagegen vorzugehen. Anders ist es, wenn es um Ersatz von Folgeschäden rechtswidriger Bescheide geht. Diese Erfahrung dürfte die frühere Skirennläuferin Michaela Gerg machen.

Lenggries/München – In der mündlichen Verhandlung am Münchner Landgericht jedenfalls deuteten die Anmerkungen der Vorsitzenden Richterin darauf hin, dass Michaela Gerg wohl leer ausgehen wird – zumindest in erster Instanz. Die frühere Skirennläuferin betreibt am Brauneck in Lenggries seit 2008 eine Skischule. In den ersten Jahren sind die für die Skischule tätigen Skilehrer offenbar als selbstständig eingestuft worden – mit der Folge, dass Gerg keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen musste. Das habe sich jedoch 2016 geändert, berichtete Gergs Anwalt in der mündlichen Verhandlung am Mittwoch. Die ehemalige Spitzensportlerin war selbst nicht erschienen.

Michaela Gerg zieht vors Münchner Landgericht: Es geht um 45 000 Euro

Ab diesem Zeitpunkt habe die Deutsche Rentenversicherung die Skilehrer als abhängig Beschäftigte angesehen. Gegen die Feststellungsbescheide hat sich Michaela Gerg vor dem Sozialgericht gewehrt – mit Erfolg: Die Bescheide wurden wieder zurückgenommen. Am Landgericht geht es nun um die Folgeschäden. Gerg verlangt Schadensersatz wegen Amtspflichtverletzung. Sie beruft sich darauf, dass die Rentenversicherung „nicht nachvollziehbar, inkonsistent und inhaltlich falsch“ entschieden habe. Und zwar deshalb, weil es keine Unterschiede bei den 30 betroffenen Skilehrern gebe: Alle würden dieselbe Tätigkeit ausüben. Wegen der fehlerhaften Bescheide seien zusätzliche Kosten für Lohnabrechnungen, Steuer- und Rechtsberatung in Höhe von 45 000 Euro angefallen.

Entscheidung soll Ende Oktober fallen

Der Anwalt der Deutschen Rentenversicherung hielt dem entgegen, die Feststellungsbescheide seien ausreichend begründet gewesen, weil es sehr wohl Unterschiede bei der Tätigkeit der Skilehrer gebe. Dass ein Gericht die Bescheide aufgehoben habe, reiche nicht aus, um daraus Schadensersatzforderungen abzuleiten. Dem schloss sich die Richterin an: Eine „schuldhafte Pflichtverletzung“ käme allenfalls dann in Betracht, wenn die Rentenversicherung auch nach den sozialgerichtlichen Urteilen an ihrer Verwaltungspraxis festgehalten hätte. Das jedoch, so die Vorsitzende weiter, habe die Beklagte nicht gemacht.

Ende Oktober soll nun eine Entscheidung fallen. Zu einem Vergleich war keine der beiden Seiten bereit. Offenbar geht die Richterin von einem Berufungsverfahren aus: Sie sei selbst gespannt, wie das Oberlandesgericht entscheidet, sagte sie gegen Ende der nur etwa zehnminütigen Verhandlung. (Müller)

