Scheu, selten und sehenswert: Zackelschafe aus Lenggries

Ungarische Tierrasse

Die Familie Gottlob-Haug aus Lenggries züchtet eine dieserorts seltene Schafrasse. Die ungarischen Zackelschafe sind am Fuß des Grasleitensteins zu sehen.

Lenggries – Eigentlich sind die zotteligen und auffällig gehörnten Zackelschafe eher schreckhaft und scheu. Davon merkt man aber nicht viel, wenn Alex Haug mit dem großen Futtereimer das Tor zur Weide öffnet. Neugierig schieben die Tiere ihre korkenzieherartig gedrehten Hörner aus dem Unterstand und folgen dann „ihrem Hirten“ dicht gedrängt auf die Futterplattform im abschüssigen Feld.

Urzeitliche und gefährdete ungarische Schafrasse in Lenggries

Dort erzählt Alex Haug, der eigentlich im Landschafts- und Gartenbau tätig ist, wie es dazu kam, dass nun eine ganze Herde dieser urzeitlichen und sehr gefährdeten Schafrasse im Isarwinkel oberhalb von Lenggries beheimatet ist. „Ich habe mich schon länger mit verschiedenen Schafrassen und Zuchtmöglichkeiten beschäftigt – das war so eine fixe Idee von mir“, so Haug. „Dann haben meine Lebensgefährtin und ich in einer Fernsehdokumentation einen Bericht über die ungarischen Zackelschafe gesehen und wir waren beide sofort Feuer und Flamme für diese Tiere.“ Deutlich sieht man die Begeisterung in Haugs Augen, als er das erzählt und dabei die Tiere im Zaum hält, die ihn im Spiel mit dem Gehörn stoßen wollen. Entscheidend war dann aber, dass die Schwiegereltern Annelies und Jakob Gottlob die Idee der Jungen gerne unterstützen wollten und ein Feld nahe der sogenannten Bauernrast am Fuß des Grasleitensteins zur Verfügung stellten. „Wir sind absolut dankbar, dass wir diese Idee nun gemeinsam umsetzen konnten“, erzählt Haug weiter. In die tägliche Pflege der Tiere und Kontrolle der Weide sind alle drei Generationen eingebunden – auch der siebenjährige Korbinian Gottlob ist schon dabei, wenn es zu den Schafen geht.

Das dicke, filzartige Fell macht die Tiere extrem widerstandsfähig gegen Kälte und raue Witterungsbedingungen, weshalb sie wild eher in größeren Höhen zu finden sind. In Lenggries bleiben die Schafe deshalb auch ganzjährig im Freien, damit sie sich wohl fühlen. Früher hatten die Zackelschafe wirtschaftliche Bedeutung für die Wollindustrie. Da heute aber fast nur noch die feinere Merinowolle zum Einsatz kommt, wurde der Bestand immer geringer. „Weltweit geht man derzeit von nur noch etwa 3500 Tieren aus, in Deutschland gibt es weniger als 300 Zuchttiere“, erläutert Haug, der lange nach geeigneten Zuchttieren gesucht hat. Die Familie Gottlob-Haug ist nun selbst einer der Züchter, die sich dem Erhalt dieser ursprünglichen Rasse angenommen hat.

Momentan noch keine Abnehmer für Wolle

Momentan ist der Bestand in Lenggries bei fünf Eltern- und fünf Jungtieren. Geplant ist aber, die Herde noch weiter anwachsen zu lassen und auch immer wieder Tiere mit denen anderer Züchter zu kreuzen. Dadurch bleibt der Genpool vielfältig und robust. Da das Interesse immer größer wird an den Tieren, hat Alex Haug jetzt auch eine Infotafel an der Weide angebracht. An dieser können sich Interessierte informieren und eine kleine Spende als Beitrag zum Erhalt der Zackelschafe hinterlassen. „Wirtschaftlich rentiert sich die Zucht nicht“, so Haug. „Uns geht es darum, die Tiere zu schützen und bekannter zu machen.“ Momentan gibt es auch noch keinen Abnehmer für die Wolle, die einmal jährlich bei der Schur anfällt. Die Familie mischt das Fell zur Bodenverbesserung in den eigenen Hochbeeten unter. Dort wirkt sie als Dünger und Wasserspeicher. „So können wir vieles in der Natur wieder sinnvoll verwenden“, sagt Haug und bittet Besucher der Zackelschafe um eines: Bitte ruhig und mit Abstand bewundern und: Nicht füttern. (Eva Baumann)

