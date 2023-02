Starke Zunahme illegaler Einreisen: So bewertet die Polizei den Grenzübergang Achenpass

Von: Andreas Steppan

Teilen

Die für den Landkreis zuständige Bundespolizeiinspektion Rosenheim verzeichnet einen deutlichen Anstieg bei illegalen Einreiseversuchen und Schleusungsdelikten. © Bundespolizei

Zweimal berichtete die Polizei in jüngster Zeit von Schleuserdelikten, die in Bad Tölz-Wolfratshausen ans Licht kamen. Die Fälle sind symptomatisch für die aktuelle Entwicklung.

Lenggries – Einen Einschleusungsversuch über den Grenzübergang am Achenpass stoppte die Polizei vergangenen Samstag (4. Februar 2023). Ein im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gemeldeter Türke hatte vier Personen ohne Papiere im Auto sitzen. Sie gaben an, sich in der Türkei einem Schleuser anvertraut zu haben. Den gleichen Weg dürfte eine neunköpfige illegal eingereiste Familie aus der Türkei genommen haben, die im Januar bei einer Kontrolle auf der B13 bei Greiling auf der Ladefläche eines Transporters gefunden wurde. Deuten diese Fälle darauf hin, dass der allgemein eher beschauliche Grenzübergang am Achenpass verstärkt als Schleuserroute in den Blickpunkt rückt? Rainer Scharf, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Rosenheim, will auf Anfrage einen solchen Trend nicht bestätigen.

Schleuser: Grenzübergang Achenwald „kein Brennpunkt“

„Durch die Kontrollen wollen wir laufend neue Lageerkenntnisse gewinnen“, erklärt der Pressesprecher. Nach den derzeitigen Erkenntnissen sei der Grenzübergang bei Achenwald jedoch nicht als Brennpunkt einzustufen. „Aber es ist auch nicht so, dass dort nichts wäre“, erklärt Scharf.

Einreisekontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze wurden bekanntlich im Jahr 2015 wieder eingeführt. Anders als an großen Grenzübergängen wie an der A93 oder der A8 postiere sich die Polizei an Nebenübergängen wie in Achenwald nicht dauerhaft, sondern „in regelmäßigen Abständen“, so Scharf. „Sollte es so sein, dass wir dort tatsächlich einen Brennpunkt feststellen, würden wir dort mehr Kräfte einsetzen und enger kontrollieren.“

Im Landkreis aufgegriffene Personen wollten weiter in andere Regionen

Auch aus der Tatsache, dass die vier illegal Einreisenden am Samstag im Auto eines Fahrers aus Bad Tölz-Wolfratshausen entdeckt wurden, will Scharf keine allgemeinen Rückschlüsse für die Region ableiten. Der Landkreis sei schließlich nicht das Ziel der Migranten gewesen. Sie hatten vielmehr vor, in andere Regionen in Deutschland weiterzureisen. Wie berichtet hatte der Fahrer ausgesagt, die vier Kurden türkischer Staatsangehörigkeit zufällig in Italien getroffen zu haben. Die neun Personen – ebenfalls Kurden aus der Türkei –, die im Januar bei Greiling aufgegriffen, wurden, wollten ebenso weiterziehen, in diesem Fall nach Hannover. Sie wurden laut den Ermittlungsergebnissen der Polizei in Bad Tölz abgesetzt, nachdem sie über die Grenze geschleust worden waren. Danach wandten sie sich an ihnen bekannte, bereits in Deutschland lebende Personen, um sich von ihnen in Tölz abholen zu lassen.

Scharf sieht vor diesem Hintergrund keinen Trend, dass die illegal Einreisenden einen speziellen Bezug nach Bad Tölz-Wolfratshausen hätten.

Bundespolizei Rosenheim verzeichnet deutlichen Anstieg bei illegalen Einreisen

Die Zuständigkeit der Bundespolizeiinspektion Rosenheim umfasst die Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen sowie die Stadt und den Landkreis Rosenheim. Insgesamt verzeichnet die Inspektion, die am Dienstag ihre Jahresbilanz veröffentlichte, einen deutlichen Anstieg bei illegalen Einreiseversuchen und Schleusungsdelikten. 2022 verzeichnete die Bundespolizei im Grenzabschnitt zwischen Chiemsee und Zugspitze rund 3340 Personen, die unerlaubt einreisen wollten. Das entspricht einem Anstieg von 67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit 170 Beschuldigten wurden 60 Schleuser mehr festgenommen als 2021.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.