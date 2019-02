Plakate gegen Mobbing: Schlosswepsn in Hohenburg schwärmen für Zusammenhalt

Mobbing ist zwar kein Thema auf Schloss Hohenburg. Aber damit das auch so bleibt, haben Schüler und Lehrer von Realschule und Gymnasium nun sogar eine Art Selbstverpflichtungserklärung unterschrieben.

Lenggries – Miteinander und nicht übereinander reden. Konflikte persönlich und respektvoll lösen. Alles keine Selbstverständlichkeiten mehr in Zeiten von Facebook, Whatsapp und Co. Mobbing ist zwar kein Thema auf Schloss Hohenburg. Aber damit das auch so bleibt, haben Schüler und Lehrer von Realschule und Gymnasium nun sogar eine Art Selbstverpflichtungserklärung unterschrieben.

„Es geht um eine Haltungsänderung jedes Einzelnen“, sagt Realschulleiterin Stefanie Scheja. Schließlich seien die Schüler von heute die Gesellschaft von morgen. Solle die von einem wertschätzenden Umgang miteinander geprägt sein, müsse man die jungen Menschen dafür schon früh entflammen.

Schwer sei das nicht gewesen, sagt Scheja. „Ich habe bei den Mädchen ein echtes Bedürfnis gespürt, darüber nachzudenken und entsprechend zu handeln.“ Alle Klassen beider Schulen hatten sich zum Beispiel an einem Plakatwettbewerb beteiligt. Dabei sollten sie die gemeinsam erarbeiteten Leitsätze wie „Wir schauen hin und kümmern uns umeinander“ optisch ansprechend gestalten. Gewonnen hat der Entwurf der Klasse 9b der Realschule. Dessen zentrale Botschaft lautet: „Wir schwärmen für den Zusammenhalt.“

Die Mädchen entschieden sich bewusst für eine Bienen-Metaphorik. Wepsen hätten zwar noch besser gepasst, schließlich lautet der Spitzname der Hohenburger Schülerinnen „Schlosswepsn“. Da diese Tiere aber nun mal keinen Honig produzieren, setzte die Klasse auf Bienen und dazu passend auf den Hinweis: „Eine Biene füllt das Glas (Honig) nicht allein.“

Dank der finanziellen Unterstützung des Fördervereins geht das Plakat nun in Druck und soll künftig jedes Klassenzimmer zieren. Ganz im Sinne der Wertschätzung werden auch die anderen Entwürfe in der Schule ausgestellt und in einem Fotobuch verewigt werden. Sie sollen Lehrer wie Schüler täglich daran erinnern, respektvoll und fair miteinander umzugehen. „Damit Mobbing gar nicht erst ein Thema wird“, sagt Schülersprecherin Franziska Pechlaner aus der Q 11. Negative Erfahrungen in diese Richtung hat die Jugendliche bislang nicht gemacht.

„Wir haben ziemliches Glück“, sagt auch Magdalena Rixner aus der Gewinnerklasse 9b. „In anderen Schulen gibt es das Problem schon.“ Realschulsprecherin Emily Frauenrieder ergänzt: „Die Schulfamilie bei uns kümmert sich umeinander. Hier ist mehr als ein Ort des Lernens.“

In Worten wie diesen zeigt sich aus Sicht von Verbindungslehrerin Maika Kottmair, dass den Mädchen nichts aufoktroyiert worden sei. Sie seien mit Herzblut bei der Sache, das beweise auch das Interesse an einer neuen AG namens „Wertschätzendes Miteinander“. Über 80 Anmeldungen liegen Verbindungslehrerin Brigitte Kaps vor. Mithilfe dieser AG wollen die Schülerinnen auch außerhalb der Schlossmauern für ein wertschätzendes Miteinander eintreten. Geplant sind etwa Kooperationen mit Altenheimen oder Umweltprojekte. Realschulleiterin Scheja: „Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt.“