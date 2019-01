Schnee: Diese Straßen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sind gesperrt

Der viele Schnee führt im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zu einigen Straßensperrungen. Einige bleiben voraussichtlich bis zum Wochenende bestehen.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Das Staatliche Bauamt Weilheim weist auf die geltenden Straßensperrungen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hin. Wegen Lawinengefahr sind seit Sonntag um 14 Uhr die Bundesstraße 307 zwischen Sylvensteindamm und Kaiserwacht sowie die Mautstraße Vorderriß-Wallgau gesperrt.

Aufräumarbeiten beginnen am Dienstag

„Zudem ist die B 307 zwischen Fall und Vorderriß auf einem kurzen Abschnitt gesperrt, an dieser Stelle konnte eine Umfahrung über vorhandenen Forstwege angelegt werden. Ein Ende der Sperrungen ist derzeit nicht absehbar“, so der zuständige Abteilungsleiter Martin Herda.

Lesen Sie auch: Skifahrer am Brauneck 25 Minuten unter Lawine verschüttet - Polizei nennt neue Details

Folgende Straßen sind wegen Schneebruchs gesperrt: Staatsstraße 2072 Lenggries-Jachenau (Sperrung ab Langeneck), Staatsstraße 2073 Dietramszell-Holzkirchen (frei bis Reith) sowie die Kreisstraßen Töl 10 Kirchbichl-Sachsenkam, Töl 14 Bairawies-Untermühltal und Töl 17 Degerndorf-Wolfratshausen (Einmündung S 2370).

Lesen Sie auch: Drama am Blomberg: Schnee-Chaos fordert Todesopfer - Experte warnt

An diesen Straßen drohen Bäume auf die Fahrbahn zu fallen oder sind bereits umgestürzt. Auf der Straße in die Jachenau beginnen am Dienstag, 8. Januar, die Aufräumarbeiten - sofern der angekündigte starke Wind nicht zu heftig wird. Die Straße könnte ab Mittwoch wieder frei sein. „Zugesichert werden kann dies allerdings derzeit nicht“, so Herda. Die Staatsstraße 2073 sowie die Kreisstraßen bleiben voraussichtlich bis mindestens Ende der Woche gesperrt.

Generell werden die Verkehrsteilnehmer gebeten, unnötige Fahrten zu vermeiden. „Zudem wird zu erhöhter Wachsamkeit wegen umstürzender Bäume und herabfallender Äste und Eisbrocken auch im restlichen Straßennetz des Landkreises aufgerufen“, so Herda.

Immer auf dem Laufenden über die Geschehnisse im Tölzer Land bleibt man mit unserem News-Ticker Tölz Live.