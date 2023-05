Schnee schaufeln für den Saisonauftakt auf der Tölzer Hütte am Schafreiter

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Vor dem Saisonstart trafen sich freiwillige Helfer aus der AV-Sektion zum Freischaufeln. © DAV-Sektion Tölz

Auf der Tölzer Hütte am Schafreiter beginnt an diesem Samstag, 13. Mai, die Saison. Im Vorfeld hatten die Helfer der Tölzer Alpenvereinssektion noch einiges zu tun.

Bad Tölz/Lenggries - Ausschaufeln stand am vergangenen Wochenende auf dem Programm. die Hütten-Zugänge wurde dabei vom durchaus noch hoch liegenden Schnee befreit. Nach der Aktion brachte das kalte Mai-Wetter in den vergangenen Tagen noch einmal rund 20 Zentimeter Neuschnee, etwa die Hälfte ist aber laut DAV-Sektion schon wieder weggetaut.

Übernachtungsplätze sind zum Auftakt schon gut gebucht

In die Saison startet die Hütte nun an diesem Samstag, 13. Mai. Und schon am ersten Wochenende dürfen sich die neuen Wirte Benno Schödel und Andrea Held auf ein gut besuchtes Haus freuen. 50 der 70 Schlafplätze sind am Samstag bereits belegt. Am langen Wochenende mit Brückentag in der kommenden Woche liege die Auslastung bereits bei 80 bis 90 Prozent, so die Sektion.

Bis Mitte Oktober ist die Hütte auf 1835 Metern nun geöffnet. Zum Abschluss steht immer die traditionelle Bergmesse der Tölzer Sektion auf dem Programm. Termin ist heuer der 8. Oktober. Infos zur Hütte und den verschiedenen Zustiegsmöglichkeiten gibt es auf www.toelzer-huette.at

Auf vielen Hütten herrscht schon wieder Betrieb

Viele Hütten im Tölzer Land haben bereits seit Anfang Mai wieder geöffnet. Die Bergbahnen sind in Betrieb, und auch die Mautstraße in die Eng ist geöffnet. Einen Überblick über die Hütten gibt es hier. Wer allerdings zurzeit eine Tour plant, sollte sich darauf einstellen, dass in etwas höheren Lagen noch einiges an Schnee liegt.

