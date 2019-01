Ehemalige Gärtnerei gleicht Trümmerfeld

Einen verheerenden Schaden haben die Schneemassen der ersten Januarhälfte in Lenggries angerichtet. Unter der Last auf den Dächern sind fast alle Gewächshäuser am alten Standort der Gärtnerei Epp zusammengestürzt. Jetzt beginnt eine schmerzliche Bestandsaufnahme.

Lenggries/Reichersbeuern – Erst vor Kurzem hatte das Traditionsunternehmen Epp Grund zum Feiern. Die Lenggrieser Gärtnerei hatte Ende November 2018 ihr neu errichtetes Domizil an der B 13 bei Reichersbeuern bezogen. Mitten hinein in die aktuelle Umbruchphase erlitt das Unternehmen nun einen schweren Rückschlag. Unter den Schneemassen sind in der ersten Januarhälfte so gut wie alle Gewächshäuser am alten Standort am Lenggrieser Bergweg zusammengebrochen. Inhaber Wolfgang Epp spricht von einem Totalschaden. Die Schadenshöhe liege im siebenstelligen Bereich.

Wo bis vor einigen Wochen noch der Handel florierte, bietet sich aktuell ein Bild der Verwüstung. Wie Epp auf Anfrage erklärt, sind bereits am 7. Januar, kurz nach Beginn der schweren Schneefälle in der Region, die ersten Gewächshäuser zusammengebrochen, eine Woche später die nächsten. Etwa zehn Hallen standen am Bergweg, laut Epp liegen sie alle in Trümmern – bis auf zwei, die äußerlich relativ unbeschädigt wirken, aber ebenfalls nicht mehr zu gebrauchen und mittlerweile auch gesperrt seien.

Das einzig Positive an der schlimmen Situation sieht Epp darin, dass sich zum Zeitpunkt der Einstürze keine Menschen in den Gebäuden aufhielten. Die Zusammenbrüche hätten sich spätabends beziehungsweise mitten in der Nacht ereignet. Kundenverkehr herrschte hier ohnehin keiner mehr.

Schmerzhaft ist der Verlust, weil in den Gewächshäusern noch etliche Waren und Ausrüstungsgegenstände lagerten. „Wir wollten mit den Sachen peu à peu umziehen“, sagt Epp. Erst bis April hätte der Lenggrieser Standort vollständig geräumt sein sollen.

Aber auch die Gewächshäuser selbst hätten noch Verwendung gefunden. Vier hätten an der Reichersbeurer Gärtnerei gelagert werden und für den Bedarfsfall als Reserveflächen dienen sollen. Den Rest wollte Familie Epp weiterverkaufen. „2002 war das eine der modernsten Gärtnereien Bayerns“, sagt Epp.

Jetzt müssen er und sein Team erst einmal die ganze Kraft und Aufmerksamkeit darauf verwenden, eine Bestandsaufnahme des Schadens zu machen und Gespräche mit der Versicherung zu führen. Ihr neues Geschäft „Epp’s Blumen Cult“ an der B 13 bleibt daher diese und kommende Woche geschlossen und öffnet erst am Montag, 4. Februar, wieder. Für dringende Anliegen – etwa bei einem Trauerfall – ist die Gärtnerei unter Telefon 0 80 41/7 94 05 70 erreichbar.

An den neuen Gewächshäusern bei Reichersbeuern ist laut Epp durch die Schneelast übrigens so gut wie kein Schaden entstanden – dank einer modernen Abtautechnik, die aber erst seit Kurzem verfügbar ist.