Schulden machen fürs neue Lenggrieser Pflegeheim: Gemeinde braucht Millionen-Kredite

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Der Neubau des Pflegeheims an der Karwendelstraße ist das bestimmende Projekt in diesem Jahr. Plan: Gemeinde © Gemeinde

Heuer wird es ernst in Lenggries: Der Haushalt, der am Montag im Hauptausschuss vorgestellt wurde, sieht die erste große Kreditaufnahme für den Neubau des Pflegeheims vor. Und auch darüber hinaus soll einiges verwirklicht werden.

Lenggries – Vom Wesen her sind Kämmerer vermutlich eher vorsichtige Menschen – zumindest, wenn es darum geht, die Einnahmen und Ausgaben fürs laufende Jahr zu kalkulieren. Das Gute daran ist, dass man den Kommunalpolitikern am Ende dann oft sagen kann, dass sich alles viel besser als erwartet entwickelt hat. Das war auch im vergangenen Jahr so: Die Steuereinnahmen flossen etwas reichlicher, auf der anderen Seite wurden einige Investitionen verschoben und weniger Geld ausgegeben. „Wir sind etwas mit angezogener Handbremse gefahren“, sagte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG) in der Hauptausschusssitzung. Dadurch fiel die Kreditaufnahme geringer als geplant aus – und die Gemeinde konnte ihre Rücklagen noch einmal um einiges aufstocken.

Landkreis gewährt der Gemeinde ein zinsloses Darlehen

Heuer aber beginnt nun der Neubau des Pflegeheims an der Karwendelstraße – und das geht nicht ohne größere Kreditaufnahme. Neun Millionen Euro sind in diesem Jahr für Bau- und Baunebenkosten vorgesehen. Ob man wirklich alles brauchen wird, muss man sehen. Die Kreditaufnahme werde dem Baufortschritt angepasst, sagt Wenig auf Anfrage. Das ist überaus sinnvoll, weil mittlerweile bei den Kreditzinsen wieder eine drei vor dem Komma steht. Das gilt allerdings nicht für das Darlehen, das der Landkreis – er betreibt bislang das Pflegeheim – zugesagt hat. 3,5 Millionen Euro gibt es als Kredit mit einer Laufzeit von 40 Jahren, 30 davon zinslos. Der erste Teil davon ist bereits im vergangenen Jahr geflossen.

Außerdem werde man sich um Darlehen bemühen, die anfangs tilgungsfrei sind, so Wenig. Das könnte die Zeit überbrücken, bis die Mietzahlungen der Caritas – sie wird das Heim künftig betreiben – für Einnahmen sorgen. An das Thema Kreditaufnahme wird sich der Gemeinderat nach vielen Jahren ohne Neuverschuldung übrigens gewöhnen müssen. Die Gesamtkosten des Pflegeheimbaus liegen jenseits von 21 Millionen Euro.

Das Pflegeheim ist nicht das einzige größere Projekt in diesem Jahr

Die Gemeinde hat aber noch einiges mehr vor in diesem Jahr. Hier kommt ihr entgegen, dass die Prognosen für die Steuereinnahmen stabil bis gut sind und die staatlichen Schlüsselzuweisungen unvermindert fließen. Es steigen aber auch einige Ausgaben – unter anderem die fürs Personal und die Umlage an den Kreis.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Zur Finanzierung aller Projekte ist daher auch ein tiefer Griff in die Rücklagen nötig. „Wir haben einige größere Baustellen“, sagte Klaffenbacher in der Sitzung. Der Neubau des Schlegldorfer Feuerwehrhauses wird abgeschlossen, die ersten Bushaltestellen sollen barrierefrei umgebaut, das öffentliche WC am Kalkofenweg errichtet werden. Außerdem wird die barrierefreie Neugestaltung und Aufwertung der öffentlichen Flächen im Bereich Karl-Pfund-Weg/Isarstraße angegangen.

PV-Anlagen für verschiedene Feuerwehrhäuser geplant

Gerne würde man auch die Leitungen ziehen, die künftig den überschüssigen Strom vom geplanten Solardach des Pflegeheims zum Rathaus und zur Tourist-Info bringen. „Wir können aber noch nicht sagen, ob wir das umsetzen können, weil die Firma, die das macht, stark ausgelastet ist“, so Klaffenbacher, Apropos PV-Anlagen: Hier gibt es bei den Feuerwehrhäusern Anger, Fall, Wegscheid und Winkl die Überlegung, diese mit Solaranlagen auszustatten. Bei Schlegldorf wurde das im Zuge des Neubaus ohnehin mit geplant.

Einheimischenmodell in Fall geplant, aber die Verhandlungen ziehen sich

Auch eine größere Ausgabe für Grunderwerb steht derzeit im Haushalt. Ob das Geld heuer wirklich fließt, ist aber fraglich. Die Gemeinde würde gerne ein Einheimischenmodell im Ortsteil Fall verwirklichen. Die Grundstücksverhandlungen mit dem Freistaat würden sich aber ziehen, sagt Klaffenbacher. „Ich befürchte, dass das so schnell nichts wird.“

Tobias Raphelt (SPD) vermisste einen Ansatz für den Bau des Gehwegs in Schlegldorf. „Wir müssen ja erst einmal in die Ausführungsplanung einsteigen“, sagte Klaffenbacher. Heuer werde hier sicherlich noch nichts gebaut. „Frühestens im nächsten Jahr“ könne man hier beginnen, so der Bürgermeister.

Der Hauptausschuss segnete den Haushalt einstimmig ab. Endgültig beschlossen wird das Zahlenwerk in der März-Sitzung des Gemeinderats.

Haushalt in Zahlen Verwaltungshaushalt/Wichtige Einnahmen (in Klammer: 2021)

Grundsteuer A + B: 1,07 Millionen Euro (1,06 Mio.)

Gewerbesteuer: 3,3 Millionen Euro (3,2 Millionen)

Einkommensteuer: 6,8 Millionen Euro (6,5 Mio)

Schlüsselzuweisungen: 2,8 Millionen Euro (2,8 Mio)

Wichtige Ausgaben:

Personalkosten: 7,2 Millionen Euro (6,7 Mio)

Sächlicher Betriebsaufwand: 6,0 Millionen Euro (6,0 Mio)

Kreisumlage: 6,2 Millionen Euro (5,6 Mio)

Zuführung zum Vermögenshaushalt: 814 000 Euro (296 000)

Wesentliche Investitionen (inkl. Haushaltsresten aus ’22): Pflegeheim Neubau (9,4 Millionen Euro), Neubau Feuerwehrhaus Schlegldorf (809 000 Euro), Grunderwerb (1,9 Millionen Euro), Ortskernsanierung Karl-Pfund-Weg (919 000 Euro), barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (210 000 Euro), Radweg Leger-Jachenau (184 000 Euro).

Kreditaufnahme: 9 Millionen Euro (500 000)

Rücklagenentnahme: 2,2 Millionen Euro

Rücklage (Ende ’23): 3,1 Millionen Euro (Ende ’22: 6,1 Mio)

Schuldenstand (Ende ’23): 9,7 Millionen Euro (710 400)



