Drilling kommt alleine in die Schule - Geschwister-Trio aus Bayern zum ersten Mal getrennt

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Mutter Anni und die Geschwister freuen sich, dass Leonie (Mitte) jetzt ein Schulkind ist. Amelie (links) und Marinus (re.) bleiben noch ein Jahr im Kindergarten. Ihre große Schwester Melina (hinten) besucht nun die 5. Klasse. © arp

Anni und Marco Dietz aus Lenggries haben vier Kinder. Melina (10) und die sechsjährigen Drillinge Leonie, Amelie und Marinus. Nun steht der erste Schultag an. Allerdings wird nur Leonie eingeschult.

Lenggries – An diesem Dienstag ist es für insgesamt 1206 Abc-Schützen im Landkreis endlich soweit: Sie kommen in die Schule. Groß ist die Aufregung bei Familie Dietz. Ihre Drillinge sind bei dem Erstklassjahrgang dabei. Wobei heuer nur Leonie eingeschult wird. Amelie und Marinus bleiben noch ein Jahr im Kindergarten.

Die drei Geschwister werden also nun das erste Mal voneinander getrennt. Der Tölzer Kurier begleitet die Familie aus dem Isarwinkel seit der Geburt der Drillinge und berichtet über ihre Entwicklung in unregelmäßigen Abständen. Eins ist klar: Die drei Kinder wachsen alle prächtig heran. „Aber nun kristallisieren sich auch schon Unterschiede heraus“, sagt Mama Anni Dietz. Sie sitzt am Küchentisch. Um sie turnen die drei Sechsjährigen aufgeregt herum.

Drillinge aus Lenggries: Nur Leonie (6) kommt dieses Jahr in die Schule

Die Drillinge sind Frühchen. Zwei Monate früher als geplant sind die drei auf die Welt gekommen. Marinus, der als letzter das Licht der Welt erblickt hat, ist seinen beiden Schwestern in puncto Entwicklung etwas hinterher – das gleicht er aber mit jeder Menge Fröhlichkeit und Charme aus. „Im Kindergarten ist er der absolute Frauenschwarm.“ Seine Mutter lacht und streicht ihm durch die Haare.

Also: Glück für die Mädels im Lenggrieser Kindergarten. Denn Marinus bleibt ihnen noch ein Jahr länger erhalten als seine Schwester Leonie. Dazu bekommt er Frühförderung mit Ergotherapie und Unterstützung beim Sprechenlernen und der Motorik. „Er ist einfach noch nicht so weit für die Schule, und das ist vollkommen okay so“, sagt die 37-jährige Mutter.

Die drei Kinder absolvierten einen Eignungstest in Bad Tölz. „Danach fiel auch die Entscheidung, Amelie noch ein Jahr im Kindergarten zu lassen.“ Das Mädchen interessiere sich einfach noch gar nicht fürs Lesen, Schreiben oder Rechnen. „Daher passt die Entscheidung gut. Sie ist nämlich überhaupt nicht traurig, dass sie heuer nicht eingeschult wird. Sie braucht wohl auch noch ein bisschen mehr Zeit“, erklärt die Lenggrieserin.

Drilling wird eingeschult - „Dirndl für den ersten Schultag hängt schon im Schrank parat“

Nervosität macht sich bei ihr aufgrund der Einschulung von Leonie keine breit. „Wir freuen uns einfach und sind schon länger mit allem ausgerüstet. Auch das Dirndl für den ersten Schultag hängt schon im Schrank parat.“ Immerhin haben Anni und Marco Dietz (42) bereits bei ihrer ältesten Tochter Melina vor fünf Jahren den allerersten Schultag gemeinsam gut gemeistert.

Für Melina steht ein Schulwechsel an. „Sie geht nun in die 5. Klasse der Mittelschule Lenggries“, berichtet ihre Mutter. „Das beruhigt uns auch mit Blick auf den Schulweg. Denn Leonie und Melina können gemeinsam in die Schule gehen.“ Ohnehin nehmen Anni Dietz und ihr Mann alles recht gelassen. „Wir stressen uns in das Thema nicht rein und haben ein positives Gefühl.“

(Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Dass die Drillinge mit der Einschulung von Leonie zum allerersten Mal getrennt sein werden – zumindest vormittags – sei wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, meint die 37-Jährige. „Es ist ja total lieb, wie sie immer zusammen sind – ob sie miteinander spielen oder streiten. Aber langfristig ist es für jeden einzelnen sicher auch gut, wenn er etwas für sich selbst sein, und jeder seine eigenen Freunde finden kann.“

Unterschiedlicher Entwicklungsstand der Drillinge

Und auch für Leonie ist es okay, nun alleine neue Wege zu gehen. Auf die Frage, ob sie sich auf die Schule freue, nickt das Mädchen enthusiastisch. „Ich bin schon total gespannt, wie das dann alles sein wird in der Schule“, sagt sie und rennt aus der Küchentür. Wenige Minuten später kommt sie wieder herein und präsentiert stolz ihren Schulranzen. „Ich habe sogar schon ein Federmäppchen mit allen Stiften“, sagt sie Sechsjährige. Der Schulranzen war – genauso wie bei ihrer Schwester Melina – ein Geschenk von ihrem Opa. „Das hat er sich nicht nehmen lassen“, meint Dietz lachend.

Und auch für die Familie ist es eine Erleichterung. Denn die Ausstattung für die Schule ist mittlerweile eine kostspielige Angelegenheit (wir berichteten). „Ich glaube, der Ranzen hat mit Turnbeutel und Mäppchen an die 260 Euro gekostet“, sagt Dietz. „Wir kommen bisher noch klar, aber natürlich bereitet uns als Großfamilie die Preisentwicklung der letzten Monate Sorgen.

Aktuell sind wir einfach nur froh, dass wir mit Holz heizen. Und das auch von meinem Bruder bekommen. Aber auch beim Einkaufen merkt man es halt brutal, wie teuer die alltäglichsten Sachen geworden sind.“ An Leonies erstem Schultag sollen solche Sorgen in den Hintergrund rücken. „Wir sind gespannt, was sie erzählen wird, und kommen mittags alle zu einem festlichen Familienessen zusammen“, freut sich die Mehrfachmama.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.