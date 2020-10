Schwarzer Hund beißt Spaziergängerin in Lenggries

Ein freilaufender Hund biss in Lenggries einer Spaziergängerin, die mit ihrem angeleinten Schäferhund unterwegs war, in die Hand. Sie musste stationär in der Klinik behandelt werden.

Ein Hund biss in Lenggries einer Frau in die Hand. Dazu kam es als die 53-Jährige aus Schleiden (NRW) am vergangenen Sonntag, 18. Oktober, gegen 8.30 Uhr mit ihrem Schäferhund am Tratenbach spazieren war. Ein schwarzer Hund – vermutlich ein Labrador – kam auf den Schäferhund zu und beschnüffelte ihn.

Erst gingen die beiden Hunde aufeinander los

Die 53-Jährige leinte ihren Hund ab, um keine Aggressionen entstehen zu lassen. Die beiden Hunde gingendann aber aufeinander los. Als die Frau nach dem Halsband ihres Hundes griff, um ihn wegzuziehen, biss ihr der fremde Hund ins Handgelenk und verletzte ihren linken Mittelfinger.

Besitzer des freilaufenden Hundes kümmerte sich nicht um die verletzte Frau

Nach einiger Zeit tauchte der Besitzer des Hundes auf, kümmerte sich aber nicht um den Vorfall. Die Frau musste im Krankenhaus versorgt werden. Ihre Wunde entzündete sich jedoch, sodass sie stationär behandelt werden musste. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zum Besitzer des schwarzen Hundes machen können, werden gebeten sich unter 08041-76106-0 bei der Polizei Bad Tölz zu melden.

