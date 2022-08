Schwere Brandstiftung: Verdächtige und ihr ausgebranntes Auto in Lenggries gefunden

Von: Andreas Steppan

Die Polizei nahm die Tatverdächtige in Lenggries fest. © Symbolbild/dpa/Friso Gentsch

Eine 61-Jährige ist tatverdächtig, im Landkreis Rosenheim Feuer in einem Mehrfamilienhaus gelegt zu haben. Zunächst war die Frau verschwunden. Schließlich wurde sie im Isarwinkel von Zeugen entdeckt.

Lenggries/Riedering – Eine 61-Jährige, die unter dem Verdacht der schweren Brandstiftung und eines versuchten Tötungsdelikts steht, wurde am Donnerstag in Lenggries gefunden. Laut Polizei hatte ein Zeuge gegen 9.30 Uhr nahe der Bundesstraße 13 das brennende Auto der Frau entdeckt. Ein weiterer Passant traf die 61-Jährige gegen 12 Uhr unweit des Pkw-Wracks an. Sie wurde festgenommen und per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

61-Jährige soll in der Nacht zuvor Feuer in einem Mehrfamilienhaus gelegt haben

Die 61-Jährige soll in der Nacht zuvor in Riedering (Landkreis Rosenheim) in einem Mehrparteienhaus Feuer gelegt haben. Eine Nachbarin hörte laut Polizei gegen 1.45 Uhr einen Knall, dann brannte es. Den alarmierten Feuerwehren gelang es zügig, die Flammen zu löschen. Bis dahin war die Wohnung der 61-Jährigen ausgebrannt, und die Flammen hatten auch im Treppenhaus erheblichen Schaden angerichtet. Die Feuerwehr evakuierte mehrere Bewohner über die Balkone. Eine Frau kam mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung und wegen eines versuchten Tötungsdelikts

Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) übernahmen noch in der Nacht die ersten Ermittlungen zur Brandursache, die inzwischen von den Brandfahndern des Fachkommissariats K1 der Kripo Rosenheim fortgeführt werden. Aufgrund erster Feststellungen im Brandobjekt gehen die Ermittler davon aus, dass das Feuer im Haus vorsätzlich gelegt wurde, weshalb Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei wegen schwerer Brandstiftung und wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermitteln.

Polizei prüft Zusammenhang mit zwei weiteren Bränden

Die Polizei prüft zudem einen möglichen Zusammenhang mit Bränden in zwei weiteren Wohnobjekten am Donnerstag im Kreis Rosenheim. Bei diesen Fällen wurden glücklicherweise keine Menschen verletzt, es entstand aber erheblicher Sachschaden.

