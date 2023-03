Schwierige Wirte-Suche: Lenggrieser Alpenfestsaal und „Kramerwirt“ brauchen neue Pächter

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Neue Pächter sucht Kilian Willibald für den „Kramerwirt“ in Arzbach. © arp

Ernsthafte Anfragen von Wirten für den Alpenfestsaal in Lenggries und den „Kramerwirt“ in Arzbach halten sich bisher in Grenzen. Beide Wirtschaften suchen zum Jahreswechsel neue Pächter.

Lenggries/Arzbach – Im Isarwinkel wird gerne gefeiert – auch im größeren Rahmen. Allerdings ist die Zahl der großen Säle, wo das möglich ist, überschaubar. Der Alpenfestsaal in Lenggries und der „Kramerwirt“ in Arzbach sind solche Lokalitäten. Für beide werden zum Jahreswechsel neue Pächter gesucht (wir berichteten) – und das gestaltet sich nicht einfach.

Auch für den Alpenfestsaal in Lenggries werden neue Pächter gesucht. © arp

Die Gemeinde Lenggries – ihr gehören Alpenfestsaal und das angeschlossene Bistro Endstation – hatte Anfang des Jahres ein Interessenbekundungsverfahren auf den Weg gebracht, um neue Pächter zu finden. Die aktuellen, langjährigen Wirte hören Ende 2023 aus Altersgründen auf. Am 18. Januar gab es einen Besichtigungstermin, bis 17. Februar sollten die Bewerbungsunterlagen bei der Gemeinde sein. Im Vorfeld war Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG) eigentlich ganz zuversichtlich, schließlich gab es bereits zwei ernsthafte Interessenten. Einige Wochen später „sieht es nicht ganz so rosig aus wie erhofft“, sagt der Rathauschef auf Anfrage. Ein Paar sei abgesprungen, weil es befürchtet, nicht ausreichend Personal zu finden. „Sie kommen aus einer etwas kleineren Gastro und suchen seit Längerem einen Koch und Küchenhilfen.“ Aus dieser Erfahrung heraus würden sie sich nun an das größere Objekt doch nicht herantrauen.

Alpenfestsaal Lenggries: „Mit zwei Brauereien sind wir jetzt in engeren Gesprächen“

Beim Besichtigungstermin im Januar waren zwei Wirte vor Ort sowie Vertreter von vier Brauereien. Eine weitere habe ebenfalls Interesse angemeldet. „Mit zwei Brauereien sind wir jetzt in engeren Gesprächen“, sagt Klaffenbacher. Insgesamt gehe es aber etwas zäh voran. Natürlich sei der Alpenfestsaal „eine große Herausforderung, für die man Erfahrung in der Gastro braucht“. Unbestuhlt bietet er Platz für rund 500 Gäste, bestuhlt für rund 200. Dazu kommt das Bistro mit rund 80 Plätzen und Terrasse.

Auch wenn die eigentlich gesetzte Frist abgelaufen ist, sind Bewerbungen bei der Gemeinde weiterhin möglich. Die Unterlagen mit allen Informationen zu dem Objekt an der Schützenstraße stehen auf www.lenggries.de. Auch Rückfragen und Besichtigungen seien natürlich möglich, so der Bürgermeister. Glücklicherweise bleibe ja noch etwas Zeit, bis der neue Wirt übernehmen muss. Aber natürlich wolle man so bald wie möglich eine Lösung finden, sagt Klaffenbacher. Schließlich laufen die Planungen fürs kommende Jahr bereits. Findet sich kein nahtloser Übergang, „werden wir unter Umständen auch für eine gewisse Zeit eine Cateringlösung in Betracht ziehen müssen“, sagt der Bürgermeister.

Einige Anfragen für „Kramerwirt“ - „Viele sind Abenteurer oder Wohnungssuchende“

Kaum anders sieht es beim „Kramerwirt“ in Arzbach aus. Auch dort hören die Pächter Ende des Jahres auf. Corona, Personalmangel und gesundheitliche Beschwerden führten bei ihnen zu der Entscheidung. Auch beim „Kramerwirt“ ist die Herausforderung groß. Immerhin bietet das Gasthaus eine Tenne mit bis zu 200 Plätzen, einen kleinen Veranstaltungssaal mit 90 und eine Gaststube mit 50 Plätzen sowie ein Biergarten, der auf 120 Gäste ausgelegt ist.

Seit Anfang des Jahres ist Kilian Willibald, Besitzer des Gasthofs, auf der Suche nach neuen Pächtern. Anfragen seien bei ihm einige eingegangen. Allerdings seien die wenigsten brauchbar für einen gastronomischen Betrieb in dieser Größenordnung. „Viele sind Abenteurer oder Wohnungssuchende“, sagt Willibald. „Das Interesse potenzieller Pächter hält sich in engen Grenzen.“ Noch sei das aber kein Anlass zur Besorgnis, da die derzeitigen Wirte ja noch bis zum Jahresende 2023 arbeiten und daher „keine Eile besteht“.

