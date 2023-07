Lenggrieser Gemeinderat will mehr Personal für das Naturfreibad und die „Isarwelle“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Das Lenggrieser Hallenbad „Isarwelle“. © Archiv

Wegen Personalengpässen kam es zuletzt zu Schließungen bei den Lenggrieser Bädern. Der Gemeinderat will daher eine weitere Vollzeitkraft einstellen.

Lenggries – Eine weitere Badeaufsicht einstellen und so die Defizite der beiden kommunalen Bäder noch weiter erhöhen oder die Öffnungszeiten reduzieren: Vor dieser Wahl stand der Lenggrieser Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend.

Zuvor hatten Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG) und Rathaus-Geschäftsführer Tobias Riesch die Ausgangslage erläutert. Zuletzt habe es immer wieder personelle Engpässe gegeben, sagte Klaffenbacher. Diese führte dazu, „dass wir zeitweise ein Bad schließen mussten“. Generell habe man gesehen, dass „die personellen Strukturen zu eng aufgebaut sind“.

Derzeit fünf Vollzeit-Badeaufsichten in den Lenggrieser Bädern

Derzeit gibt es fünf Vollzeit-Badeaufsichten, die in der „Isarwelle“ und im Naturfreibad im Einsatz sind. Dazu kommen sieben geringfügig beschäftigte Aushilfen. Gerade bei Letzteren gebe es aber längere Erkrankungen, zeitliche Konflikte mit der Hauptarbeitsstelle oder Probleme wegen Elternzeit, in der nichts hinzuverdient werden dürfe, sagte Riesch.

Seit dem Ausfall des Kassensystems im Hallenbad müsse dort manuell kassiert werden. Das heißt auch, dass immer zwei Badeaufsichten vor Ort sein müssen. „Es ist ein neues Kassensystem geplant, die technische Umsetzung ist aber schwierig“, sagte der Rathaus-Geschäftsleiter. Im Freibad müssen – je nach Auslastung – ein bis zwei Kräfte vor Ort sein.

Generell wäre es denkbar, die Öffnungszeiten zu reduzieren oder – wie in Tölz gehandhabt – nur Frei- oder Hallenbad zu öffnen. Bei unklarer Wetterlage „wird morgens über den Social-Media-Kanal bekannt gegeben, welches geöffnet hat“, sagte Riesch.

„Manche wollen einfach nicht in grünem Wasser schwimmen“

Das Problem in Lenggries: Es gibt keine eindeutige Tendenz, dass Menschen nur noch ins Freibad gehen, wenn das Wetter schön ist. Im Gegenteil: Die Besucherzahlen der vergangenen Jahre belegen, dass bei starken Freibadtagen auch viele Gäste in der „Isarwelle“ sind. Das liege möglicherweise daran, dass das Hallenbad über einen Kleinkinderbereich verfügt, den viele nutzen, mutmaßte Daniela Werner (Grüne). „Und manche wollen einfach nicht in grünem Wasser schwimmen“, sagte sie mit Blick auf das Naturfreibad.

Das Naturfreibad in Lenggries. © Archiv

Tatsächlich sei der August der besucherreichste Monat im Hallenbad, ergänzte Klaffenbacher. „Eine Reduzierung der Öffnungszeiten der ,Isarwelle‘ finde ich wenig sinnvoll.“ Das liege auch darin begründet, dass der Betrieb des Hallenbads einiges an Vorlaufzeit brauche. Aber auch für einen Wechselbetrieb konnte sich der Rathauschef nicht so recht erwärmen. Das sah Andreas Wohlmuth (FWG) ähnlich. „Es gibt nichts Schlimmeres als unregelmäßige Öffnungszeiten, auf die man sich nicht einstellen kann.“

Bleibt also nur die Lösung mit mehr Personal. „Wir werden nicht darum herumkommen, jemanden einzustellen“, sagte auch Anton Leeb (CSU). Das heiße vielleicht aber auch, dass „wir an der Preisschraube drehen müssen, denn irgendwie müssen wir das Geld ja wieder reinholen“.

Eine weitere Vollzeitkraft kostet rund 52 000 Euro

Er habe sich aber mal die Preisstruktur in anderen Bädern in umliegenden Gemeinden angeschaut. „Wir haben wirklich humane Preise, eigentlich sind wir die günstigsten.“ Er würde sich außerdem wünschen, dass die Bäder noch besser beworben werden. „Der Brüller ist das nicht.“ Zudem müsse schnell ein neuer Kassenautomat für die „Isarwelle“ angeschafft werden. „Aber beide Bäder sind für uns wichtig, auch weil wir ein Tourismusort sind“, sagte Leeb.

Rund 52 000 Euro wird eine Vollzeitkraft die Gemeinde pro Jahr kosten. Das steigert das Defizit der beiden Bäder weiter. Bei der „Isarwelle“ liegt dieses pro Jahr bei rund 470 000 Euro, beim Freibad bei circa 62 000 Euro. Dennoch beschloss der Gemeinderat einstimmig diese Lösung.

Gleichzeitig soll versucht werden, den Einsatz der geringfügig Beschäftigten etwas zu reduzieren. Ob man glaube, dass es einfach werde, jemanden für die Stelle zu finden, wollte Sabine Gerg (SPD) wissen. Klaffenbacher: „Tatsächlich haben wir jemanden, der im August anfangen könnte.“

