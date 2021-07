Lenggries: Zu wenig Plätze in Schwimmkursen

Gemeinde sucht weitere Kapazitäten

Von Felicitas Bogner schließen

Frosch, Hampelmann, Fisch. Denkt man an seine ersten Bahnen, klingen einem diese Worte in den Ohren. Aktuell haben nicht alle Kinder im Isarwinkel die Möglichkeit, Schwimmen zu lernen. Die Nachfrage ist viel höher als das Angebot.

Lenggries – Früher hatten es alle spätestens in der Grundschule bestanden und voller Stolz auf die Badehose genäht. Nun scheint es bei Kindern im Isarwinkel eine Rarität zu sein: das Seepferdchen. In Lenggries gibt es keine freien Plätze für Schwimmkurse mehr. Sabine Gerg (SPD), Jugendreferentin des Lenggrieser Rats, bemüht sich nun – nach Absprache mit der Gemeinde – um mehr Kapazitäten für Kinderkurse. Während aktuell in Lenggries und näherer Umgebung 70 Kinder Schwimmstunden bekommen, stehen immerhin noch 55 Kinder auf der Warteliste. Tendenz steigend. „Nach wie vor melden sich viele Eltern bei mir und wollen ihr Kind zum Schwimmkurs anmelden“, sagt Gerg.

Seepferdchen steht auf der „Roten Liste“

Weshalb sich die Lage in den vergangenen Jahren so zugespitzt hat, sei nicht zuletzt auch der Pandemie geschuldet. Denn: „Viele, die einen Schwimmkurs begonnen haben, konnten diesen aufgrund des ersten Lockdowns nicht fertig machen und benötigen nun eine Auffrischung.“ Weiter komme dazu, dass im Laufe der Krise viele Kinder erst gar nicht begonnen hätten, das Schwimmen zu lernen und nun auf einen Kurs warten. Und dann würden noch diejenigen Kinder dazukommen, welche nun sowieso altersgemäß starten würden.

„Auf den Wartelisten stehen sogar viele Kinder mit den Geburtsjahrgängen 2011 oder 2012“, unterstreicht Gerg die missliche Lage. „Man muss dazu sagen, dass in diesen Jahrgängen auch viele Kinder aus Flüchtlingsfamilien sind.“ Dennoch ändere dies wenig an der Problematik. „Hier in der Umgebung gibt es viele Flüsse und Seen. Schwimmen zu können ist daher nicht nur ein Spaß- und Sportfaktor, sondern eine wirklich notwendige Fähigkeit“, betont Gerg. In einer Pressemitteilung will auch die Lenggrieser SPD darauf aufmerksam machen, dass dringend Schwimmlehrer gesucht werden, um dem Andrang Herr zu werden. Denn Gerg, selbst Mutter zweier Kinder, weiß auch: „Wenn Eltern ihren eigenen Kindern so etwas beibringen wollen, klappt das meistens nicht so gut. Kinder nehmen das eher von fremden Personen mit Spaß an.“

Mangel an Schwimmlehrern und Platz

Weiter fehle es aber auch an Bädern. In der Kooperation mit Gemeinderat Anton Leeb (CSU), Referent für Badeanstalten, sei man bereits ein „gutes Stück vorwärts gekommen“, verlautet Gerg in einer offiziellen Pressemitteilung. Auf Nachfrage erklärte sie, dass man beispielsweise für die Kurse frühere Öffnungszeiten der Alpenwelle habe verhandeln können. Nun läge alles daran, mehr Lehrer zu akquirieren. Auch fehle es an Schwimmmöglichkeiten. Daher fände Gerg die Möglichkeit „charmant“, wenn private Poolbesitzer ihre Becken zur Verfügung stellen könnten. Wie das Ganze dann umgesetzt werden würde, sei noch nicht final besprochen. Bisher habe sich noch niemand mit Privatpool gemeldet.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.