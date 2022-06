Seit 60 Jahren unzertrennlich: Lenggrieser Ehepaar feiert diamantene Hochzeit

Von: Elena Royer

„Tolerant sein“ – das ist der Schlüssel zu einer langen Ehe. Darin sind sich Josephine und Dieter Grundmann einig. Heute feiern sie Diamantene Hochzeit. „Schweigen zum Beispiel ist grundfalsch“ © Pröhl

Eine Hommage an die Liebe: Josephine (85) und Dieter (87) Grundmann aus Lenggries feiern am 1. Juni ihre Diamantene Hochzeit.

Lenggries – Seit 60 Jahren genießen Josephine und Dieter Grundmann ihr gemeinsames Leben. Heute, am 1. Juni, feiern die beiden Wahl-Lenggrieser Diamantene Hochzeit. Angefangen hat alles in einer Rechtsanwaltskanzlei in München. Dieter Grundmann arbeitete dort, um sich sein Jurastudium zu finanzieren. Auch Josephine arbeitete dort und so begegneten sich die beiden 1959 das erste Mal. Ob es gleich gefunkt hat zwischen ihnen? „Und wie“, sagt Dieter Grundmann. „Ziemlich bald hat es dann auch schon das erste Bussi gegeben.“

Am 16. März 1962 folgte die standesamtliche Trauung, am 1. Juni die kirchliche. „Wir haben im kleinen Rahmen gefeiert“, erzählt Josephine Grundmann, die an diesem Tag ein „modisches kurzes weißes Kleid“ trug. „Am Tag nach der Hochzeit sind wir mit unserem alten VW über den Brenner gefahren. Da lag Schnee und es war saukalt“, erzählt sie. „Wir haben am Gardasee übernachtet und sind danach drei Wochen an der Adria geblieben.“

Die ersten Jahre des gemeinsamen Lebens verbrachte das Paar in München, später zogen die beiden in ein Reihenhaus in Neukeferloh. Das Glück der beiden perfekt machten ihre beiden Kinder. 1964 kam Tochter Stefanie und 1968 Sohn Claus. Dieter Grundmann war nach seinem Jurastudium an der Ludwig-Maximilians-Universität zuerst in der Finanzverwaltung tätig. Später stieg er bis zum Stadtkämmerer von München auf. Zweimal wurde er in dieses Amt gewählt und arbeitete danach als Anwalt und als Berater bei einer Bank, seine Frau in einer Münchner Boutique.

Sport hat immer eine große Rolle gespielt

Im Jahr 1996 zogen die beiden erneut um. Und zwar nach Lenggries, wo das Paar zuvor schon eine Ferienwohnung hatte. Dieter Grundmann reizten die Berge schon immer. Und so wundert es nicht, dass das Bergsteigen zu den Hobbys des heute 87-Jährigen und seiner 85-jährigen Frau gehörte. „Wir haben etliche stramme Touren gemacht“, erzählt er. Aber auch an Reisen nach Spanien und Portugal sowie an Skiurlaube gemeinsam mit ihren Kindern und den beiden Enkeln erinnern sich Dieter und Josephine gerne.

Sport spielte insgesamt eine große Rolle im Leben der beiden. „Als wir ganz jung waren, haben wir gerne Tennis gespielt“, erzählt Josephine Grundmann. „Später haben wir dann mit dem Golfen angefangen. Da haben wir schöne Reisen gemacht, von denen wir heute noch Bekanntschaften haben.“

„Schweigen zum Beispiel ist grundfalsch“

Mittlerweile lässt es das Paar ruhiger angehen. Die 85-Jährige pflegt mit großer Leidenschaft ihren Garten in Lenggries, und auch mit den beiden Enkeln ist immer etwas los: „Ich konnte mich beruflich bedingt wenig um meine Kinder kümmern“, sagt Dieter Grundmann. „Umso mehr bedeuten mir deswegen meine Enkel.“

Wie das Paar seinen großen Jubeltag feiert? „Eigentlich haben wir geplant, dass wir wegfahren“, sagt Dieter Grundmann. „Nach Albarella. Dort haben wir ein Stammdomizil.“ Jetzt bleiben die Turteltauben aber doch zuhause. „Keine große Feier“, sagt Dieter Grundmann. „Das brauche ich nicht. Das Schönste wäre für mich sowieso ein Abend nur mit guten Freunden auf einer Berghütte.“

Nur wenige können auf so viele gemeinsame Ehejahre zurückblicken. Was ist also der Schlüssel zu einem langen Liebesglück? „Tolerant sein“, ist sich das Paar einig. „Streitpunkte sind unvermeidbar“, sagt Dieter Grundmann. „Aber die Frage ist: Wie gehe ich damit um?“ Schweigen zum Beispiel sei „grundfalsch“, so Grundmann. „Aber ich bin ohnehin ein friedliebender Typ und hab auch immer nachgegeben“, sagt er mit einem schelmischen Seitenblick zu seiner Frau. „Das ist eine große Lüge“, entgegnet die lachend.

