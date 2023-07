Sieben Wochen offline: Wegscheider muss kilometerweit fahren für Internetzugang

Von: Melina Staar

Keine mobilen Daten hat seit einigen Wochen ein Wegscheider. © Marius Bulling via www.imago-images.de

Seit etwa sieben Wochen müssen sich einige Haushalte in Lenggries-Wegscheid gedulden. So lange nämlich ist das Vodafone-Netz schon eingeschränkt.

Lenggries - Wie ein Wegscheider der Redaktion berichtet, funktionieren bei ihm die mobilen Daten seit dieser Zeit nicht. Das heißt: Wenn er sein Haus verlässt und aus dem Bereich des WLan kommt, ist er offline. „Wenn ich dann nach Lenggries reinfahre, dann geht es wieder.“ Kürzlich, als während einem Unwetter aber auch das Festnetz nicht mehr funktionierte, ging gar nichts mehr. Zwar habe ihm die Störungsstelle mitgeteilt, man habe ihm eine Mail geschickt, um die Störung zu beheben. Doch wie die Mail empfangen – ohne Internet. „Also musste ich wieder drei Kilometer fahren, um ins Internet zu kommen.“ Er ist auch nicht alleine Leidtragender, ein Nachbar, der ebenfalls Vodafone-Kunde ist, steht mit ihm darüber in Austausch.

Nachfrage nach mobilem Datenverkehr wächst rasant

Auf Rückfrage des Tölzer Kurier äußert sich Konzernsprecher Volker Petendorf: Vodafone führe seit 30. Mai routinemäßig Wartungs- und vor allem Modernisierungsarbeiten durch. „Dabei haben wir auch eine neue Glasfaser-Zufuhrstrecke zur besseren Anbindung dieser Station an das weltweite Telekommunikationsnetz gebaut und somit die Breitbandkapazitäten für unsere Kunden nachhaltig verbessert.“

Hintergrund der Maßnahme sei, dass der mobile Datenverkehr im Landkreis rasant wachse. Die Menschen würden immer stärker im mobilen Internet surfen. „Dieser starken Nachfrage der Bevölkerung tragen wir mit unseren Investitionen in den Ausbau des Netzes und mit der Modernisierung von Mobilfunkstationen Rechnung. Angesichts von jährlichen Steigerungsraten um mehr als 30 Prozent im mobilen Datenverkehr war der Ausbau dieser mobilen Datenautobahn in Lenggries-Wegscheid also ein ,Muss‘, um den dauerhaften Betrieb zu gewährleisten.“

Während der Arbeiten musste Vodafone eine Station abschalten

Während der Arbeiten habe man die Station in Lenggries-Wegscheid aus Sicherheitsgründen abschalten müssen. Der Mobilfunkverkehr wurde über umliegende Stationen umgeleitet, um die Einschränkungen auf ein Minimum zu reduzieren. „Allerdings ließen sich Qualitätseinschränkungen bis hin zu Totalausfällen bei einzelnen Kunden nicht ganz vermeiden.“ Man bitte die betroffenen Kunden um Entschuldigung, allerdings seien die Arbeiten zwingend notwendig.

Kunde hat Verständnis, hätte sich aber bessere Kommunikation gewünscht

Dafür hat auch der Wegscheider Vodafone-Kunde vollstes Verständnis. Was ihm aber sauer aufstößt, ist, dass es zum einen im Vorfeld keinerlei Information gab. Zum anderen, dass er nun seit Wochen vertröstet werde. Auch die Pressestelle schreibt, dass die Arbeiten am 5. Juli beendet worden seien – doch der Kunde ist weiterhin offline. Eine Woche später erhielt er einen Anruf vom Kundencenter. „Und fünf Stunden später ging das Netz.“

Allerdings nur kurz. Denn schon zwei Tage später war es wieder aus. „Das Netz wurde also sieben Wochen lang abgeschaltet, ohne Bescheid zu geben“, sagt der Wegscheider, der das Ganze dennoch mit Humor nimmt. „Man hätte mich als Entschädigung ein halbes Jahr kostenlos das Festnetz nutzen lassen können – aber da bin ich bei einem anderen Anbieter.“ Als neuer Termin wurde ihm von einem Mitarbeiter – „es tut ihm so leid, hat er gesagt“ – der 20. Juli genannt. Dann soll das Netz wieder funktionieren.l