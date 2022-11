Silberne Bürgermedaille für Pfarrer Josef Kraller

Gemeinsames Gebet: (v.li.) Gemeindereferentin Anna Lisa Eder, Pastoralreferent Christoph Freundl, Dekan Thomas Neuberger, Pfarrer Wolfgang Huber, Pfarrer Josef Kraller, Pfarrer Christof Huber , Pfarrer Robert Baumgartner und Pater Jakob Wasensteiner. © Krinner

Der Lenggrieser Pfarrer Josef Kraller ist in den Ruhestand verabschiedet worden. Bei der kirchlichen und weltlichen Abschiedsfeier gab es zahlreiche Würdigungen.

Lenggries – In Lenggries waren am frühen Sonntagvormittag viele Leute im Festtagsgewand unterwegs in Richtung Pfarrkirche: Dort fand unter großer Beteiligung der Bürger und Ortsvereine der Abschiedsgottesdienst für Pfarrer Josef Kraller statt. Nach 18-jähriger Amtszeit im Brauneckdorf wurde Kraller in den Ruhestand verabschiedet. Im Kirchenzug bewegten sich am Morgen Musikkapelle, Tambour, Schützenkompanie und Fahnenabordnungen der Vereine zum Gotteshaus.

Diese Kirche sei während seiner Lenggrieser Zeit für Kraller Mittelpunkt der Verkündigung des Wortes Gottes gewesen, hob Monsignore Wolfgang Huber in seiner Predigt heraus. Monsignore Huber ist ein Vetter von Josef Kraller und mit ihm zusammen vor 33 Jahren zum Priester geweiht worden. Die Gesellschaft lebe in jüngster Vergangenheit in einer krisengeschüttelten Zeit, von deren Auswirkungen wohl jeder irgendwie und in unterschiedlichen Dimensionen betroffen sei, so Huber: Pandemie, Energieknappheit, Klimakrise und Inflation würden zu Verunsicherung führen, dazu käme die Säkularisierung vormaligen Glaubenslebens. Hetze und Fake News im Internet würden die Menschen gegeneinander aufwiegeln. Es sei momentan schwierig, in die Zukunft zu schauen, sagte Huber.

Monsignore Huber: Sich wie Missionare anderen Menschen zuwenden

In solchen Zeiten sei es gut, Freunde zu haben die einen stärken und aufbauen und ein Stück des Weges mitgehen, resümierte Huber und verwies damit auf das Vorbild, das Jesus gegeben habe. Sich wie Missionare anderen Menschen zuzuwenden und zu akzeptieren, dass alle gleichsam ausgestattet seien über Nationen und Ethnien hinweg, gehöre zum katholischen Glauben. Er wünsche allen die dazu nötige Kraft, sagte Huber, der Präsident von „Missio München“ ist.

Die Lenggrieser Pfarrkirche war am Sonntag beim Abschiedsgottesdienst voll besetzt, auch auf der Empore. © Krinner

Persönliche Worte von Christoph Freundl

Der Lenggrieser Pastoralreferent Christoph Freundl ließ in sehr persönlichen Worten die Zusammenarbeit mit dem scheidenden Ortsgeistlichen Revue passieren: Kraller habe das Talent gehabt, ohne Manuskript frei zu reden und für die unterschiedlichsten Anlässe die passenden Worte zu finden. Ein besonderes Anliegen seien ihm die nächtlichen Anbetungsstunden zum Allerheiligsten gewesen – „und die waren auch immer gut besucht“. Den Kontakt zu seinen „Schäfchen“ habe er auf vielfältige Weise gesucht. „Da gab es etwa samstags die Möglichkeit zum Beichtgespräch, geistliche Sprechstunden in der Mittelschule und Gottesdienste im St. Josefs-Kindergarten.“ Auch die Erstkommunion-Vorbereitung habe Kraller viele Jahre selbst durchgeführt, blickte Freundl zurück. Es sei wohl nur wenigen bekannt, dass der scheidende Pfarrer zudem durchaus eine kabarettistische Ader habe. Diese habe er in der Tradition der Osterwitze oder Faschingspredigten mitunter einfließen lassen, schilderte Freundl. Seinen Mitarbeitern habe er in seiner offenen Art gerne freie Hand gelassen. Zum Dank „für das Dasein an der Seite der Menschen im Ort“ überreichte Freundl einen Erinnerungsband und Brot als Symbol an Kraller.

Besondere Werke der Blaskapelle

Dankesworte von Seiten des Dekanats und der Erzdiözese übermittelte auch Dekan Thomas Neuberger. Als Hirte, der „stets zuerst den Menschen gesehen hat“, möge er weiterhin authentischer Verkünder des Glaubens bleiben, so der Wunsch von Weihbischof Wolfgang Bischof.

Die festliche musikalische Umrahmung des Gottesdienstes kam vom Kirchenchor unter´der Leitung von Andreas Häring mit der „Missa Brevis“ von Charles Gounod und der von Bernhard Simon geleiteten Lenggrieser Blaskapelle, die einige beeindruckende Werke aus der „Pöhamer Messe“ aufführte. Viele Dankesworte gab es schließlich auch von Pfarrer Kraller selbst an alle kirchlichen und weltlichen Mitarbeiter.

Ehrensalut der Schützen

Nach dem Auszug aus dem Gotteshaus widmete die Schützenkompanie dem Geistlichen einen Ehrensalut. Die Blasmusik führte die Festgesellschaft schließlich im Marschschritt zum Pfarrsaal, wo in großer Runde gesellig gefeiert wurde. Wie Pfarrgemeinderats-Vorsitzender Thomas Weindl wandte sich hier auch Kirchenpfleger Peter Dichtl an den Pfarrherrn: Dieser sei auch von sehr weltlichen Baumaßnahmen nicht verschont geblieben – die Auflistung einer ganzen Reihe von Renovierungsmaßnahmen an Kirchen und Kapellen in der Pfarrei unterstrich diese Aussage. Dennoch aber, so Dichtl, bleibe Kraller „vor allem in Erinnerung als Pfarrer, der das Gebet in den Vordergrund gerückt hat“.

Würdigung der Gemeinde

Für die Kommune überbrachte Zweiter Bürgermeister Franz Schöttl – für den erkrankten Bürgermeister Stefan Klaffenbacher – die besten Wünsche. „Wir möchten uns bedanken für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und die wertvolle seelsorgerische Arbeit, in deren Verlauf Sie sicher auch den manchmal ,störrischen‘ und gleichsam ,liebenswerten‘ Lenggrieser kennengelernt haben.“ Zur Erinnerung überreichte Dichtl eine geschnitzte Jakobus-Figur und Schöttl als besondere gemeindliche Auszeichnung die Bürgermedaille in Silber. (Rosi Bauer)

