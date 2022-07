Multifunktionsplatz: Das wünschen sich die Lenggrieser Jugendlichen?

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Basketballkorb, Pumptrack, Trampolin? Die Jugendlichen wurden in der Umfrage nach ihren Wünschen gefragt. © Dieter Michalek

Der Gemeinderat Lenggries befasste sich erneut mit dem Thema Skater- oder Multifunktionsplatz. Dieses Mal ging es um die Auswertung der Umfrage unter Jugendlichen.

Lenggries – Braucht Lenggries eine Skateranlage beziehungsweise einen Multifunktionsplatz? Und wenn ja: Was soll der bieten? Als es zuletzt im November 2021 im Gemeinderat um dieses Thema ging, gab es Unstimmigkeiten (wir berichteten). Die Diskussion faserte aus: Während ein Teil des Gremiums beklagte, dass es zu wenige Angebote für Jugendliche gibt, verwies der andere auf das reiche Vereinsleben im Dorf. Um ein Bild davon zu bekommen, was sich die Jugendlichen eigentlich wünschen, hatte die Gemeinde gemeinsam mit den Jugend- und Familienreferentinnen Sabine Gerg (SPD) und Nadia Tretter (Grüne) eine Befragung auf den Weg gebracht. Vom 10. Mai bis 5. Juni stand die online. Die Ergebnisse wurden am Montag dem Gemeinderat präsentiert.

43 Prozent der Teilnehmer an der Umfrage sind über 18

787 Personen nahmen an der Umfrage teil – wobei der Anteil der über 18-Jährigen bei 43 Prozent lag, erläuterte Rathaus-Geschäftsleiter Tobias Riesch. Rund 80 Prozent der Befragten kommen aus Lenggries. „Aber auch bis aus Frankfurt waren Teilnehmer dabei“, so Riesch.

Gefragt wurde unter anderem, welche Elemente für einen Multifunktionsplatz gewünscht werden. Ganz oben auf der Liste stehen ein bodengleiches Trampolin, Boulderblöcke – also bodennahe Kletterelemente –, ein befestigter Pumptrack für Skater und Biker sowie ein Basketballkorb. Neben den vorformulierten Antworten gab es auch die Möglichkeit, selbst etwas einzutragen. „Da waren auch kuriose Antworten dabei wie Pferde und ein Tanzclub“, sagte Riesch.

Auch Sitzbänke und Toiletten werden gewünscht

An weiteren flankierenden Elementen wünschen sich die Teilnehmer Sitzbänke, Toiletten und schattenspendende Überdachungen. „Betreute Angebote wurden am wenigsten angekreuzt“, so Riesch. Fast die Hälfte der Teilnehmer gab an, den Platz ein- bis zweimal pro Woche nutzen zu wollen. Jeder Zehnte klickte auf täglich. Auf die Frage, ob man sich auch am Bau beziehungsweise an der Instandhaltung der Anlage beteiligen würde, antworteten 30 Prozent mit Ja. 54 Prozent sagten: „eventuell“.

Auch nach Vereinszugehörigkeiten wurden die Teilnehmenden noch gefragt. 30 Prozent sind in keinem Verein. Über 50 Prozent gehören allerdings einem Sportverein an. Jeweils etwa zehn Prozent sind in den Bereichen Brauchtum, Musik, Kultur oder Rettungswesen engagiert.

Teil des Gemeinderats wünscht sich Verein, der die Verantwortung übernimmt

Am Ende gab es in der Umfrage noch eine freie Kategorie – unter dem Motto: „Was willst du uns sonst noch sagen?“ Auch hier seien kuriose Forderungen, wie „keine Hausaufgaben“ oder die Öffnung der Hohenburger Mädchenschulen für Buben dabei gewesen. Es habe aber auch sehr ausführliche Vorschläge gegeben, wie die Gemeinde die Angebote für Jugendliche verbessern könnte.

Christine Rinner (CSU) las aus allen Antworten den Wunsch nach einem Begegnungsort und Treffpunkt heraus. „Ich sage jetzt mal: Jugendspielplatz.“ Thomas Murböck (CSU) freute sich, dass doch ein erheblicher Anteil bereit wäre, sich um die Anlage zu kümmern. Vielleicht lasse sich ja doch eine Art Trägerverein initiieren, der Verantwortung übernimmt. „Denn wenn wir nur das Trumm hinstellen, verlagern wir vielleicht das Problem aus der Bahnhofsunterführung auf den Skaterplatz.“ Aber bei Spielplätzen für die Kleineren erwarte die Gemeinde doch auch nicht, dass sich die Eltern irgendwie einbringen, merkte Roman Haehl (Grüne) an. Er sehe die Aufgabe bei der Kommune. „Es steht der Gemeinde gut an, einen Platz für eine Altersgruppe zur Verfügung zu stellen, für die es bislang nichts gibt“, sagte Haehl.

Erst einmal braucht es einen geeigneten Platz

Soweit war er aber gar nicht von Murböck weg. „Mir geht es nur darum, dass sich jemand damit identifiziert“ und ein Auge darauf habe, dass es sauber bleibt. „Bei der Bundeswehr hat man gesagt: Die Truppe erzieht sich selbst.“ Josef Wasensteiner (CSU) sieht gute Chancen, dass man Verantwortliche findet. „Schließlich haben sich ja auch viele Erwachsene beteiligt.“ Es brauche aber auch einen Ansprechpartner bei der Gemeinde, merkte Daniela Werner (Grüne) an.

Bevor das alles konkreter wird, braucht es aber erst einmal einen geeigneten Platz. „Wir werden jetzt mal abklopfen, wo so was denkbar wäre“, sagte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG). 800 bis 1000 Quadratmeter müssten es aber mindestens sein, antwortete er auf eine Nachfrage von Birgitta Opitz (CSU). Habe man ein geeignetes Areal, wisse man auch, was dort verwirklicht werden kann und welche Investition nötig wäre.

CSU-Gemeinderätin sieht nur geringen finanziellen Spielraum

Bei Letzterem sieht Elisabeth Ertl (CSU) wenig Spielraum. „Ich würde hier jetzt nicht riesige Hoffnungen wecken. Sonst erwarten die Jugendlichen, dass da im nächsten Jahr eine Riesenanlage steht. Das ist nicht böse gemeint, aber das ist nicht realistisch.“ Die Gemeinde habe kaum finanziellen Spielraum. „Ich würde den Ball flach halten.“

Sie blieb mit ihrer Gegenstimme aber alleine: Mit 22:1 wurde die Verwaltung beauftragt, nach einem geeigneten Grundstück zu suchen.

