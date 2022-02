Ski-Diebstahl am Brauneck

Von: Melina Staar

An der Finstermünzalm wurden einer Frau die Ski gestohlen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. © Archiv

Wer hat einen Ski-Diebstahl am Samstag am Brauneck beobachtet? Oder war es doch eine Verwechslung? Die Polizei hofft auf Hinweise.

Lenggries - Ein Skidieb war wohl am Samstag am Brauneck unterwegs. Eine 54-jährige aus Abtsgmünd (Baden-Württemberg) stellte laut Polizei ihre schwarz-grünen Ski der Marke Fischer zwischen 15 und 15.35 Uhr unbeaufsichtigt vor der Finstermünzalm am Brauneck ab. Als sie wieder zurückkam, waren die Ski verschwunden. Deren Wert liegt etwa bei 400 Euro. Wer etwas mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei der Tölzer Polizei unter 0 80 41/76 10 60 zu melden. Da die 54-Jährige zunächst von einer Skiverwechselung ausging, nahm sie ein Paar Ski, das nach der Schließung der Alm noch dastand, mit ins Tal, um so eventuell wieder an ihre Ski zu kommen. Dabei handelte es sich um ein Paar der Marke Head mit einer Länger von 145 Zentimetern. Diese wurden dann in der Inspektion in Bad Tölz abgegeben.

