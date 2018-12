Skicross: Auf der Suche nach der „Heidi-Linie“

Immer besser in Fahrt kommt das Lenggrieser Skicross-Ass Heidi Zacher, die sich auf dem Skicross-Kurs im Südtiroler Innichen ja fast wie zu Hause fühlt.

Innichen/Lenggries – Dabei ist sie hier nach wie vor auf der Suche nach der optimalen „Heidi-Linie“. In den Vorjahren, als ja bereits mehrfach den Cross-Weltcup im Hoch-Pustertal gewinnen konnte, war die Isarwinklerin vor allem dadurch aufgefallen, dass sie eine ganz eigene und offenbar sehr schnelle Linie gefunden hatte. Am Donnerstag standen für die Athleten in Innichen die Qualifikationsläufe auf dem Programm. Am Vormittag für das erste Weltcup-Rennen, das an diesem Freitag mit den 16 schnellsten Skicrosserinnen der internationalen Elite über die Bühne gehen wird. Heidi Zacher landete bei der Qualifikation auf Rang 14 und hatte dabei 2,92 Sekunden Rückstand auf die Schweizerin Fanny Smith, die die beste Qualizeit eingefahren hatte.

Noch etwas besser lief es dann für die 30-Jährige am Donnerstagnachmittag in der Quali für die Heats zum zweiten Weltcup, der am Samstag, 22. Dezember, ausgetragen wird. Lediglich 2,23 Sekunden langsamer als erneut Fanny Smith, die ja in Arosa den ersten Weltcup der Saison 2018/19 gewonnen hatte, schob sich Zacher diesmal sogar bis auf Rang zehn nach vorne.

Freilich ist die Qualifikationszeit gar nicht so ausschlaggebend – die Hauptsache ist, man schafft eine Platzierung unter den Top 16. „Anders als noch in Arosa bieten alle Startgates in Innichen weder Vor- noch Nachteile“, weiß die Lenggrieser Skicrosserin. Und wenn sie dann noch rechtzeitig ihre eigene schnelle Linie findet, ist sowieso alles in Butter. Ewald Scheitterer