Skifahrerin kollidiert mit Siebenjährigem und fährt danach weiter - Bub verletzt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Im Skigebiet Brauneck kam es am Sonntag zu dem Unfall. © Gisela Schregle

Ein Siebenjähriger kollidierte am Brauneck mit einer Skifahrerin und wurde verletzt. Die Frau fuhr weiter. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Lenggries - Zu einer fahrlässigen Körperverletzung kam es am Sonntagvormittag auf einer Piste am Brauneck. Nach Angaben der Polizei fuhr ein siebenjähriger Skifahrer aus Dießen am Ammersee um 10.45 Uhr auf der Familienabfahrt (Piste 3) hinter seinem Vater, als es zu dem Unfall kam.

Vater kümmert sich um verletzten Sohn - Verursacherin fährt einfach weiter

Eine unbekannte Frau kollidierte mit dem Buben, sodass dieser stürzte. Der Vater bemerkte dies sofort und kümmerte sich um seinen Sohn, während die Unfallverursacherin die Örtlichkeit verließ. Der Siebenjährige wurde leicht verletzt in die Tölzer Asklepios-Stadtklinik gebracht.

Tölzer Polizei sucht nun Zeugen des Skiunfalls und nach der flüchtigen Skifahrerin

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Tölz unter der Telefonnummer 08041/76106-0 in Verbindung zu setzen. Die unbekannte Täterin, die nach der Kollision einfach weiterfuhr, war mit einer roten Jacke und einer weißen Hose bekleidet. Unterwegs war die Frau zusammen mit zwei männlichen, rot gekleideten Skifahrern.

Es gab noch eine Reihe von weiteren Unfällen von Wintersportlern am vergangenen Wochenende. Die Bergwacht hatte im Isarwinkel einiges zu tun. Unter anderem musste eine verletzte Skitourengeherin am Schönberg gerettet werden.

