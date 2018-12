Skigebiet Brauneck in Lenggries: Das große Pisten-Portrait mit allen Infos

Es ist nicht nur das Skigebiet im Umland von München mit der schönsten Aussicht, sondern auch mit den steilsten Pisten. Alle Infos rund um das Brauneck gibt es hier.

Das Brauneck ist nicht nur das Gebiet mit dem besten Blick aufs Karwendel und in die Münchner und Starnberger Gegend. Es hat auch die meisten Hütten unter den Alpen-Plus-Gebieten und auch noch rasante, lange Pisten zu bieten. Hier haben wir alle Infos zum Skigebiet Brauneck zusammengetragen. Von der Anreise über empfohlene Tageszeiten und Wochentagen bis zu den echten Geheimtipps, sowohl was Hütten als auch was die Abfahrten angeht.

Skigebiet Brauneck: Parken / Anreise / Abreise

Skigebiet Brauneck: Anreise mit dem Auto

Von München, Innsbrucker Ring, geht‘s am schnellsten über die A8 und ab Holzkirchen über die B13. Vom Münchner Westen empfiehlt sich die A95 und ab Wolfratshausen die B11. Beides - ohne Verkehr - rund eine Stunde.

Kostenloses Parken gibt es an den Einstiegsliften (Brauneck-Kabinenbahn in Lenggries, Draxl- und Jaudenlifte im Ortsteil Wegscheid) für Gäste des Skigebiets. Für Tourengeher gibt es einen eigenen kostenpflichtigen Parkplatz in Wegscheid.

Parktipp: Insgesamt stehen rund 4.000 Parkplätze zur Verfügung, bei Bedarf gibt das Skigebiet kurzfristig zusätzliche 1500 Stellplätze auf anliegenden Flächen frei. Parken ist hier also selten ein Problem, einzig der Weg vom Auto zum Einstiegslift ist bei großem Andrang deutlich länger.

Skigebiet Brauneck: Anreise mit dem Zug, also der BOB

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln von München: BOB bis Lenggries, Skibus vom Bahnhof an die Talstationen. Wer mit der BOB anreist, kann sich anstatt des normalen Zugtickets am Automaten ein so genanntes KombiTicket der BOB lösen: Tagesskipass, Hin- und Rückfahrt sowie Bustransfer zur Talstation inkl. zum Preis von 49,90 € für Erwachsene, 47 € für Jugendliche und 27 € für Kinder.

Vom Bahnhof Lenggries nehmen Sie den RVO Bus 4420, der in der Regel rund fünf Minuten nach der Ankunft BOB abfährt. Dieser fährt direkt zur Talstation der Brauneck-Bergbahn. Rückfahrt ab 15.32 Abfahrt mit dem RVO 4420 (stündlich bis 17.32 Uhr) nach Lenggries Bahnhof und Weiterfahrt mit der BOB zum Beispiel um 15.47 Uhr, (16,47 Uhr, 17.47 Uhr).

Skigebiet Brauneck: Betriebszeiten, Wartezeiten, Reisezeiten

Saisonstart ist meist ein bisschen später als bei Spitzingsee und Sudelfeld. Wenn die Schneelage gut ist, peilt das Skigebiet aber schon eine Öffnung noch vor Weihnachten an.

Die Betriesbzeiten der Brauneck-Bergbahnen gehen bei Skibetrieb täglich von 08:15 Uhr bis 16:30 Uhr. Früh aufstehen lohnt sich also.

Alle Pisten sind täglich von 18:00 Uhr abends bis 8:00 Uhr morgens uneingeschränkt zur Pistenpräparierung gesperrt. In dieser Zeit sind die Pistenraupen im Einsatz, es besteht Lebensgefahr, wie dieses Video eines Pistenraupen-Fahrers eindrücklich zeigt.

Reisezeiten-Empfehlung: Am Wochenende früh dran sein macht sicher Sinn. Wer um 8 Uhr parkt und spätestens 8.30 Uhr auf der Piste ist, hat noch schön Platz auf den Pisten und muss nicht lange warten.

Im Laufe des Vormittags wird es dann meist deutlich voller, verteilt sich aber ganz gut im gesamten Gebiet. Das Nadelöhr an der alten Finstermünzsesselbahn wird im Winter 2019/20 Geschichte sein. Hier verkürzt dann die neue Schrödelstein-6er-Sesselbahn mit bis zu 2400 Personen Förderkapazität die Anstehzeiten deutlich. Im Winter 2018/19 hier mit längeren Wartezeiten rechnen.

Freie(re) Pisten unter der Woche: Außer am Mittwoch beim Ladies Day (21 Euro). Da kann erfahrungsgemäß bei schönem Wetter und guter Schneelage mal etwas mehr los sein, bleibt aber immer noch entspannt.

Skigebiet Brauneck - Preise

Tagesskipass Erwachsene 38 Euro – Kinder (6 bis 15 Jahre) 20 Euro

Familienskipass für Eltern und alle eigenen Kinder zum Preis von 95 Euro. Je mehr Kinder, desto lohnender.

Guten Morgen Skipass bis 12.00 Uhr. Erw. 31 Euro, Senioren 28 Euro, Jugendliche 27 Euro und Kinder für 16 Euro

Skigebiet Brauneck: Hütten, Bars und Restaurants im Skigebiet

Ansonsten bietet das Skigebiet Brauneck so viele bewirtschaftete Hütten und Almen wie kein anderes bayerisches Skigebiet. Da fällt der Einkehrschwung nicht schwer. An einem Tagesausflug sind da sowieso nur Stippvisiten möglich, wenn man denn auch noch ein bisserl Ski fahren will. Ansonsten gibt es einige Neuerungen im Gastro-Bereich am Brauneck seit Sommer 2018.

Einkehrtipp: Die ganz am Ende des Skigebiets liegende Stie-Alm am Fuße des Idealhangs mit ihren Spezialitäten aus eigener Käserei und Sitzsäcken auf der Panoramaterrasse ist immer einen Zwischenstopp wert.

Am bekanntesten und auch für Nicht-Skifahrer erreichbar ist das Panoramarestaurant mit (fast) Rundumblick direkt an der Bergstation, es ist barrierefrei und auch sonst für jedermann per Lift erreichbar.

Ein weiterer Tipp ist die winzige Strasser-Alm, die wie ein kleines verschneites Hexenhäusl aussieht und auf einem kleinen Absatz in der Finstermünzabfahrt thront. Unkundige rauschen leicht mal daran vorbei. Es lohnt sich aber, hier mal stehen zu bleiben und Gerichte zu genießen, die überwiegend aus eigener Landwirtschaft stammen.

Abfahrten und Pistenprofil für das Skigebiet Brauneck

Die sicherlich schönst e und lohnendste Piste ist die 7 km lange Familienabfahrt (rote Piste) von der Bergstation der Kabinenbahn bis zur Talstation des Milchhäusl-Express.

Wem die Oberschenkel nach der Abfahrt brennen, der kann sich gemütlich mit der 2014 errichteten 6er-Sesselbahn mit Sitzheizung wieder nach oben schaukeln lassen.

Die anspruchsvollste Abfahrt ist zweifellos die schwarze Garlandabfahrt mit dem anschließenden Weltcuphang. Hier haben schon die lokalen Skigrößen wie Martina Ertl, Michi und Hilde Gerg oder Andreas Ertl für ihre Siege trainiert.

Im oberen Bereich der Garlandabfahrt gibt es sogar noch eine echte unpräparierte Buckelpiste, die man sonst fast nirgendwo mehr findet.

Die leichtesten Abfahrten finden sich am Fuß des Brauneck in Wegscheid. Hier tummeln sich Skizwergerl und Anfänger. Auch das Schleppliftfahren kann man hier noch gut lernen und das Personal leistet Hilfe beim Einsteigen.

Für sonnenhungrige Skifahrer ist die Kapellenhang- und die Schrödelsteinabfahrt zu empfehlen beide mittelschwere Abfahrten (rot) mit viel Sonne.

Neu ab diesem Winter: Am Bayernhang entsteht ab voraussichtlich Januar ein kleiner Funpark mit einfachen Hindernissen und Sprüngen. Im letzten Winter wurde dieser testweise für die Faschingsferien aufgebaut. Er kam so gut an, dass er dieses Jahr von Januar bis März stehen bleiben soll.

Skischulen am Brauneck:

Am Brauneck gibt es direkt vor Ort insgesamt 5 Skischulen (Skischule Isarwinkel, Skischule HiSki, Skischule Lenggries) und eine reine Snowboardschule (Snowboardschule Schneesturm).

Für die Zwergerl stehen außerdem drei Ski-Kinderareale zur Verfügung mit Zauberteppichen, Figurenwald und allem was dazu gehört. Die Villa Lustig und das Kinder-Schnee-Land erreicht man über den Ortsteil Wegscheid.

Das Kinderland der Skischule des ehemaligen Skistars Michi Gerg liegt ganz in der Nähe der Talstation der Brauneck Kabinenbahn.

kmm

