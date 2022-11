Skigebiete im Tölzer Land rüsten sich für Wintersaison

Von: Felicitas Bogner

Auf den Ansturm der Skifahrer ist auch der Draxlhang in Wegscheid prinzipiell vorbereitet – es fehlt nur noch die nötige weiße Unterlage. Zum Beschneien war es bislang aber noch nicht konstant genug kalt. © Wolfgang Mueller

Die Bergbahnen stecken in den letzten Zügen der Revisionsarbeiten und gehen kommende Woche wieder in Betrieb.

Lenggries/Walchensee – Nach der Wandersaison ist vor der Ski- und Snowboardsaison: Während an den Bergbahnen im Tölzer Land gerade noch die letzten Revisionsarbeiten durchgeführt werden (wir berichteten), sind die Mitarbeiter am Brauneck bei den Vorbereitungen für die Skifahrer und Snowboarder schon auf der Zielgeraden.

„Die Schneekanonen sind bereits auf ihre Positionen gebracht und werden getestet“, berichtet Alpenplus-Sprecherin Antonia Asenstorfer. Immerhin ist es nur noch eine Woche hin, bis die Brauneckbahn am Samstag, 3. Dezember, wieder fährt. Bei stabiler Schneelage wäre das Wintersportgebiet ab dann auch parat. „Wir konnten aktuell aber noch nicht mit der Beschneiung starten, dazu müsste es konstant nicht wärmer als minus 4 Grad sein“, so Asenstorfer. Auch wenn das Brauneck schon weiß bedeckt ist: Für die Pistengaudi reiche der Schnee noch nicht.

Brauneck-Bergbahn fährt ab 3. Dezember wieder

Apropos Beschneiung: Um diese auf der Wegscheider Seite zu erleichtern, fanden im Sommer Arbeiten statt, um eine Leitung zu verlegen (wir berichteten). Am Garlandhang, nahe dem seit 2012 angelegten Speicherteich, fanden die Bohrungen für die Erschließung der Beschneiung auf der anderen Bergseite statt. Hierzu wurde eine Wasserleitung durch den Berg hindurch verlegt. „Bisher musste das Wasser für die Beschneiung von dem Speicherteich über den Felsen auf die andere Seite gepumpt werden“, erklärt Asenstorfer. Dies sei auch energetisch ein beachtlicher Posten gewesen. „Dadurch, dass die Leitung nun mit einem Gefälle vom Speicherteich auf die andere Seite verlegt werden konnte, fließt das Wasser automatisch ab, und wir brauchen keinen Strom mehr, um es über die Felsen zu pumpen.“ Das Verbindungsrohr ist etwa 400 Meter lang mit einem Durchmesser von 400 Millimetern.

Jenseits des Wanderwegs am Garlandbecken fanden im Sommer große Bohrungen statt. Nun ist die Leitung zur Beschneiung erfolgreich verlegt. © Ostler/A

Die Bohrungen seien diesmal ohne größere Probleme vonstattengegangen. „Darum sind wir sehr froh – bei solchen Arbeiten kann man nie ganz abschätzen, was auf einen zukommen wird“, sagt Asenstorfer. Immerhin wurde der Versuch, hier durch den Felsen zu bohren, bereits im Jahr 2019 angestellt. Damals gab es allerdings Widerstände. und ein Bohrer blieb stecken, weswegen die Arbeiten 2019 nicht abgeschlossen werden konnten. In den folgenden Jahren habe man aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt. „Nun sind die Arbeiten bereits seit September abgeschlossen und wir können heuer das Verbindungsrohr nutzen“, so die Alpenplus-Sprecherin. Wer in diesem Winter am Brauneck einen Tag Skifahren will, zahlt nun 48 statt wie im Vorjahr noch 42 Euro.

Ski-Eröffnungsparty auf Bayernhütte geplant

Die Bayernhütte auf dem Brauneck hat zwar das ganze Jahr geöffnet, der Wirt Michael Geyer ist aber auch schon in den Startlöchern für die Wintersaison. „Es sind bereits einige Leute am Berg mit dem Zipfelbob“, berichtet er. „Mitte der Woche haben wir mal vor der Tür der Bayernhütte gemessen – und wir haben 32 Zentimeter Naturschnee“, freut sich der Gastronom. Für den 17. Dezember hat Geyer eine große Ski-Eröffnungs-Party mit Liveband und Fünf-Gänge-Menü geplant. „Wir freuen uns auf die Saison, und auf der Hütte ist alles dazu parat“, meint Geyer.

Auch am Herzogstand befindet sich die Bergbahn wie berichtet aktuell in Revision. „Der Fahrbetrieb wird, wie üblich in den vergangenen Jahren, wieder am 26. Dezember aufgenommen“, berichtet Bergbahn-Geschäftsführer Jörg Findeisen. Auch der Fahrenberglift werde für die Saison vorbereitet. „Wir hoffen auf einen schneereichen Winter, damit wir baldmöglichst den Skibetrieb aufnehmen können“, sagt Findeisen. Mit Blick auf die immensen Energiepreise erklärt er: „Da bei uns ausschließlich auf Naturschnee gefahren wird, treffen uns keine höheren Kosten.“ Somit bleiben laut Findeisen auch die Preise für das Skifahren hier gering. Sollte es für die Pistengaudi nicht ausreichend schneien, stelle das für den Bergbahnbetrieb am Walchensee kein Problem dar. Findeisen: „Der Herzogstand hat in den letzten Jahren, als einer der schönsten Aussichtsberge Bayerns, auch im Winter einen großen Zulauf erfahren.“

