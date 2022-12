Skisaisonstart startet am Wochenende am Brauneck

Wintersport

Von Felicitas Bogner schließen

Die letzte Vorbereitungen am Brauneck für die Eröffnung der Skisaison am Wochenende laufen. Die Langlaufloipen sind allerdings noch nicht befahrbar. Auch am Blomberg geht der Winterrodelspaß los.

Lenggries/Wackersberg – Es wird kälter und kälter und das gesamte Tölzer Land ist von einer dicken Schicht glitzerndem Schnee überzogen. Viele schauen sehnsüchtig in Richtung Brauneck, und warten auf den Startschuss in die Skisaison. Die ersten Schwünge auf den Pisten des Braunecks zu ziehen, scheint dieses Wochenende zu klappen, meint „Alpen Plus“-Pressesprecherin Antonia Asenstorfer auf Nachfrage. Die Kabinenbahn fährt bereits seit 3. Dezember wieder. „Am Wochenende gehen voraussichtlich alle Bahnen und Lifte außer Zirkuslift und Idealhang in Betrieb“, schreibt Asenstorfer in einer tagesaktuellen Pressemitteilung.



+ Gewalzt wurden die Strecken für die Langläufer bereits an einigen Stellen, wie hier bei den Lahnerstubn. F: Wolfgang Müller © Wolfgang Mueller

Dieser Tage sei man am Isarwinkler Hausberg in den Endzügen der Vorbereitung auf die Skisaison. „Alle arbeiten aktuell auf Hochtouren“, sagt Asenstorfer. Momentan würden die Pisten beschneit und eingewalzt werden. „Dazu muss unser Team – jetzt wo endlich alles weiß ist – noch die Rand- und Pistenmarkierungen anbringen.“ Dies habe oberste Priorität. „Die Randmarkierungen sind für das Einhalten der Verkehrssicherungspflicht unabdinglich“, erklärt Asenstorfer. „Da gibt es tatsächlich sehr viele Vorschriften und es ist recht aufwendig.“ Sie sei allerdings guter Dinge, dass die Arbeiten für den Saisonstart bis zum Wochenende abgeschlossen sind.

Winterrodelbahn am Blomberg samstags und sonntags offen

Hinweisschilder, Wegstangen und Automat für die Gebühr sind teilweise an den Langlauf-Strecken bereits gesteckt und aufgestellt. Noch sind die Loipen aber laut Homepage der Gemeinde nicht befahrbar. Einige Strecken wurden bereits gewalzt. Sollte weiterer Schnee fallen, werden mit dem Loipenspurgerät Spuren für die Skating- und Klassikloipe eingedrückt. Am Blomberg gab es bereits am Sonntag einen spontanen Start in die Saison und die Winterrodelbahn war geöffnet. Alle Anlagen am Blomberg sind nun immer samstags und sonntags von 9 bis 16 Uhr geöffnet. In den Winterferien sind die Anlagen täglich offen.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.