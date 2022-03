„So haben wir uns das vorgestellt“ - Gute Tourismusbilanz in den Faschingsferien

Von: Christiane Mühlbauer

Traumhaftes Wetter, gute Pistenverhältnisse am Brauneck: Wer jetzt in Lenggries Ferien macht, kann sich nicht beschweren. © Demmel/Archiv

Ein gutes Geschäft mit Urlaubern in den Faschingsferien verzeichnen Tourismusbetriebe in Lenggries, zäher läuft es in Bad Tölz.

Lenggries/Bad Tölz – Derzeit sind Faschingsferien – für viele Familien und Wintersportler die klassische Zeit, um sich ein paar Tage Zeit zu nehmen fürs Skifahren. In Lenggries sind die Gästebetten gut belegt. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Maria Bader, seit Anfang des Jahres Leiterin der Tourist-Information. Mit den Corona-Regeln kämen alle gut zurecht. „Man hat sich daran gewöhnt, es gehört zum Alltag“, sagt sie. Die Leute seien es gewöhnt, Impfnachweise oder Tests vorzuzeigen.

Die größte Unterkunft in der Gemeinde ist das Brauneckhotel. „Wir sind gut belegt, es ist ein schöner Februar“, freut sich Direktor Christoph Seitz. „Auch der Wettergott spielt mit. So haben wir uns das vorgestellt. Da kommen die Gäste gerne.“ Allerdings spüre man noch immer, dass das Veranstaltungs- und Tagungsgeschäft coronabedingt fehle. „Wir hoffen, dass bald Lockerungen in Kraft treten, auch für den Bereich Gastgewerbe.“

Gastgewerbe hofft auf Lockerungen

In Bad Tölz hingegen läuft das Urlaubsgeschäft derzeit noch nicht so gut. „Die Belegungen sind sehr schlecht, man spürt noch eine große Zurückhaltung“, sagt Kurdirektorin Brita Hohenreiter. Allerdings erwarte man eine gute Frühlings- und Sommersaison, weil ja ab Ende März die Corona-Vorschriften stark gelockert werden sollen. „Als das bekannt wurde, liefen bei uns die Telefone heiß.“ Hohenreiter weiß, dass Anbieter von Ferienwohnungen im Sommer jetzt schon „sehr gut oder ausgebucht sind“. Deshalb rechnet sie wieder mit einer „straffen Saison, so wie im vergangenen Jahr“.

Urlauber aus Russland spielen für Tourismusgeschäft so gut wie keine Rolle

So gut wie gar keine Rolle spielen im hiesigen Tourismus-Geschäft übrigens Urlauber aus Russland. Während andere Region stark betroffen sind, spricht Hohenreiter mit Blick auf Tölz von einer „völlig untergeordneten Rolle“. Gleiches ist aus Lenggries zu hören: „Gäste aus Russland haben wir kaum“, sagt Bader.

Was jetzt jedoch schon Auswirkungen hat, ist der G7-Gipfel. Er findet vom 26. bis 28. Juni auf Schloss Elmau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen statt. In Bad Tölz werden rund 300 Polizei- und Sicherheitskräfte untergebracht, weiß Hohenreiter nach einer Abfrage bei Vermietern. Einige seien für 14 Tage eingebucht worden, weil der Gipfel Vor- und Nachbereitung erfordere. Die Buchungen würden jedoch keine touristische Relevanz haben, sagt Hohenreiter, denn die Sicherheitskräfte würden keine Wertschöpfung für die Region bringen.

G7-Helfer werden im Landkreis untergebracht

Nicht jeder Gastgeber hätte Sicherheitskräfte aufgenommen, berichtet Hohenreiter. „Manche Häuser sind in dieser Zeit schon mit Stammgästen belegt, und man will diese ja nicht vor den Kopf stoßen.“ Insgesamt betrachtet sei der Gipfel fürs Oberbayern-Marketing sehr gut, „denn es wird schöne Bilder für die Welt geben“. Aber aus Vermieter-Sicht wäre ein anderer Zeitraum besser, etwa jetzt der März, sagt sie mit einem Lächeln. In Lenggries ist noch unklar, wie viele G7-Helfer untergebracht werden. „Es gab Anfragen, aber auch wieder Stornierungen“, berichtet Bader. Sie geht aber schon davon aus, dass einige Sicherheitskräfte Quartier beziehen werden.

