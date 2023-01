So sehen die Lenggrieser den Tourismus

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Lenggries ist ein beliebtes Ziel für Urlauber und Tagestouristen. Doch wie sieht die Bevölkerung das Thema Tourismus? Das wurde nun in einer Umfrage abgefragt. © Demmel/Archiv

Die Lenggrieser stehen dem Tourismus überwiegend positiv gegenüber und erkennen die wirtschaftliche Bedeutung. Sie leiden aber auch unter den Problemen, die vor allem Tagestourismus mit sich bringt und wollen besser über Entwicklungen im Tourismus informiert werden.

Lenggries – Das sind Ergebnisse der Online-Befragung, die jetzt vorgestellt wurden. Im Oktober hatte die Gemeinde die Online-Umfrage gemeinsam mit der Werbegemeinschaft, dem Tourismusverein und der Freizeitarena Brauneck auf den Weg gebracht. Begleitet wurden sie dabei und bei der Auswertung vom Unternehmen „dwif“. Dessen Vertreter Markus Seibold und Leonie Scherer fassten die Ergebnisse in der Gemeinderatssitzung zusammen. Die Antworten von 870 Teilnehmern seien ausgewertet worden, sagte Maria Bader, Chefin der Tourist-Info, zu Beginn. „Das sind etwa zehn Prozent der Einwohner ab 16 Jahren. Das ist ein gutes Ergebnis.“

Auch viele Ältere beantworteten die Fragen

Ebenfalls erfreulich war, dass sich alle Altersgruppen beteiligt haben. Auch die Gruppe über 65 ließ sich durch die Online-Form nicht abschrecken. Auffällig dabei: „Die verschiedenen Altersgruppen vertreten eine sehr einheitliche Meinung“, sagte Scherer. Die erste Zahl, die sie präsentierte, war der sogenannte Tourismusakzeptanz-Saldo, kurz: TAS. Gefragt wurde hier, wie positiv oder negativ die Menschen die Auswirkungen des Tourismus auf sich persönlich beziehungsweise auf den Wohnort empfinden. Verschiedene Antwortmöglichkeiten waren vorgegeben. Am Ende errechnet sich daraus ein Wert, der auf einer Skala von minus bis plus 100 zeigen soll, wie hoch die Tourismusakzeptanz ist. Bei den Auswirkungen auf den Wohnort liegt der TAS bei + 36 (Bundesdurchschnitt: + 38), bei den persönlichen Auswirkungen bei + 14 (+ 24). „Dass es persönlich als negativer empfunden wird, ist nicht ungewöhnlich“, sagte Scherer. „In Lenggries sieht die ältere Bevölkerung etwas stärker die positiven Auswirkungen.“ Auch wer einen wirtschaftlichen Bezug zum Tourismus hat, sieht ihn positiver. Bei der jüngeren Bevölkerung liegt der TAS allerdings nur noch bei + 5 . „Das sollte man im Auge behalten und sich fragen, warum diese Gruppe dem Tourismus negativer gegenübersteht als die ältere Bevölkerung.“

Natur steht ganz oben

Gefragt wurden die Menschen auch, welche Leistungen und Eigenschaften ihnen in Lenggries besonders wichtig sind. Am häufigsten angekreuzt wurden die Natur und die schöne Landschaft, die gute Luft, aber auch die medizinische Versorgung. Etwas weiter hinten rangieren das gastronomische Angebot, Freizeiteinrichtungen oder auch Veranstaltungen.

„Eine klare Mehrheit“ misst dem Tourismus eine große wirtschaftliche Bedeutung zu, empfindet ihn als positiv für Lenggries und die Region und sieht ein gastfreundschaftliches Verhalten als Selbstverständlichkeit an. Über die Hälfte glaubt aber auch, dass ihre persönlichen Belange bei der touristischen Entwicklung nicht ausreichend berücksichtigt werden und fühlt sich im Alltag durch Touristen in der Region gestört. 45 Prozent wünschen sich, dass die Zahl der Übernachtungsgäste zumindest leicht wächst. „Eine Mehrheit will aber auch, dass der Tagestourismus leicht bis deutlich sinken soll“, so Scherer.

Steigende Grundstückspreise und Lebenshaltungskosten

Belastet fühlen sich die Bürger in Sachen Tourismus vor allem durch den Verkehr und den Lärm, aber auch durch steigende Grundstückspreise und Lebenshaltungskosten. Die Missachtung des persönlichen Eigentums wird ebenfalls negativ bewertet. Dabei geht es unter anderem ums Parken auf Privatgrundstücken oder auch ums wilde Campen. Natürlich sehen die Lenggrieser aber auch positive Effekte: Sie nutzen gerne das freizeittouristische Angebot wie Wander- und Radwege und sehen, dass der Tourismus das Ansehen der Gemeinde steigert sowie attraktive Arbeitsplätze schafft.

Gefragt wurde, was helfen könnte, die negativen Auswirkungen zu reduzieren. Ganz oben stehe die Lösung der Verkehrsprobleme, sagte Scherer. Helfen würde auch, „Wohnraum, der für Einheimische reserviert ist“, und eine Sensibilisierungskampagne mit Verhaltenstipps für Touristen. Dazu kommt der Wunsch, den Fokus auf Übernachtungsgäste zu legen, nach vergünstigten Angeboten für Einheimische, nach dem Schutz der Umwelt und dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs.

Viele Bürger wünschen sich mehr Infos

55 Prozent der Befragten möchten mehr über den Tourismus und neue Entwicklungen informiert werden – und zwar über die Tageszeitung, das Ortsblatt, aber auch übers Internet und soziale Medien. Genau hier möchte die Gemeinde als Nächstes ansetzen. „Wir planen eine Zukunftswerkstatt“, sagte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG). Bis zu 200 Teilnehmer sollen sich mit Vertretern aus dem Tourismus austauschen und ihre Ideen einbringen. Der Gemeinderat beauftragte „dwif“ mit der fachlichen Begleitung. Geplant ist der Termin im Frühjahr.

Generell fand Klaffenbacher „die Ergebnisse sehr interessant. Sie sind eine gute Grundlage für unsere weitere Arbeit.“ Er freue sich, dass die Akzeptanz des Tourismus in der Gemeinde doch sehr hoch sei – trotz der negativen Auswirkungen, die der Besucheransturm während der Corona-Beschränkungen mit sich brachte.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.