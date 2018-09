Schönes Wetter, viele Gäste: Besucher aus aller Welt im Isarwinkel

Es war ein heißer Sommer. Perfektes Wetter für Aktivitäten im Freien. Das spürten auch die Tourismus- und Freizeitanbieter im Isarwinkel.

Lenggries/Wackersberg– Zu heiß für den Berg sei es an einigen Tagen im August gewesen. Das sagen sowohl Hannes Zintel von der Blombergbahn als auch Stefan Reichart von der Kotalm am Brauneck. „Aber wir können uns trotzdem nicht beschweren“, ergänzt Letzterer. Bei ihm kehrten in den vergangenen Wochen sowohl Touristen als auch Einheimische gerne ein.

Auch am Blomberg tummelte sich erneut ein gemischtes Publikum. „Erstaunlich, wie viel Englisch wir inzwischen im Service sprechen müssen“, sagt Zintel. Es seien Gruppen aus China, Italien, Frankreich, den Niederlanden und aus arabischen Ländern gekommen. „Wir merken auch, dass wieder mehr russische Gäste da sind als vergangenes Jahr“, so der Bergbahn-Chef. Viele würden über 100 Kilometer fahren, um den Blomberg und seine Attraktionen zu besuchen.

+ Badeparadies mit Bergblick: Der Walchensee ist bei Einheimischen und Gästen gleichermaßen beliebt. © Walther

Der Spielbereich rund um die Talstation war sehr gut besucht. Grundsätzlich seien die Gäste angetan von der Vielfalt, die ihnen geboten werde. An manchen Tagen war aber einfach eher Wasser als Berg angesagt. „Ab 28 Grad aufwärts gehen die Leute einfach eher in die Freibäder“, sagt Zintel. Das ideale Bergwetter sei eher „21 Grad und leicht bewölkt“. „Wir sind trotzdem sehr zufrieden. Es ist normal eher selten, dass wir Ostern, Pfingsten und in den Sommerferien Glück mit dem Wetter haben. Man möchte fast nicht glauben, dass wir jetzt auch noch einen schönen Herbst bekommen.“

Lesen Sie auch: Das ist die neue touristische Attraktion in Lenggries

Zufrieden mit dem Sommer ist auch Ursula Dinter-Adolf, Leiterin der Lenggrieser Tourist-Information (TI). „Die Besucher haben das gute Wetter intensiv genutzt und in der Natur ausgiebig genossen.“ Und das sowohl in den Bergen als auch am Wasser.

„Die Kinder- und Wanderprogramme waren gut frequentiert“, sagt Dinter-Adolf. Beliebt bei Familien sei auch der Kinderortsplan. Dort sind Spielplätze und weitere Highlights für Familien eingezeichnet. „Auch der Hochseilgarten oder der Jaudenhangflitzer sind dort zu finden“, sagt die Tourist-Info-Leiterin. Grundsätzlich gebe es sehr viel, was in der Brauneckgemeinde mit Kindern unternommen werden kann.

Viele Gäste würden sich in der TI Tipps für Wanderungen holen, nach Ausflugszielen fragen oder wollen die Bäderöffnungszeiten wissen. „Oft geht es auch darum, wann welche Hütte geöffnet hat“, sagt Dinter-Adolf.

Auch wenn sie noch keine genauen Zahlen hat – dass es ein guter Sommer war, steht außer Frage. Die meisten Gäste in Lenggries kommen aus Deutschland, einige andere aus dem europäischen Ausland. „Man merkt, dass viele Leute im Dorf unterwegs sind“, sagt sie. „Auch, wenn wir Zimmeranfragen weitergeleitet haben, waren viele Unterkünfte voll.“

„Der Sommer war sehr gut“, sagt Birgitta Gerke, kaufmännische Leiterin der Brauneck- und Wallbergbahnen – gerade auch im Vergleich zum Vorjahr. „Der Vorteil war, dass wir den ganzen Sommer über schönes, sonniges Wetter hatten, nur vereinzelte Spitzentage, wo alle auf einen Schlag kommen.“ Dadurch habe es einen beständigen Zulauf gegeben, lange Wartezeiten an den Bahnen gab es kaum. Dass es einige trotz der Hitze auf die Berge zog, dafür nennt Gerke einen einfachen Grund: „Viele wissen, dass es auf den Bergen kühler ist. Der Unterschied lag meistens bei fünf bis sechs Grad im Vergleich zur Stadt.“ Auf den Bergen sei es nie so erdrückend heiß, das höchste waren etwa 26 Grad. Gerke: „In Kombination mit ein bisschen Wind ist das sehr gut zum Wandern.“