Spatenstich fürs Lenggrieser Pflegeheim

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Griffen zur Schaufel: (v. li.) Marcel Kober (OK Ingenieure), Quirin Lutzenberger (BWP Baumanagement), Wolfgang Ritz (TRR Landschaftsarchitekten), Hubert Exinger (TEGA Plan), Mathias Welzer (IB Sedlmair), Robert Vogl (Mayr Ludescher Partner), Karl Ertl (technisches Bauamt Lenggries), Philip Lang (Caritas), Doris Schneider (Caritas), Bürgermeister Stefan Klaffenbacher, Caritas-Vorständin Gabriele Stark-Angermeier, Carsten Freitag (GROSS Bauunternehmen), Ingo Kühn (Geschäftsführer Kreisklinik Wolfratshausen), Alex von Schablowsky (Sweco GmbH) und Claudia Specht (Sweco GmbH). Zuschuss vom Kreis und ein zinsloses Darlehen Gemeinde investiert rund 21,5 Millionen Euro in den Bau © Pröhl

Über 21 Millionen Euro investiert die Gemeinde Lenggries in ihr neues Pflegeheim. Jahrelang war darüber diskutiert worden. Am Donnerstag gab es nun den ersten Spatenstich für das 90-Betten-Haus, das im Frühsommer 2025 bezugsfertig sein soll.

Lenggries – Der Termin für den ersten Spatenstich hatte nur symbolischen Charakter, denn das Areal hinter dem derzeitigen Pflegeheim an der Karwendelstraße hat sich längst in eine Großbaustelle verwandelt. „Der Spatenstich ist ein großer Meilenstein für die zukünftige Versorgung der Senioren“, sagte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher in seiner Ansprache. Er erinnerte an die vielen Diskussionen, die seit 2012 geführt worden waren. Bislang betreibt der Landkreis das Pflegeheim, das der Wolfratshauser Kreisklinik angegliedert ist. Schon 2016 hatte der Kreistag aber den Ausstieg beschlossen. In der Folge wurden verschiedene Modelle diskutiert. Klar war lange aber eigentlich nur, dass das bestehende, in die Jahre gekommene Heim nicht sinnvoll saniert werden kann. 2018 fiel dann die Entscheidung, dass die Gemeinde selbst bauen wird. Der Landkreis gewährt dafür ein 3,5-Millionen-Euro-Darlehen mit einer Laufzeit von 40 Jahren, 30 davon zinslos. Zudem schießt er beim Bau 15 000 Euro pro Pflegeplatz zu.

2019 wählte die Gemeinde dann aus mehreren Bewerbern den Caritasverband München-Freising als Betreiber aus – „einen äußerst kompetenten und leistungsstarken Partner“, so Klaffenbacher. Die Planungen wurden konkreter. Einiges musste mit Blick auf die immer weiter steigenden Kosten aber auch verworfen werden – beispielsweise die eigene Produktionsküche. Man habe sich aber von der Qualität des Essens, das künftig geliefert werde, überzeugt, sagte Klaffenbacher. „Es ist wirklich gut. Wir sparen hier nicht am Wohl der Bewohner.“

Zuschuss vom Kreis und ein zinsloses Darlehen

Anfang des Jahres lag die Baugenehmigung vor. „Jetzt geht es endlich los“, freute sich der Bürgermeister. „Im Herzen von Lenggries“ wolle man künftig 90 Pflegeplätze „mit großem Wohnkomfort“ bieten – mit „großzügigen Gemeinschaftsräumen“, Kapelle und einem großen Garten. Der wird auch dort angelegt, wo derzeit noch das alte Heim steht.

Kreisklinik-Geschäftsführer Ingo Kühn überbrachte die Grüße von Landrat Josef Niedermaier. Es sei dem Aufsichtsrat der Klinik, aber auch dem Landkreis immer ein großes Anliegen gewesen, dass hier ein Neubau entsteht, weil das bestehende Heim viele Anforderungen nicht mehr erfülle und nur noch dank einer Sondergenehmigung betrieben werden dürfe. „Dennoch ist es ein sehr spezielles Heim, das so herzlich geführt wird, dass sich alle Bewohner wohlfühlen.“ Man sei „stolz“, dass die Caritas künftig den Betrieb übernehmen wird. „Wir können es gut, aber die Caritas kann es noch ein bisschen besser“, sagte Kühn.

Hier entstehe ein Ort, an dem Menschen ihren letzten Lebensabschnitt verbringen – „und das soll toll werden“, sagte Caritas-Vorständin Gabriele Stark-Angermeier. Im Vorfeld seien viele Diskussionen geführt worden, um die Kosten, die sich letztlich auch in den Pflegesätzen niederschlagen würden, im Rahmen zu halten. „Danke, dass Sie mit uns in dieses Ringen eingestiegen sind – auch wenn es nicht immer leicht war.“ Sie freue sich nun auf einen Ort, „an dem die Menschen gerne leben werden“. Und das motiviere auch die Mitarbeiter. Zudem sei ein „neues Heim immer eine Attraktion. Ich freue mich sehr, das Projekt mit Ihnen zu starten,“, so Stark-Angermeier.

Gemeinde investiert rund 21,5 Millionen Euro in den Bau

Das neue Gebäude „soll eine Heimat werden, wenn es zu Hause nicht mehr geht, ein lebenswerter Ort für 90 Bewohner“, wünschte sich Claudia Specht vom Architektur- und Ingenieurunternehmen Sweco. Man werde ressourcenschonend bauen und dabei einen „sorgsamen Umgang mit der Natur“ immer im Auge haben. Das Gebäude wird KfW-40-Standards erfüllen, zum Einsatz kommen nachhaltige Baustoffe, und der Strom vom PV-Dach reicht sogar noch, um andere gemeindliche Liegenschaften mit zu versorgen.

Den kirchlichen Segen für die Baustelle gab es von Pfarrer Josef Rauffer und seinem evangelischen Kollegen Matthias Schricker. Er freue sich besonders, dass mit der Caritas ein kirchlicher Betreiber gefunden wurde, sagte Rauffer und als „Herzstück“ des Gebäudes eine Kapelle entstehe.

Insgesamt investiert die Gemeinde rund 21,5 Millionen Euro. Dazu kommen 2,5 Millionen Euro von der Caritas für die Ausstattung. Mit der Kostenentwicklung sehe es derzeit ganz gut aus, sagte Klaffenbacher. „Wir haben allerdings erst zwei Aufträge vergeben.“ Geht alles glatt, wird das Heim im Frühsommer 2025 bezugsfertig sein.

