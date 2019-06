SPD Lenggries: Erneuerung  muss von der Basis kommen

Trotz einer schlecht besuchten Jahresversammlung ist die SPD Lenggries zuversichtlich, für die Kommunalwahl 2020 einen Bürgermeister-Kandidaten und eine Liste mit Gemeinderatskandidaten aufstellen zu können.

Lenggries – Der Zuspruch von lediglich drei Mitgliedern neben der Vorstandschaft bei der Hauptversammlung des Lenggrieser Ortsvereins der SPD am Montagabend war schon sehr mau. Dennoch machte der Ortsvorsitzende Tobias Raphelt unmissverständlich klar: „Wir wollen bei den Gemeinderatswahlen im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder eine Liste aufstellen, und zudem suchen wir auch einen Bürgermeister-Kandidaten.“

Bei jeweils fünf Aus- und Eintritten im Jahr 2018 zählt der Isarwinkler Ortsverein nach wie vor 32 Köpfe. Neu hinzugekommen ist Sabine Gerg, der Raphelt offiziell das rote Parteibuch überreichte.

Wie berichtet hat die Lenggrieser SPD die Einladung an interessierte, parteifreie Bürger ausgesprochen, bei der nächsten Kommunalwahl auf ihrer Liste zu kandidieren. „Diese Aktion ist bereits sehr positiv aufgenommen worden“, betonte der Raphelt. Unter anderem hat sich dabei auch das jüngste Mitglied gemeldet. Die Sozialpädagogin war von der Arbeit des Ortsvereins so angetan, dass sie jetzt nicht nur für den Gemeinderat kandidieren will, sondern auch noch der Partei beitrat.

„Nicht einverstanden mit der Art und Weise der Vorgänge“, die zur aktuellen Krise der Bundes-SPD führten, zeigte sich Raphelt und konstatierte: „Wir können nicht darauf hoffen, dass wir von oben Antworten auf unsere Fragen bekommen. Wenn wir künftig eine Chance haben wollen, dann muss die Erneuerung von der Basis kommen. Deshalb ist auch die Arbeit in den Ortsvereinen so wichtig.“ Und vor Arbeit scheut offenbar auch Neumitglied Sabine Gerg nicht zurück, die sich bereit erklärt hat, für die Kommunalwahl einen Image-Videoclip des Ortsvereins zu drehen, der dann in die Sozialen Medien eingestellt werden soll. „Das ist besonders wichtig für junge Wähler, die auf Dinge in den Sozialen Medien anspringen“, sagte Raphelt.

Des Weiteren bat er die Ex-Ratsmitglieder Luise Gams und Karl Probst um Unterstützung für ein weiteres Projekt. Zum Thema „Was muss ich eigentlich als Gemeinderat tun?“ will er eine Informations-Veranstaltung für interessierte Bürger auf die Beine stellen.

Raphelt selbst plant zudem, für den Kreistag zu kandidieren. „Ich wäre froh, wenn sich hierfür noch ein, zwei weitere Kandidaten finden würden. Schon alleine deswegen, damit der Altlandkreis Bad Tölz dort besser vertreten ist.“

Nachdem Beisitzer Paul Berchtold aus gesundheitlichen Gründen sein Amt nicht mehr ausführen kann, beschloss die Versammlung, den Posten bis zur nächsten Vorstandswahl nicht zu besetzen. Unter den zahlreichen zur Versammlung nicht erschienenen Mitgliedern war auch das SPD-Urgestein Fritz Hartl. Er hätte bei dem Treffen für seine 50-jährige Mitgliedschaft in der Partei geehrt werden sollen.

